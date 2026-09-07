Judiciales

Evalúan citar a declarar a la abogada boliviana Nadia Beller como testigo en la causa ANDIS

El juez Ariel Lijo agregó el pedido de la diputada Marcela Pagano al expediente. El fiscal Franco Picardi analiza la pertinencia del testimonio de la expareja del asesor Fernando Cerimedo. La mujer que sobrevivió a un ataque a balazos en Bolivia se refirió a la filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y a maniobras de corrupción

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo
Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Bolivia Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.
Guardar

La Justicia argentina evalúa por estas horas citar a declarar a la abogada boliviana Nadia Beller como testigo en la causa ANDIS. La expareja del asesor Fernando Cerimedo, detenido por la presunta organización del atentado contra la mujer, dijo saber quién filtró los audios atribuidos al exfuncionario libertario Diego Spagnuolo y se refirió a supuestos manejos corruptos, de los cuales afirmó tener conversaciones grabadas.

Beller empezó a hablar apenas pudo, desde su internación en la Clínica Las Américas de Santa Cruz de la Sierra. Aseguró que Cerimedo le confesó que Natalia Basil fue quien difundió las grabaciones que destaparon el caso de coimas, cartelización y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad. Basil fue pareja de Cerimedo y directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas en ese organismo, hasta su renuncia en noviembre de 2024.

PUBLICIDAD

Inmediatamente después de sus dichos, la diputada nacional Marcela Pagano presentó un escrito en los tribunales de Comodoro Py para pedir que Beller declare como testigo en la causa ANDIS, que instruye el juez Ariel Lijo e investiga el fiscal Franco Picardi.

Aunque la legisladora no forma parte del expediente, solicitó que se escuche como testigo a la abogada boliviana por videoconferencia, y se le requiera la entrega de las grabaciones en las que Cerimedo le revelaría el origen de la filtración, siempre según su versión relatada en distintos medios.

PUBLICIDAD

“Ellos filtraron los audios para que caiga la corrupción de Javier Milei, eso lo tengo grabado. Él sabe que lo tengo grabado”, sostuvo Nadia Beller en diálogo con Radio Rivadavia.

Fernando Cerimedo, en una audiencia ante la Justicia de Bolivia. REUTERS/Ipa Ibanez
Fernando Cerimedo, en una audiencia ante la Justicia de Bolivia. REUTERS/Ipa Ibanez

En las últimas horas, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el juez Lijo agregó al expediente el escrito de Pagano. Esto habilita al fiscal Picardi a pronunciarse sobre el mismo, así como también a las defensas de los acusados.

Más allá de ese pedido de la diputada, la fiscalía estudia por su cuenta si es pertinente solicitar la declaración de la abogada boliviana, con sus propios argumentos.

La cuestión se dirime mientras la Gendarmería Nacional avanza con el peritaje de los 58 audios atribuidos al exfuncionario libertario Diego Spagnuolo. Precisamente, el estudio forense fue ordenado por el juez Lijo para determinar “el origen y la veracidad” de las escuchas.

Cerimedo y la causa ANDIS

El consultor Fernando Cerimedo tejió un vínculo de confianza y hasta de amistad con Diego Spagnuolo a partir de 2023. La relación se quebró luego de la salida de Natalia Basil de la ANDIS.

En septiembre de 2025, en los albores de la investigación, el consultor declaró bajo juramento ante el fiscal Picardi que el director del organismo le había contado en privado sobre el circuito de coimas y desvío de fondos que había en la Agencia y llegaba hasta la Casa Rosada, pasando por droguerías, proveedoras e intermediarios.

Diego Spagnuolo - 28 de abril
Diego Spagnuolo en los tribunales federales de Retiro. Fotografía: RSFotos

La declaración de Cerimedo es central en el expediente ANDIS no solo por su contenido, que coincide con lo dicho en las grabaciones que hoy se están peritando, sino también por su efecto en la causa: según la fiscalía, la prueba testimonial inauguró una vía de investigación independiente a la de las cuestionadas grabaciones.

Detenido con prisión preventiva, Fernando Cerimedo es investigado en Bolivia como autor intelectual del intento de femicidio de Nadia Beller y por enriquecimiento ilícito. Será trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro.

Temas Relacionados

Diego SpagnuoloANDISFernando CerimedoNadia BellerCausa ANDISúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras ser absuelto en un juicio político, se reintegra a su cargo el juez denunciado por sus empleados por maltrato laboral

Pablo Díaz Lacava fue restituido en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa. Un Jurado de Enjuiciamiento determinó que sería desproporcionado removerlo por conflictos laborales. Evalúa pedir licencia y rearmará su equipo de trabajo

Tras ser absuelto en un juicio político, se reintegra a su cargo el juez denunciado por sus empleados por maltrato laboral

La concesionaria de una autopista deberá pagar casi $20 millones por un accidente ocurrido hace 19 años

Una mujer embarazada y su pareja chocaron contra un auto que acababa de embestir a un caballo, luego de que una nube de polvo les quitara la visibilidad. La Justicia responsabilizó a la empresa por no haber colocado cercos para evitar el ingreso de animales a la ruta

La concesionaria de una autopista deberá pagar casi $20 millones por un accidente ocurrido hace 19 años

Se mudaban a Santa Fe, robaron a la empresa de transporte y la Justicia ordenó pagarles solo el valor declarado: 2.500 pesos

El hecho ocurrió en 2012. La familia entregó sus pertenencias para trasladarlas, pero la carga desapareció tras un asalto nocturno en el depósito de la empresa. Reclamó en su momento $60.000 por los objetos perdidos, pero el tribunal limitó la condena al monto declarado en el remito más intereses

Se mudaban a Santa Fe, robaron a la empresa de transporte y la Justicia ordenó pagarles solo el valor declarado: 2.500 pesos

Resbaló en una mancha de aceite en el estacionamiento de un shopping y la Justicia ordenó indemnizarlo

La Cámara Civil confirmó el fallo de primera instancia, que fijó la mayor parte del resarcimiento por el daño extrapatrimonial y por el trato que recibió después de la caída. El tribunal cuestionó la falta de asistencia del personal de seguridad y que el centro comercial no hubiera presentado las imágenes de las cámaras

Resbaló en una mancha de aceite en el estacionamiento de un shopping y la Justicia ordenó indemnizarlo

AMIA: en audiencia clave insistirán ante Casación para juzgar en ausencia a los iraníes prófugos

La querella y la fiscalía reafirmarán este jueves ante el máximo tribunal penal federal del país el planteo para que se juzgue en ausencia a diez iraníes y libaneses acusados por el atentado a la AMIA

AMIA: en audiencia clave insistirán ante Casación para juzgar en ausencia a los iraníes prófugos

DEPORTES

Impacto en la Serie A: Franco Mastantuono se quedó sin técnico después de tres fechas en la Fiorentina

Impacto en la Serie A: Franco Mastantuono se quedó sin técnico después de tres fechas en la Fiorentina

El Chino Maidana protagonizó un tenso momento con una estrella de MMA: el video del cruce que terminó con el luchador en una piscina

“Me estoy haciendo viejo”: el increíble gol de rabona de Romario a los 60 años

US Open: Tomás Etcheverry quedó eliminado al caer frente a Alex Michelsen en los octavos de final

El gol en tiempo de descuento que le dio el empate a Newell’s ante Central y la toma de catch que derivó en una gresca

TELESHOW

La salud de Mirtha Legrand luego de ausentarse de su programa: la palabra de Juana Viale

La salud de Mirtha Legrand luego de ausentarse de su programa: la palabra de Juana Viale

Nicki Nicole recordó su época como militante: “Fui a la plaza por el boleto estudiantil y por el aborto”

La China Suárez posó con Mauro Icardi y en redes la compararon con sus fotos junto a Benjamín Vicuña

La indirecta de Tiago PZK después del escándalo con Luck Ra y La Joaqui: “Te gustan villeros”

Martín Seefeld confirmó su separación de Valeria Giuliani tras 35 años juntos: “Es muy amiga, pero es la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras proyecta habilitar una cuarta frontera con Guatemala

Honduras proyecta habilitar una cuarta frontera con Guatemala

República Dominicana amplía la titulación de terrenos con 1,750 nuevos certificados en Los Alcarrizos

Panamá replantea su entrada a la OCDE y afirma que podría postergarse durante varios años

Exvicepresidente panameño José Gabriel Carrizo comparecerá ante un juez por enriquecimiento injustificado

Hallaron dos fetos entre las calles inundadas de basura de La Habana