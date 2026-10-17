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El tercer juicio contra Cristina Kirchner, en la cuerda floja: Casación decide si Los Sauces arranca el viernes o se retrasa otra vez

El Tribunal Oral Federal 5 programó audiencias presenciales los lunes, viernes y sábados en Comodoro Py. La fiscalía y la querella apelaron porque las causas comparten imputados y prueba

Las audiencias del juicio oral contarán con presencialidad obligatoria los días lunes, viernes y sábados.
Las audiencias del juicio oral contarán con presencialidad obligatoria los días lunes, viernes y sábados.
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Una inminente definición de la Cámara Federal de Casación Penal pone en riesgo el inicio del tercer juicio contra Cristina Fernández de Kirchner por Los Sauces, que investiga el supuesto lavado de activos y asociación ilícita, y también coloca en el banquillo a Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa, entre otros.

La decisión puede redefinir el comienzo del debate fijado por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) para el próximo viernes 23 de octubre. A la vez, podría determinar el modo en que se producirá y valorará la prueba contra la ex mandataria y los demás acusados.

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Tal como está trazado el calendario, el primero de los procesos quedaría concluido en marzo del 2027, para luego seguir con Hotesur.

La fiscalía y la querella apelaron la resolución del TOF 5 porque entendieron que la división de los debates puede fragmentar las pruebas sobre una misma presunta matriz delictiva, lo que podría condicionar futuras sentencias.

Por su parte, las defensas de Cristina y Máximo Kirchner, Romina Mercado, Patricio Pereyra Aranda, Fabián De Sousa, Lázaro Báez y el escribano Jorge Ludueña coincidieron en que la Casación debería ratificar la determinación del tribunal oral porque, de lo contrario, estarían obligados a postergar el juicio hasta que se complete la pericia pendiente en Hotesur.

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Según fuentes judiciales, una eventual reunificación no implicaría por sí sola una postergación automática, pero obligaría a redefinir la organización de las audiencias y el cronograma.

Así las cosas, mientras deliberan los jueces de la Sala 1 de Casación, Daniel Petrone, Alejandro Slokar y Diego Barroetaveña, el TOF 5 confirmó el uso de la Sala Auditorio de Comodoro Py para realizar la primera audiencia a partir de las 10:00.

Julio De Vido - Comodoro Py
Las audiencias del juicio oral contarán con presencialidad obligatoria los días lunes, viernes y sábados. Fotografía: RS Fotos

Las audiencias están previstas los lunes, viernes y sábados con presencialidad obligatoria, lo que obligará a los traslados de los detenidos a los tribunales para participar del juicio.

Este nuevo proceso encuentra a Cristina Fernández cumpliendo prisión domiciliaria, en el marco de la condena por el caso Vialidad; Lázaro Báez está preso en Ezeiza por la sentencia de la Ruta del dinero K.

Los argumentos a favor de los dos juicios

El Tribunal Oral Federal 5 sostuvo que la decisión no divide un proceso en dos juicios autónomos, sino que ordena temporalmente sus tramos para evitar demoras.

Los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti indicaron que Los Sauces está en condiciones de comenzar porque concluyeron las medidas de instrucción suplementaria, mientras que en Hotesur aún restan diligencias.

Asimismo remarcaron que las causas conservan objetos procesales diferentes: Hotesur gira en torno a la actividad hotelera y Valle Mitre; y Los Sauces, a operaciones inmobiliarias, hoteleras, contratos de alquiler y transferencias vinculadas también con el Grupo Indalo.

A su criterio, los puntos de contacto no obligan a producir toda la prueba conjuntamente; y agregaron que una postergación mantendría inactivo un tramo que ya está preparado para ir a debate.

El defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, pidió rechazar la reunificación porque podría postergar los debates y afectar garantías de defensa.

También advirtió que, si la fiscalía considera que existe una misma asociación ilícita que abarca Hotesur, Los Sauces y Vialidad, debe contemplarse que Fernández y Lázaro Báez ya fueron juzgados y absueltos en Vialidad.

Por su parte, Mariano Fragueiro Frías, abogado de Fabián De Sousa, afirmó que Casación no debería intervenir en una cuestión de organización propia del tribunal oral.

Los planteos del Ministerio Público y la querella

El fiscal general Mario Villar apoyó el recurso presentado por el fiscal Diego Velasco y pidió revocar la decisión que separó los debates. Sostuvo que la medida perjudica el desarrollo de la acusación y fragmenta la teoría de la acusación.

Vista aérea de una sala de tribunal donde Roberto Baratta, de pie, da la mano a Cristina Kirchner, sentada en una mesa junto a dos abogados
Cristina Kirchner junto al abogado Carlos Beraldi en la primera audiencia del juicio de los Cuadernos de la corrupción (Captura de video)

Villar consideró que Los Sauces y Hotesur describen una misma matriz de presunto lavado de activos. El escrito destaca que los imputados de Hotesur también están acusados en Los Sauces, con prueba testimonial y documental común.

La Unidad de Información Financiera (UIF) cuestionó que el TOF 5 justificara la separación con razones organizativas sin demostrar que fuera imposible un debate único. Propuso, como alternativa, producir la prueba por etapas: primero la específica de Los Sauces, luego la común y finalmente la de Hotesur.

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