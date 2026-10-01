Judiciales

Juicio de los Cuadernos: declara el comisario que allanó en 2018 las casas de CFK en Santa Cruz

El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados está en la etapa de revisión de los hechos. El tribunal los juzga por supuestos sobornos en la obra pública nacional entre 2003 y 2015

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El juicio por los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves con nuevos testimonios sobre los allanamientos y procedimientos hechos durante la investigación realizada entre 2018 y 2019.

El primer testigo del día, el comisario retirado de la Policía Federal Adrián Lotocki, fue quien comandó los allanamientos a las casas de la ex presidenta Cristina Kirchner en Rio Gallegos y en Calafate.

En agosto de 2018, cuando ocurrieron, era jefe de la delegación Rio Gallegos de la PFA.

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, juzga a 86 acusados por supuestos sobornos en la obra pública nacional entre 2003 y 2015, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner.

12:22 hsHoy

Declara el policía que allanó las casas de Cristina Kirchner en Santa Cruz

Se trata del comisario retirado de la Federal Adrián Lotocki. Encabezó por orden del juez federal Claudio Bonadio los allanamientos a las casas en Rio Gallegos y Calafate de la ex presidenta en agosto de 2018.

Responde preguntas de la fiscalía y se le exhiben actas de esos allanamientos.

11:26 hsHoy

Juicio de los Cuadernos: un empresario declaró que para cobrar a tiempo en el kirchnerismo había que pagar “retornos” y que casi se funde por no hacerlo

Complicó al acusado financista Ernesto Clarens a quien atribuyó haber dicho que para lograr el pago de certificados por obra pública “había que poner lo que hay que poner”

El juicio por los Cuadernos de la corrupción tuvo una nueva audiencia este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 con el testimonio de un empresario sanjuanino que habló del pago de “retornos” para cobrar en tiempo y forma, algo que aseguró su firma no hizo y por eso estuvo al borde de la quiebra.

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