Juicio de los cuadernos: nueva ronda de declaraciones de los testigos de los allanamientos

El juicio por la causa de los “Cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7 con una nueva tanda de testigos vinculados a allanamientos y otros procedimientos ordenados durante la investigación de la causa, entre 2018 y 2019.

El debate en el que está acusada la expresidenta Cristina Kirchner, como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho, se realiza ante el Tribunal Oral Federal 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero.