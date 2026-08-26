Judiciales

Sueños Compartidos: llega el turno del alegato de Julio De Vido y el veredicto podría conocerse en septiembre

El exministro está acusado de administración fraudulenta junto con José López y los hermanos Schoklender. Las defensas también discuten la posible prescripción de la acción pena

Los abogados de Julio De Vido presentarán su alegato en el juicio por Sueños Compartidos
Los abogados de Julio De Vido presentarán su alegato en el juicio por Sueños Compartidos
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Los abogados del exministro Julio De Vido presentarán este miércoles su alegato en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos, que investiga el presunto fraude al Estado a través de la construcción de viviendas en sectores vulnerables mediante la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Previamente, el Tribunal Oral Federal 5 terminará de escuchar la exposición de la defensa del exsecretario de Obras Públicas José López, del exadministrador de la Fundación Pablo Schoklender y del exfuncionario de la cartera de Planificación Carlos Castellano. El doctor Germán Carlevaro no pudo completar su petitorio, después de más de siete horas dedicadas a desarrollar sus argumentos.

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De Vido, López y Schoklender están acusados de ser autores del delito de administración fraudulenta por el supuesto desvío de más de 200 millones de pesos. Para ellos, el Ministerio Público Fiscal pidió una pena de seis años de prisión. En tanto, sobre Castellano pesa un pedido de cuatro años de prisión, al ser considerado partícipe secundario.

Con el ritmo actual de las audiencias, es posible que el veredicto se conozca antes de mediados de septiembre. En particular, las defensas discuten el 15 de septiembre como fecha límite para considerar la extinción de la acción penal que, según su criterio, obligaría a dictar la absolución de todos los procesados.

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La primera parte del alegato de la defensa oficial

En su alegato, el defensor oficial Carlevaro destacó que no se pagaron sobreprecios. Según sus argumentos, el Estado pagó por debajo de los valores del contrato y mencionó que, en algunos barrios, la diferencia superó el 50%.

Vista de una sala con personas sentadas en escritorios de madera oscura, equipados con micrófonos; algunos llevan traje y hay personal de seguridad de pie
José López y Pablo Schoklender en la primera audiencia del juicio oral

A su vez, rechazó que hubiera existido connivencia entre los procesados y los inspectores de obra y apuntó contra el peritaje de la Corte Suprema que, de acuerdo con sus dichos, confundió facturas con recibos, no advirtió que hubo certificados que se pagaron en cuotas ni que el Estado demoró los pagos.

En cuanto al exfuncionario del Ministerio de Planificación Carlos Castellano, la defensoría oficial solicitó la prescripción de la acción penal. Argumentó que Castellano fue acusado como partícipe secundario y que, por el delito y el grado de participación atribuidos, la pena máxima aplicable es de cuatro años.

Para fundamentar ese pedido, sostuvo que el 8 de julio de 2020 el tribunal citó a juicio, luego dejó sin efecto ese llamado y volvió a convocar para el 15 de septiembre de 2020. En función de esa cronología, entendió que “pasaron holgadamente los cuatro años solicitados por la acusación”.

Tanto Pablo Schoklender como Castellano se encontraban en la sala de audiencias ubicada en el SUM de los Tribunales de Comodoro Py, mientras que José López siguió el alegato por videoconferencia.

De Vido también sigue las audiencias en forma telemática, desde su chacra en Zárate, donde cumple condena por la Tragedia de Once bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

El juicio

La hipótesis del caso sostiene que, en el marco del programa Sueños Compartidos, ejecutado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, se habrían desviado 206 millones de pesos asignados por el Estado para la construcción de viviendas sociales.

La defensa oficial encabezada por el abogado Germán Carlevaro
La defensa oficial encabezada por el abogado Germán Carlevaro

La acusación ubica esos hechos entre 2005 y 2011 en la Ciudad de Buenos Aires, Tigre, Bariloche, Chaco, Santiago del Estero y otras jurisdicciones, donde se habrían instrumentado mecanismos para mover el dinero hacia supuestas sociedades fantasma.

El fiscal Diego Velazco y la querella, representada por la Unidad de Información Financiera (UIF), formularon la imputación por presunta administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

Pidieron seis años de prisión para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López; el subsecretario Abel Fatala; el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender; y su hermano, Pablo Schoklender, quien estaba a cargo de la administración.

En tanto, solicitaron cuatro años de prisión para los funcionarios ligados al Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero Daniel Nasif y Karina Nasif, y para los empleados del Ministerio de Planificación Carlos Castellano y Daniel Freidin.

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