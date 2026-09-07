Evalúan citar a declarar a la abogada boliviana Nadia Beller como testigo en la causa ANDIS

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Bolivia Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.

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La Justicia argentina evalúa por estas horas citar a declarar a la abogada boliviana Nadia Beller como testigo en la causa ANDIS. La expareja del asesor Fernando Cerimedo, detenido por la presunta organización del atentado contra la mujer, dijo saber quién filtró los audios atribuidos al exfuncionario libertario Diego Spagnuolo y se refirió a supuestos manejos corruptos, de los cuales afirmó tener conversaciones grabadas.

Beller empezó a hablar apenas pudo, desde su internación en la Clínica Las Américas de Santa Cruz de la Sierra. Aseguró que Cerimedo le confesó que Natalia Basil fue quien difundió las grabaciones que destaparon el caso de coimas, cartelización y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad. Basil fue pareja de Cerimedo y directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas en ese organismo, hasta su renuncia en noviembre de 2024.

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Inmediatamente después de sus dichos, la diputada nacional Marcela Pagano presentó un escrito en los tribunales de Comodoro Py para pedir que Beller declare como testigo en la causa ANDIS, que instruye el juez Ariel Lijo e investiga el fiscal Franco Picardi.

Aunque la legisladora no forma parte del expediente, solicitó que se escuche como testigo a la abogada boliviana por videoconferencia, y se le requiera la entrega de las grabaciones en las que Cerimedo le revelaría el origen de la filtración, siempre según su versión relatada en distintos medios.

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“Ellos filtraron los audios para que caiga la corrupción de Javier Milei, eso lo tengo grabado. Él sabe que lo tengo grabado”, sostuvo Nadia Beller en diálogo con Radio Rivadavia.

Fernando Cerimedo, en una audiencia ante la Justicia de Bolivia. REUTERS/Ipa Ibanez

En las últimas horas, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el juez Lijo agregó al expediente el escrito de Pagano. Esto habilita al fiscal Picardi a pronunciarse sobre el mismo, así como también a las defensas de los acusados.

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Más allá de ese pedido de la diputada, la fiscalía estudia por su cuenta si es pertinente solicitar la declaración de la abogada boliviana, con sus propios argumentos.

La cuestión se dirime mientras la Gendarmería Nacional avanza con el peritaje de los 58 audios atribuidos al exfuncionario libertario Diego Spagnuolo. Precisamente, el estudio forense fue ordenado por el juez Lijo para determinar “el origen y la veracidad” de las escuchas.

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Cerimedo y la causa ANDIS

El consultor Fernando Cerimedo tejió un vínculo de confianza y hasta de amistad con Diego Spagnuolo a partir de 2023. La relación se quebró luego de la salida de Natalia Basil de la ANDIS.

En septiembre de 2025, en los albores de la investigación, el consultor declaró bajo juramento ante el fiscal Picardi que el director del organismo le había contado en privado sobre el circuito de coimas y desvío de fondos que había en la Agencia y llegaba hasta la Casa Rosada, pasando por droguerías, proveedoras e intermediarios.

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Diego Spagnuolo en los tribunales federales de Retiro. Fotografía: RSFotos

La declaración de Cerimedo es central en el expediente ANDIS no solo por su contenido, que coincide con lo dicho en las grabaciones que hoy se están peritando, sino también por su efecto en la causa: según la fiscalía, la prueba testimonial inauguró una vía de investigación independiente a la de las cuestionadas grabaciones.

Detenido con prisión preventiva, Fernando Cerimedo es investigado en Bolivia como autor intelectual del intento de femicidio de Nadia Beller y por enriquecimiento ilícito. Será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.

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