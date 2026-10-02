Judiciales

Hotesur y Los Sauces: Casación sostuvo que el conflicto por la fecha de inicio del juicio a Cristina y Máximo sigue vigente y ratificó una audiencia

El máximo tribunal penal federal del país lo advirtió pese a que el Tribunal Oral separó las causas y puso fechas de inicio diferentes para los debates. La primera citación a juicio por Los Sauces es para el 23 de octubre

Sigue la controversia por la fecha y el modo en que se juzgará a la expresidenta Cristina Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces
Sigue la controversia por la fecha y el modo en que se juzgará a la expresidenta Cristina Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces
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La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el conflicto por la fecha de inicio de los juicios a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo Máximo en las causas Hotesur y Los Sauces sigue abierto. El tribunal ratificó que habrá una audiencia, en principio programada para el 15 de octubre, de manera previa a decidir sobre la fecha y el modo en que deben realizarse.

El máximo tribunal penal federal del país decidió así sobre un planteo del fiscal ante esa instancia, Mario Villar, quien había pedido postergar esta audiencia convocada semanas atrás cuando se apeló la negativa del Tribunal Oral Federal 5 a ponerle fecha de inicio al juicio para los dos casos juntos.

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Pero en septiembre pasado, los jueces que estarán al frente del debate, José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, decidieron separar ambas investigaciones unificadas en 2019 con aval de Casación y fijar dos fechas de inicio: para Los Sauces el próximo 23 de octubre y Hotesur el 7 de marzo de 2027.

Esta última decisión también está apelada por el fiscal ante el TOF5 Diego Velasco y si bien aún no llegó a Casación porque está en trámite, Villar pidió reprogramar la audiencia del 15 de octubre para tratar juntos los dos recursos por ser parte de la misma controversia.

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Ante este planteo, los jueces de la sala I de Casación decidieron confirmar la fecha de la audiencia para no demorar más una resolución frente a la inminencia del inicio del primero de los juicios, Los Sauces, fijado para el 23 de octubre. La decisión fue tomada por mayoría con los votos de los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña ante “las particulares circunstancias que presenta el caso, especialmente, aquellas vinculadas con el posterior desdoblamiento del proceso y la fijación de fechas de audiencia diversas”.

Por eso se consideró “necesario aclarar, de manera preliminar, que, al menos en este estado del trámite, no ha desaparecido el interés que sustenta la intervención de esta instancia”, consideró en su voto el juez Petrone.

Plazo razonable

Los jueces, con disidencia de Alejandro Slokar, entendieron que el conflicto “conserva actualidad” porque lo que se resuelva tendrá efecto “sobre la prosecución del proceso y sobre la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal obtenga una respuesta jurisdiccional respecto de la específica pretensión acusatoria que oportunamente promovió, dentro de un plazo razonable”.

Luego del primer reclamo fiscal para poner fecha de inicio al juicio, el Tribunal separó ambas causas penales y dispuso dos juicios orales separados. Ello “no permite, sin más, considerar agotada la controversia”, advirtió ahora Casación. “Permanece vigente el interés en obtener una respuesta” sobre el reclamo para agilizar la marcha de este juicio.

“No ha perdido virtualidad la pretensión que sustenta la intervención de esta instancia casatoria”, consideró por su parte el juez Barroetaveña, y advirtió que “por el contrario” el asunto conserva actualidad a la hora de que la fiscalía obtenga “una respuesta jurisdiccional respecto de su concreta pretensión, que no era otra más que se asigne una fecha para iniciar el debate en el juicio de las causas acumuladas”.

El fiscal reclama un solo juicio

El primer recurso cuestionó el rechazo del Tribunal Oral Federal 5 a la hora de fijar una fecha de inicio cuando Hotesur y Los Sauces eran una sola causa. El que ahora presentó Velasco y está en camino a Casación se dirige contra la decisión de esos mismos jueces que desdoblaron los legajos y pusieron fechas separadas para los juicios.

El hotel Alto Calafate (NA)
El hotel Alto Calafate (NA)

El fiscal reclama que se vuelvan a unificar y para ambos casos el juicio empiece el 23 de octubre. Sostuvo que la decisión del TOF 5, en lugar de acelerar el proceso, demora casi cinco meses el juicio de Hotesur. Remarcó que la prueba fue ofrecida hace más de seis años y que, según su criterio, las dos causas están en condiciones de iniciar el debate oral.

Ante la inminencia del comienzo del primero de ellos, “Los Sauces”, Casación consideró “prudente” dejar la fecha del 15 de octubre para la audiencia, aunque si es necesario y en base a lo que suceda con el trámite del recurso contra el desdoblamiento que aún está en el Tribunal Oral, podría reprogramarse.

Qué se investiga

En la causa Los Sauces SA se investigan presuntos delitos en la inmobiliaria de la familia Kirchner y el alquiler de propiedades a contratistas del Estado entre 2009 y 2015, principalmente a Lázaro Báez y Cristóbal López.

En la causa Hotesur, la acusación atribuye una maniobra destinada a ocultar o incorporar al circuito legal dinero de origen ilícito. Esos fondos habrían provenido de la adjudicación irregular de obras viales en Santa Cruz a empresas del Grupo Báez. La hipótesis sostiene que parte de ese dinero habría ingresado al patrimonio de la familia Kirchner a través de la actividad hotelera y de contratos con Valle Mitre, una firma vinculada con Lázaro Báez.

Al separar las causas, el Tribunal Oral entendió que no se modifican las acusaciones ni las pruebas ya admitidas. También señaló que permitirá organizar mejor los testimonios y acelerar el proceso. Además, indicó que Los Sauces se encuentra más avanzado y que en Hotesur todavía resta un informe de expertos contables sobre la documentación financiera.

Ese análisis debe determinar si hubo alquileres simulados entre las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López y las sociedades administradas por los Kirchner, como un presunto mecanismo para recibir ingresos de origen ilegal.

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