La Procuración firmó convenios con la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina y el Museo del Holocausto

Museo del Holocausto

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El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, firmó dos convenios de colaboración con la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina y el Museo del Holocausto. Los acuerdos prevén actividades de capacitación, investigación y difusión, además de visitas al Museo del Holocausto Buenos Aires.

La rúbrica se realizó en la sede del museo, en Montevideo 919. Junto con Casal participaron el presidente de la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA), Hernán Najenson, y el presidente de la Fundación Memoria del Holocausto, Marcelo Mindlin.

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Por la Procuración General de la Nación estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel; el secretario letrado Juan Dóllera; el subsecretario letrado Pablo Pinto, y la subdirectora adjunta Teresa Bertotto.

La Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación fue designada como punto de contacto por parte del MPF. En representación de la AAJRA actuará Hernán Kleiman, mientras que Jonathan Karszenbaum será el referente del Museo del Holocausto.

Al acto asistieron la secretaria general del Museo del Holocausto, Fabiana Mindlin, y su director ejecutivo, Karszenbaum. La delegación de la AAJRA incluyó a la vicepresidenta Victoria Cherniak; la vocal titular Laura Kvitko; el director de la Comisión de Asuntos Judiciales, Kleiman; además de Matías Eidem, Denise Bloch y Ariel Liniado.

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Capacitaciones e investigaciones

El primero de los convenios fue suscripto entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la AAJRA. El segundo sumó a la Fundación Memoria del Holocausto. En ambos casos, las instituciones establecieron un marco de trabajo para impulsar iniciativas conjuntas de cooperación, formación, investigación y difusión, según informó Fiscales.gob.ar.

La firma de los convenios en el Museo del Holocausto

Los acuerdos contemplan el uso compartido de espacios institucionales y la realización de cursos, seminarios, talleres y otras actividades académicas de interés común. El objetivo es facilitar el intercambio de experiencias y promover proyectos de reflexión entre las entidades.

Además, el convenio que reúne al MPF, la AAJRA y la Fundación Memoria del Holocausto habilita la coordinación de visitas programadas, presenciales o virtuales, al Museo del Holocausto Buenos Aires. Las partes podrán acordar también nuevas acciones vinculadas con sus objetivos institucionales.

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El Museo del Holocausto

Después de la firma, Casal y la comitiva de la Procuración General recorrieron las instalaciones junto con las autoridades de la asociación y de la fundación.

El Museo conserva y expone objetos, documentos y testimonios de sobrevivientes de la Shoá que llegaron a la Argentina luego de escapar de la persecución nazi. Sus muestras abordan el exterminio de seis millones de personas y las consecuencias de ese proceso histórico para la humanidad.

A través de sus exposiciones, la institución difunde la historia del Holocausto y busca advertir sobre los riesgos de las ideologías de odio y la necesidad de prevenir crímenes contra la humanidad.

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