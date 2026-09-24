Judiciales

Juicio de los cuadernos: nueva ronda de declaraciones de los testigos de los allanamientos

El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados atraviesa una etapa de revisión de las actuaciones realizadas durante la investigación, entre 2018 y 2019

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El juicio por la causa de los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 con una nueva tanda de testigos vinculados a allanamientos y otros procedimientos ordenados durante la investigación de la causa, entre 2018 y 2019.

El debate en el que está acusada la expresidenta Cristina Kirchner, como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho, se realiza ante el Tribunal Oral Federal 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero.

11:16 hsHoy

Juicio de los Cuadernos: tras los videos del allanamiento a CFK, declararon policías que allanaron al remisero Oscar Centeno y otros acusados

El Tribunal convocó a una nueva tanda de involucrados en los procedimientos que se hicieron durante la investigación

En la audiencia declararon policías que participaron de allanamientos Fotografía: Maximiliano Luna
En la audiencia declararon policías que participaron de allanamientos Fotografía: Maximiliano Luna

El juicio por los Cuadernos de la corrupción tuvo una nueva audiencia este martes con más testigos vinculados a operativos que se hicieron durante la investigación de la causa, que tiene sentada en el banquillo de los acusados a la expresidenta Cristina Kirchner.

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