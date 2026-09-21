Judiciales

Manuel Adorni presentó la justificación de sus bienes

El ex jefe de Gabinete presentó ante la Justicia las repuestas al requerimiento de justificación patrimonial en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito

Conferencia de prensa: Manuel Adorni - Luis Caputo - Alejandra Monteoliva
Manuel Adorni
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El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó este lunes las explicaciones al requerimiento de justificación de su patrimonio que le hizo el fiscal federal Gerardo Pollicita y la defensa aseguró que no existe “enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”, al contestar las 20 inconsistencias que surgieron en la investigación.

En el documento de 78 carillas se sostuvo que su evolución patrimonial entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 “encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”, según el escrito al que tuvo acceso Infobae.

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El abogado de Adorni, Matías Ledesma, presentó el requerimiento de justificación y anexos con documentación, al filo del vencimiento de la prórroga del primer plazo de 15 días hábiles que le había concedido el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la causa.

Adorni respondió cada uno de los 20 puntos que la fiscalía marcó como inconsistencias en su evolución patrimonial con explicación y respaldo documental y expuso “las razones jurídicas por las cuales corresponde tener por debidamente satisfecha la carga de justificación que la norma impone”, adelantó su abogado.

La presentación se produce a 137 días de la entrevista con el periodista Alejandro Fantino en la que había dicho que estaba trabajando en el tema, luego de que se conociera que pagó en efectivo refacciones onerosas que se realizaron en su casa del barrio privado Indio Cuá.

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El 10 de agosto pasado, el fiscal Pollicita exigió a Adorni que justifique su patrimonio como parte de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y luego de haber detectado inconsistencias por 43 millones en pesos argentinos y USD 400.000.

Entre los puntos a aclarar figuraron cómo compró su casa en el Country Indio Cua, el origen de esos fondos y por qué está a nombre de su esposa. También la procedencia de los USD 245.000 que se pagaron al contratista Matías Tabar por las refacciones en ese lugar y lo que se le abonó por los muebles con que equipó otra casa en el barrio porteño de Caballito, todo pagado en efectivo y en dólares. Sobre ese departamento de Miró 550 se le exigió justificar el origen de los fondos con que se hizo la compra.

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