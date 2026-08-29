Judiciales

Piden fijar en septiembre la audiencia de apertura del jury contra el juez Salmain

Los consejeros acusadores pidieron al Jurado de Enjuiciamiento fijar la audiencia de apertura antes de que venzan sus mandatos, el 18 de noviembre

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juez federal suspendido Gastón Salmain
juez federal suspendido Gastón Salmain

El senador Luis Juez y el camarista Diego Barroetaveña le pidieron al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura, Marcelo Bartumeu Romero, que fije la fecha para la audiencia de apertura del jury contra el suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain.

En su carácter de miembros designados para la acusación, Juez y Barroetaveña firmaron una nota donde solicitaron que el inicio del debate “se programe para la primera o, a más tardar, la segunda semana de septiembre”. La tercera integrante del grupo acusador es la consejera Jimena de la Torre.

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Salmain afrontará el jury por el supuesto dictado de resoluciones judiciales a cambio de coimas y el presunto ocultamiento, al momento de concursar para acceder al cargo, de que había sido expulsado del Poder Judicial hace más de dos décadas.

Los consejeros acusadores fundamentaron su requerimiento “en la cantidad y complejidad del material probatorio reunido y en el que habrá de incorporarse en la causa”.

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En ese sentido, señalaron que “la pronta determinación de la fecha permitirá organizar las etapas subsiguientes, asegurar la disponibilidad de las partes y de los demás intervinientes y garantizar el desarrollo regular del proceso dentro de los plazos aplicables”.

Por otra parte, advirtieron que sus mandatos están próximos a vencer (el 18 de noviembre), por lo que solicitaron que se adopten las medidas necesarias para la pronta designación del día que convocarán a la audiencia de apertura.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación es el órgano encargado de llevar adelante el proceso de enjuiciamiento de los magistrados cuando corresponde evaluar su eventual remoción del cargo.

Gastón Salmain ante el Consejo de la Magistratura
Gastón Salmain ante el Consejo de la Magistratura

Está conformado por Bartumeu Romero, que es juez por la ciudad de Buenos Aires, el juez de jurisdicción provincial Néstor Pablo Barral; los senadores nacionales María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.

Las causas penales

Gastón Salmain está imputado en los tribunales federales de Rosario por los presuntos delitos de cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en carácter de autor y en concurso real.

La fiscalía le atribuyó haber solicitado 100 mil dólares a cambio de favorecer al exdirector de la ex-AFIP Santa Fe, Carlos Vaudagna, en los expedientes penales que se seguían en su contra por presuntos hechos de corrupción.

La maniobra no se habría concretado debido a las recusaciones promovidas por el Ministerio Público Fiscal. No obstante, Salmain dictó diversas resoluciones contrarias a derecho.

Según esta hipótesis, “el objetivo del magistrado era atraer esos expedientes a su juzgado, pese a mantener con el exfuncionario un vínculo personal previo que omitió informar”.

En otro caso, fue imputado por la presunta manipulación de un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso mediante la transferencia de 10 millones de dólares a cuentas del exterior.

Además, se le inició otra causa por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber utilizado su investidura y librado distintas órdenes para conocer el estado de la investigación en la que se encontraba acusado.

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