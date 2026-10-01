Juicio de los Cuadernos: declara el comisario que allanó en 2018 las casas de CFK en Santa Cruz

El juicio por los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves con nuevos testimonios sobre los allanamientos y procedimientos hechos durante la investigación realizada entre 2018 y 2019.

El primer testigo del día, el comisario retirado de la Policía Federal Adrián Lotocki, fue quien comandó los allanamientos a las casas de la ex presidenta Cristina Kirchner en Rio Gallegos y en Calafate.

En agosto de 2018, cuando ocurrieron, era jefe de la delegación Rio Gallegos de la PFA.

El Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, juzga a 86 acusados por supuestos sobornos en la obra pública nacional entre 2003 y 2015, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner.