Judiciales

Cartas documento, hostigamiento y un muro sin terminar: la Justicia resolvió una fuerte disputa entre dos vecinos de zona sur

Un conflicto por la terminación de una pared divisoria derivó en apercibimientos y denuncias cruzadas. Un juzgado civil aplicó las restricciones legales al dominio y ordenó a una propietaria permitir el ingreso de operarios y andamios a su terreno para impermeabilizar la pared, fijando un plazo estricto y multas en caso de incumplimiento

Albañil trabajando (Freepik)
Un juzgado civil de Lomas de Zamora ordenó a una vecina permitir el ingreso temporal de obreros al terreno lindero para terminar un muro divisorio. (Foto de archivo: Freepik)
Guardar

En Lomas de Zamora, un juzgado civil ordenó a una mujer permitir el ingreso temporal de obreros al terreno lindero para terminar el revoque y la impermeabilización de un muro divisorio. La sentencia estableció que la vecina no podía impedir una obra necesaria para preservar la pared medianera, aunque rechazó el reclamo económico que promovió el propietario de la vivienda en construcción.

El conflicto se originó entre dos inmuebles contiguos en Lomas de Zamora. El demandante, que actualmente tiene 52 años, es propietario de una vivienda en un barrio residencial, mientras que la demandada, de 75 años, posee la propiedad de al lado.

PUBLICIDAD

Según la demanda, el propietario realizó una remodelación y reconstrucción integral de su casa. Durante la obra levantó un nuevo muro divisorio, cuya terminación requería tareas de revoque e impermeabilización desde el lado del terreno vecino.

BARRIOS CABA
La sentencia en Lomas de Zamora estableció que el acceso al predio vecino era necesario para hacer el revoque y la impermeabilización de la pared medianera. (Foto de archivo)

El dueño de la obra sostuvo que necesitaba colocar andamios y que el personal especializado ingresara al inmueble lindero para completar esos trabajos. Afirmó que ofreció asumir todos los gastos y responder por cualquier eventual daño que pudiera producirse.

También denunció que la vecina negó el acceso de los trabajadores durante varios meses. En su presentación, atribuyó esa negativa a un contexto de hostigamientos, insultos, amenazas y conflictos que, según expuso, afectaron a su familia, a obreros y a profesionales vinculados con la construcción.

PUBLICIDAD

El demandante indicó que envió varias cartas documento para pedir autorización. En esas comunicaciones informó que las tareas demandarían alrededor de un mes y medio, que se realizarían con personal idóneo y que buscaban evitar filtraciones y daños en la pared.

El demandante afirmó que envió cartas documento y ofreció cubrir gastos y eventuales daños para completar la obra y evitar filtraciones en el muro medianero. (Foto de archivo: Shutterstock)
El demandante afirmó que envió cartas documento y ofreció cubrir gastos y eventuales daños para completar la obra y evitar filtraciones en el muro medianero. (Foto de archivo: Shutterstock)

Además de la autorización para ingresar, reclamó una indemnización por los perjuicios que atribuyó a la demora. Solicitó una compensación por gastos de obra, materiales y herramientas, así como por la imposibilidad de terminar y utilizar plenamente su propiedad.

La vecina pidió el rechazo de la demanda. Negó las acusaciones sobre amenazas, agresiones y otras conductas atribuidas por el propietario, y sostuvo que el relato carecía de precisiones sobre las fechas, las personas involucradas y las circunstancias de cada supuesto episodio.

La demandada reconoció que no había autorizado el ingreso al inmueble. Justificó esa decisión con presuntas deficiencias durante la construcción del muro, entre ellas perforaciones, caída de cascotes, residuos en su propiedad y riesgos para la solidez de la estructura.

Un testimonio revela las prácticas fraudulentas de connacionales en Europa que prometen trabajos inexistentes - crédito Freepik
Una pericia de arquitectura confirmó que el revoque y la impermeabilización desde el terreno vecino eran indispensables para completar correctamente el muro medianero. (Foto de archivo: Freepik)

También sostuvo que la parte demandante debía realizar el muro a su costa y bajo las reglas de la construcción. Según su versión, los desacuerdos vecinales se originaron en la forma en que se ejecutó la obra y en los perjuicios que temía para su vivienda.

El Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 9 de Lomas de Zamora señaló que no se discutía la titularidad de ambos inmuebles ni la existencia de una obra de remodelación en la propiedad del demandante. Una pericia de arquitectura confirmó que el revoque y la impermeabilización desde el predio vecino eran indispensables para completar de forma correcta el muro medianero.

La decisión indicó que la demandada no presentó pruebas suficientes para demostrar que la construcción tuviera los defectos que denunció. El expediente tampoco contó con testimonios ni otros elementos que respaldaran los supuestos daños o riesgos invocados para impedir el acceso.

El fallo aplicó el Código Civil y Comercial y sostuvo que el derecho de propiedad no permite impedir una obra indispensable en terrenos linderos. (Foto de archivo: Shutterstock)
El fallo aplicó el Código Civil y Comercial y sostuvo que el derecho de propiedad no permite impedir una obra indispensable en terrenos linderos. (Foto de archivo: Shutterstock)

El fallo aplicó las normas del Código Civil y Comercial que regulan las relaciones entre propietarios de terrenos linderos. Esas disposiciones establecen que, si una obra exige de modo indispensable colocar andamios o permitir el paso de trabajadores por el predio vecino, el dueño de ese inmueble no puede oponerse.

La jueza explicó que el derecho de propiedad tiene límites cuando debe coexistir con el derecho de otros propietarios. En este caso, consideró que la negativa sostenida durante un período prolongado carecía de una razón jurídicamente válida y vulneraba el deber de buena fe entre vecinos.

La sentencia ordenó a la demandada permitir el ingreso de los trabajadores, materiales, herramientas, andamios e instalaciones provisorias que resulten estrictamente necesarios. Las tareas deberán iniciarse y finalizar dentro de un plazo máximo de 60 días.

La jueza fijó un plazo máximo de 60 días para los trabajos, rechazó la indemnización reclamada por el propietario y dejó las costas a cargo de la demandada. (Foto de archivo: Freepik)
La jueza fijó un plazo máximo de 60 días para los trabajos, rechazó la indemnización reclamada por el propietario y dejó las costas a cargo de la demandada. (Foto de archivo: Freepik)

El propietario deberá avisar de manera fehaciente la fecha de inicio de los trabajos con al menos cinco días de anticipación. Las tareas solo podrán realizarse en días y horarios hábiles, con el menor nivel posible de molestias para la vecina y su familia.

El fallo también dispuso que el dueño de la obra deberá adoptar medidas de seguridad y reparar, a su exclusivo costo, cualquier daño que pudiera ocasionarse dentro de la propiedad lindera. Si la demandada vuelve a impedir el ingreso, el juzgado podrá ordenar el auxilio de la fuerza pública y aplicar sanciones económicas por cada día de incumplimiento.

El tribunal rechazó el pedido de indemnización por daños y perjuicios. Consideró que la pericia solo describió consecuencias hipotéticas de no terminar la obra, pero no acreditó daños concretos en la propiedad del demandante que fueran consecuencia directa de la negativa de la vecina. Las costas del juicio quedaron a cargo de la demandada, que resultó vencida en la cuestión principal.

Temas Relacionados

Conflictos vecinalesDaños y perjuiciosRestricciones de dominioMedianeraCódigo Civil y Comercial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una mala praxis cuando era menor terminó con graves secuelas ginecológicas: 26 años después, la Justicia ordenó indemnizarla con más de $130 millones

Un cuadro de abdomen agudo en el año 2000 derivó en una grave peritonitis apendicular tras diagnósticos fallidos y la indicación de antiespasmódicos. La Cámara de Apelaciones ratificó la condena contra los médicos al comprobar que la demora en realizar la cirugía le provocó una incapacidad ginecológica irreversible del 60 por ciento

Una mala praxis cuando era menor terminó con graves secuelas ginecológicas: 26 años después, la Justicia ordenó indemnizarla con más de $130 millones

Caminaba por calle Florida, tropezó con una baldosa floja y se fracturó: 14 años después, la Justicia ordenó indemnizarla

Una mujer sufrió una grave caída en 2012 que le dejó secuelas físicas y psicológicas. La Cámara Civil confirmó la condena concurrente contra el Gobierno porteño, la propietaria del inmueble y el local comercial que funcionaba en el lugar, y fijó una indemnización superior a $10 millones

Caminaba por calle Florida, tropezó con una baldosa floja y se fracturó: 14 años después, la Justicia ordenó indemnizarla

Una jueza porteña declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad y sobreseyó a un chico de 14 años

Aunque sienta un precedente, la resolución no suspende la norma como había ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Fue por un caso de tentativa de robo

Una jueza porteña declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad y sobreseyó a un chico de 14 años

Condenaron a 24 años a la “Tía Eva”, líder del Templo Filadelfia, por trata y reducción a la servidumbre

El TOF N.º 2 de San Martín también impuso penas a otros 26 acusados. La organización religiosa operó durante casi cinco décadas y sometió a fieles a explotación laboral, control de sus vínculos y entrega de bienes

Condenaron a 24 años a la “Tía Eva”, líder del Templo Filadelfia, por trata y reducción a la servidumbre

Casación confirmó que un acusado por los disturbios durante la Ley Bases deberá seguir hacia el juicio oral

La defensa de Brian Ezequiel Ortiz intentó llevar el caso a la Corte Suprema, pero el juez Gustavo Hornos declaró inadmisible el recurso extraordinario. Está acusado de intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado

Casación confirmó que un acusado por los disturbios durante la Ley Bases deberá seguir hacia el juicio oral

DEPORTES

Un miembro de la comisión directiva de Chacarita golpeó a un hombre durante un partido y le prohibieron el ingreso a las canchas

Un miembro de la comisión directiva de Chacarita golpeó a un hombre durante un partido y le prohibieron el ingreso a las canchas

Fue un futbolista talentoso y polémico, lo echaron de un Mundial y protagonizó un escándalo histórico: “Cerdo, me has robado la mujer”

Nicolás Varrone habló por primera vez tras su salida de la Fórmula 2: “Perdí plata”

Argentina suma 174 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la ventaja que sacó y cómo quedó en el ranking

Finalizó la fecha 10 y arde el Clausura: así están las posiciones y la Tabla Anual clasificatoria a la Libertadores y Sudamericana

TELESHOW

La fuerte advertencia que Nicole Neumann recibió de su hermana antes de comenzar su relación con Manu Urcera

La fuerte advertencia que Nicole Neumann recibió de su hermana antes de comenzar su relación con Manu Urcera

La furia de Mauro Icardi contra el Ministerio de Transporte tras la inhabilitación de su licencia

Homero Pettinato confirmó la denuncia al hombre que lo amenazó de muerte y tuvo un pedido: “No quiero que lo violenten”

Gladys La Bomba Tucumana se reunió con el gobernador de su provincia: “Me gusta la justicia social”

Debutó Gran Hermano Uruguay, la primera edición del reality que se filma en Argentina: todos los participantes

INFOBAE AMÉRICA

Comienza la Asamblea General de la ONU: los líderes mundiales se reúnen para tratar las guerras, la crisis climática y el avance de la IA

Comienza la Asamblea General de la ONU: los líderes mundiales se reúnen para tratar las guerras, la crisis climática y el avance de la IA

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y 6 heridos

El precio del petróleo sube ligeramente ante la expectativa de posibles conversaciones entre EEUU e Irán en la ONU

Los cancilleres del G7 exigieron a los hutíes el cese inmediato de sus acciones militares y ataques contra el transporte marítimo

Aduanas de Panamá retiene cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en $2.8 millones