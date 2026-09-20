Los dos juicios por Los Sauces y Hotesur contra Cristina Kirchner, Máximo y Lázaro Báez abren una nueva disputa

Las causas Hotesur y Los Sauces fueron unificadas en 2019, el TOF 5 dictó sobreseimientos en 2021, Casación los revocó en 2023 y la Corte Suprema habilitó el juicio en 2024. (NA)

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El fiscal Diego Velasco se opone a que las causas Los Sauces y Hotesur se discutan en dos juicios, a partir de la decisión del Tribunal Oral Federal 5 de separar los debates y establecer sus fechas de inicio. Tiene tiempo hasta el martes para dejar por escrito que insiste en que ambos expedientes se traten juntos, porque considera que se trata de un solo hecho.

Mientras tanto, la querella que representa a la Unidad de Información Financiera (UIF) y los abogados defensores analizan si aceptan la decisión del tribunal o si presentan objeciones. Esos planteos podrían ir desde la separación de los procesos hasta la dificultad para cumplir con el cronograma de audiencias tres veces por semana, incluidos los sábados y la feria de verano.

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Hotesur y Los Sauces investigan presuntas maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y dádivas mediante negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner. Entre los principales imputados figuran Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Según la resolución del TOF 5, firmada por José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni, el juicio oral de Los Sauces comenzará el 23 de octubre de 2026, a las 10, con audiencias los lunes, viernes y sábados. Hotesur, en tanto, tiene fecha de inicio para el viernes 19 de marzo de 2027.

El tribunal sostuvo que la separación no cambia las acusaciones ni la prueba ya aceptada. También señaló que permitirá ordenar mejor los testimonios y acelerar el trámite.

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A la vez, indicó que Los Sauces está más avanzado en las medidas complementarias previas al juicio, por lo que no debía quedar atado a las diligencias que todavía siguen pendientes en Hotesur.

En rigor, todavía resta una pericia contable, sobre la documentación financiera. Debe determinar si hubo una simulación de alquileres entre las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López y las empresas administradas por los Kirchner, como un supuesto mecanismo para canalizar ingresos de origen ilegal.

Según pudo saber Infobae, el Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública pidió una prórroga para completar el informe interdisciplinario. Lo hizo en respuesta a la intimación del tribunal, que les ordenó entregar el documento en un plazo de 15 días.

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La oposición del fiscal al juicio separado

El Ministerio Público no está de acuerdo con dividir el juicio en dos porque considera que eso ayuda a debilitar la prueba. Entiende que las evidencias de una causa no pasarían automáticamente al debate de la otra, aunque existen conexiones directas.

Sostiene que en los casos de presunto lavado de activos, las operaciones deben analizarse en conjunto y no como hechos aislados.

Además, ambos expedientes tienen casi a las mismas personas acusadas. Según esa postura, integrarían la misma organización, en un mismo período y con cuentas bancarias vinculadas a las operaciones investigadas.

En este contexto, el fiscal Diego Velasco había pedido que se fijara el inicio del juicio oral “lo antes posible”. La respuesta del TOF 5 fue que compartía el objetivo de acelerar el caso, pero decidió esperar a que terminaran las pericias para evitar posibles impugnaciones.

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El fiscal Diego Velasco rechazó que Hotesur y Los Sauces se juzguen por separado porque sostiene que ambas causas forman un solo hecho.

En ese aspecto, Velasco había apelado ante la Cámara de Casación, que fijó para el 15 de octubre una audiencia con el objetivo de definir ese incidente, y que podría perder sentido ante la nueva situación.

Dos expedientes

Las causas Hotesur y Los Sauces fueron unificadas en mayo de 2019, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que ambos expedientes quedaran en el TOF 5. Lo hizo porque consideró que tramitarlos juntos era la alternativa más adecuada para acelerar las actuaciones.

En noviembre de 2021, el tribunal oral, en ese momento por mayoría de los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, cerró el caso para todos los acusados sin hacer el juicio. Adriana Paliotti votó en disidencia.

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Casación, en septiembre de 2023, integrada por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, revocó esos sobreseimientos y ordenó hacer el debate oral.

Finalmente, en diciembre de 2024, la Corte Suprema habilitó la realización del proceso conjunto al rechazar los recursos de las defensas contra la resolución de Casación.

A fines de 2025 se completó la integración del nuevo tribunal que debía intervenir en el juicio, mientras seguía pendiente la pericia contable sobre Los Sauces.

Hace dos semanas, el TOF 5 hizo una audiencia preparatoria. Allí estableció que el juicio sería presencial, en Comodoro Py, y con tres audiencias semanales.

Los hechos investigados

La causa Los Sauces se centra en presuntas maniobras de asociación ilícita y lavado de activos mediante contratos de alquiler y operaciones inmobiliarias y hoteleras.

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La acusación sostiene que empresas de los grupos Báez e Indalo habrían realizado pagos vinculados a supuestos beneficios, contratos, concesiones, licencias y ventajas impositivas.

Los Sauces facturó más de $25 millones entre 2009 y 2016 por alquileres a compañías de los grupos Báez e Indalo, una cifra equivalente al 88% de su facturación en ese período.

En tanto, en Hotesur se investiga el supuesto lavado de activos vinculado a fondos que, según la acusación, provenían de la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a empresas del Grupo Báez.

La hipótesis sostiene que parte de ese dinero habría ingresado al patrimonio de la familia Kirchner bajo apariencia de rentas legítimas de la actividad hotelera, principalmente a través de la firma Valle Mitre, que gerenció hoteles de Hotesur.

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Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa solo están procesados en Hotesur

El requerimiento de elevación a juicio atribuyó a Valle Mitre pagos por más de $28 millones a Hotesur durante su relación comercial y el ingreso de cerca de $6,9 millones al hotel Las Dunas entre marzo de 2010 y mayo de 2013.

En ambos procesos, Cristina Fernández está acusada como presunta jefa de una asociación ilícita; Máximo Kirchner como exdirector de Hotesur y Los Sauces; Romina Mercado como expresidenta de Hotesur; Lázaro Báez como dueño de Austral Construcciones; Osvaldo Sanfelice como administrador de Hotesur; y el contador Víctor Manzanares.

Por su parte, los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa solo están procesados en Hotesur.