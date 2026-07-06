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Macron llegó a Damasco como primer jefe de Estado europeo en visitar Siria desde la caída de Assad

El presidente francés viajó con una delegación empresarial para avanzar en acuerdos de inversión y reconstrucción, en una visita que refuerza el reconocimiento occidental del gobierno de Ahmed al-Sharaa antes de la cumbre de la OTAN en Ankara

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El presidente francés (izq) con el presidente sirio Ahmad al-Sharaa en Nicosia, Chipre, el 24 de abril del 2026 (AP foto/Petros Karadjias)
El presidente francés (izq) con el presidente sirio Ahmad al-Sharaa en Nicosia, Chipre, el 24 de abril del 2026 (AP foto/Petros Karadjias)

El presidente francés Emmanuel Macron aterrizó el lunes en Damasco para una visita de Estado que lo convierte en el primer jefe de gobierno de un Estado miembro de la Unión Europea en pisar suelo sirio desde que Ahmed al-Sharaa tomó el poder tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. El mandatario fue recibido por el ministro de Exteriores sirio, Asaad al-Shaibani, junto a una delegación que incluye a los máximos directivos de CMA CGM y TotalEnergies.

La visita combina una agenda política —seguridad regional, protección de minorías, lucha contra el Estado Islámico (EI)— con una ofensiva comercial que París considera estratégica. La agencia estatal siria SANA calificó el viaje de “paso fundamental en el proceso de restauración de la presencia internacional de Siria”. Macron y al-Sharaa compartieron una cena de trabajo y visitaron la Gran Mezquita de los Omeyas, según informó AFP.

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La jornada oficial del martes contempla encuentros con la sociedad civil, negociaciones económicas y la firma de memorandos de entendimiento, seguidos de una rueda de prensa conjunta. Macron partirá después hacia Ankara para la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), donde Trump ha programado también un encuentro con al-Sharaa al margen de la reunión aliada.

Francia ha respaldado desde el principio al nuevo liderazgo sirio, incluso cuando otros gobiernos occidentales mantenían cautela ante un ejecutivo encabezado por un islamista con pasado en el grupo armado Hayat Tahrir al-Sham (HTS), previamente vinculado a Al Qaeda. En mayo de 2025, Macron recibió a al-Sharaa en París y prometió impulsar ante la UE y Washington el levantamiento de las sanciones impuestas a Damasco. La mayoría ha sido eliminada desde entonces.

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Una imagen tomada con un dron muestra la Mezquita de los Omeyas y los barrios antiguos de Damasco, Siria, el 6 de julio de 2026 REUTERS/Mahmoud Hassano
Una imagen tomada con un dron muestra la Mezquita de los Omeyas y los barrios antiguos de Damasco, Siria, el 6 de julio de 2026 REUTERS/Mahmoud Hassano

El último presidente francés en visitar Siria había sido Nicolas Sarkozy, en 2009, antes de que Assad sofocara las protestas de 2011 y desencadenara un conflicto que mató a más de medio millón de personas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó a Damasco en enero de 2026, y el ucraniano Volodymyr Zelensky lo hizo en abril, pero ninguno ostentaba la condición de jefe de Estado de un Estado miembro de la UE.

Tras su llegada, Macron publicó en X: “He venido a reafirmar el compromiso de Francia con el pueblo sirio. Por una Siria soberana, unida en su diversidad y en paz con sus vecinos”. Al-Sharaa, en una entrevista en el canal francés BFMTV, reconoció que Macron había “seguido cada paso y cada etapa de la transición” y destacó su papel en el levantamiento de las sanciones.

La Presidencia francesa anunció que Macron instará a Damasco a rendir cuentas por los crímenes del régimen de Assad y a no interferir en el Líbano. París rechaza la propuesta de Trump de que Siria intervenga contra Hezbollah, posición que al-Sharaa también ha descartado. La protección de minorías —drusos, alauitas, kurdos y cristianos— figura entre las prioridades del martes, tras los episodios de violencia sectaria del año pasado.

El componente económico refleja las ambiciones de París en un mercado que Naciones Unidas estima que necesitará más de 400.000 millones de dólares para su reconstrucción. Siria ha firmado memorandos de entendimiento con varios países y empresas, pero ninguno ha derivado en contratos concretos. La presencia de directivos de CMA CGM y TotalEnergies indica que Francia busca asegurar posiciones antes de que competidores europeos o del Golfo ganen terreno.

Denis Bauchard, ex embajador francés y analista del Instituto Francés de Relaciones Internacionales, explicó a AFP que el viaje expresa el “deseo de consolidar el nuevo régimen sirio en un momento en que Israel hace todo lo posible por mantener a Siria débil y fragmentada”. Israel ha realizado repetidas incursiones en territorio sirio desde la caída de Assad; Turquía actúa como uno de sus principales valedores. La cumbre de Ankara concentrará los equilibrios que determinarán el futuro del país.

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