Judiciales

La Justicia le prohibió salir del país a Germán Nivello, ex segundo de José López

El exfuncionario kirchnerista de Obras Públicas es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. Quería irse de vacaciones a Brasil junto a su pareja. El fiscal del caso, Gerardo Pollicita, se opuso al pedido

Germán Nivello
José López Germán Nivello no podrá vacacionar en Brasil
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La Cámara Federal porteña prohibió viajar a Brasil de vacaciones al exfuncionario kirchnerista Germán Nivello, ex segundo de José López en Obras Públicas, y a su pareja en una causa donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

El Tribunal de Apelaciones revocó el permiso que se le había dado de manera previa e hizo lugar a una apelación del fiscal Gerardo Pollicita que consideró que hay riesgos para la investigación si Nivello o su pareja, que también está acusada y había pedido la misma autorización, salen del país.

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Nivello es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y además es uno de los 86 juzgados en el caso Cuadernos. En esta última causa está acusado como supuesto miembro de la asociación ilícita que recibió multimillonarios sobornos por parte de empresarios vinculados a la obra pública nacional entre 2003 y 2015.

Vacaciones en Porto Seguro

Junto a su pareja Romina Iacovino pidió permiso para salir del país hacia Brasil desde el 27 de septiembre al 5 de octubre y suministró una reserva en el Club Med de Porto Seguro.

La fiscalía se opuso y recordó que de acuerdo a constancias obtenidas en Estados Unidos, uno de los inmuebles bajo investigación ubicado en Miami habría sido vendido el 24 de septiembre de 2021, cuando la mujer viajó a ese país con permiso judicial en esta misma causa penal. Desde entonces, el Tribunal de Apelaciones rechazó diferentes pedidos de salida del país.

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Los camaristas Eduardo Farah y Mariano Llorens remarcaron que “no ha finalizado el intercambio de información con las autoridades de Estado Unidos y que aún no ha sido posible conocer el destino del producido de las mencionadas operaciones, incluyendo en qué jurisdicción habría podido ser relocalizado” el bien en cuestión.

Germán Nivello con su entonces jefe José López (Secretaría de Vivienda y Habitat)
Germán Nivello con su entonces jefe José López (Secretaría de Vivienda y Habitat)

Además el viaje tiene una “mera motivación vacacional” y por eso “no se observa fundamento suficiente alguno que, en el actual estado del proceso, justifique apartarse del criterio aplicado hasta aquí ni tampoco torne irrazonable lo decidido frente a los riesgos que objetivamente se deducen del comportamiento previo de los imputados”, concluyeron en la resolución a la que accedió Infobae.

Quién es Nivello

Nivello fue mano derecha del ex secretario de Obras Públicas en el kirchnerismo José López durante una década. Este último ya fue condenado por enriquecimiento ilícito tras ser descubierto una madrugada de junio de 2016 intentando esconder bolsos con miles de dólares en un convento bonaerense. Ambos son juzgados ahora en el caso Cuadernos.

En la causa donde se revocó su permiso para ir a Brasil, se investiga a Nivello por el incremento patrimonial que habría tenido durante su paso por la función pública. Su pareja está imputada porque “lo habría asistido a incrementar y disimular su patrimonio, y en las diversas maniobras comerciales y de adquisición de bienes muebles e inmuebles relevadas en la investigación”.

Nivello trabajó junto a López durante diez años, entre agosto de 2005 y el 10 de diciembre de 2015. Inició su carrera como coordinador del Programa de Gestión de Obras Públicas, luego ejerció como jefe de Gabinete de la secretaría de Obras Públicas, perteneciente al Ministerio de Planificación Federal encabezado por Julio De Vido.

Su nombre apareció en los cuadernos del remisero Oscar Centeno y en 2018 quedó involucrado en esa causa penal. En 2019, la ex AFIP advirtió inconsistencias en su patrimonio y ello derivó en la apertura de otra causa que fue sorteada en el juzgado federal 11 donde tramita en la actualidad. La pesquisa analiza las declaraciones juradas que presentaron el exfuncionario y su pareja, donde exhibieron un patrimonio neto que pasó de $632.741 en el 2008 a $13.585.694 en 2018, en un período que tuvo a Nivello dentro de la administración pública.

Según determinó la entonces AFIP, el 90 por ciento de la facturación de su pareja en calidad de monotributista estuvo ligada a distintos organismos estatales vinculados, de manera directa o indirecta, con áreas bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas durante la gestión de López.

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