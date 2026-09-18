Judiciales

El lunes 21 de septiembre comenzará a aplicarse el nuevo código procesal en La Plata

El Consejo de la Magistratura completó las tareas para la implementación del régimen acusatorio en los tribunales federales bonaerenses, con audiencias orales, expedientes digitalizados y un rol central de los fiscales desde el inicio

El Consejo de la Magistratura dispuso que el Código Procesal Penal Federal entre en vigencia el 21 de septiembre de 2026 en la jurisdicción de La Plata.
El Consejo de la Magistratura dispuso que el Código Procesal Penal Federal entre en vigencia el 21 de septiembre de 2026 en la jurisdicción de La Plata.
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El Consejo de la Magistratura dio por terminadas las medidas para que el Código Procesal Penal Federal empiece a regir el 21 de septiembre en la jurisdicción de La Plata, según la Resolución 275/26 del Ministerio de Justicia de la Nación.

La puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio abarcará los tribunales federales de los partidos bonaerenses de La Plata, Lomas de Zamora, Junín, Quilmes y Pehuajó.

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El Ministerio Público Fiscal llevará el caso desde el inicio, reunirá pruebas, pedirá medidas y, si corresponde, presentará la acusación.

Los jueces dejarán de investigar. Resolverán los pedidos de fiscales y defensas y controlarán que se respeten las garantías constitucionales de las partes.

Las decisiones se discutirán en audiencias orales, con presencia de las partes, en vez de basarse sobre todo en expedientes escritos. El magistrado deberá decidir y fundar su resolución en lenguaje claro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las audiencias orales reemplazarán el peso central de los expedientes escritos y exigirán resoluciones fundadas en lenguaje claro.

Las actuaciones se organizarán en formato digital y podrán ser consultadas por las partes. El modelo acusatorio busca evitar períodos largos de inactividad y acelerar el avance de las investigaciones y los juicios.

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El nuevo Código Procesal ya está en marcha en 9 distritos que abarcan Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y sectores de la provincia de Buenos Aires.

El año próximo empezará a aplicarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 15 de febrero y, desde el 8 de marzo, en Córdoba.

Las medidas

El plan incluyó el inicio de la renovación informática de los tribunales. En la primera etapa se dispuso el envío de 50 computadoras al Juzgado Federal de Quilmes y de 35 computadoras al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La implementación en la jurisdicción de La Plata incluyó renovación informática, obras en 8 salas de audiencia y capacitación tecnológica del personal judicial.

Las obras adaptaron 8 salas de audiencia y oficinas judiciales en La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, Junín y Pehuajó. Los espacios recibieron equipos de audio y video provistos por el Ministerio de Justicia de la Nación.

Los trabajos incluyeron pintura, equipos de climatización, mejoras eléctricas, luminarias, detectores de humo, carteles de emergencia, pisos y mobiliario. La intervención alcanzó a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, el Tribunal Oral Federal 1 de esa ciudad y juzgados federales de las cinco localidades.

La Administración General del Poder Judicial de la Nación proyectó, contrató y supervisó las tareas con sus equipos técnicos. La Dirección General de Infraestructura Judicial estuvo a cargo de la planificación y el relevamiento de las obras.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El nuevo sistema acusatorio abarcará los tribunales federales de La Plata, Lomas de Zamora, Junín, Quilmes y Pehuajó.

La Dirección General de Tecnología planificó el equipamiento de las salas, supervisó su instalación y capacitó al personal para usarlo. El proceso se realizó en coordinación con la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

Los edificios asignados a la jurisdicción de La Plata quedaron distribuidos de la siguiente manera:

  • Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en calle 8 N° 925, La Plata.
  • Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, en calle 47 N° 193, La Plata.
  • Juzgado Federal de Primera Instancia 1 de La Plata, en calle 8 N° 925, entre 50 y 51, La Plata.
  • Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, en calle 36 (12 de Octubre) N° 3300, Quilmes.
  • Juzgado Federal de Primera Instancia de Junín, en R. Álvarez Rodríguez 59/61, Junín.
  • Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó, en Papa Pío XI N° 68, Pehuajó.
  • Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 1 de Lomas de Zamora, en Alem 180/194, Lomas de Zamora.
  • Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, en Laprida 662, Lomas de Zamora.

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