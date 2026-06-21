Judiciales

Recta final para De Vido y otros acusados en la causa Odebrecht: el TOF 2 escuchará los alegatos y dictará sentencia

El Tribunal Oral Federal 2 permitirá las últimas palabras y dará a conocer el veredicto este martes. El fiscal Luciani acusó por un supuesto direccionamiento en la licitación de la ampliación de gasoductos entre 2006 y 2008

Guardar
Google icon
Infografía del juicio Odebrecht con martillo de juez, calendario del 23 de junio, computadora, figuras de jueces y acusados, documentos con cadenas y dinero.
Termina el juicio contra Julio De Vido por la causa Odebrecht (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de Odebrecht para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur llegará a su fin el próximo martes 23 de junio. El Tribunal Oral Federal 2 escuchará las últimas palabras de los imputados a las 9.30, y luego anunciará el horario en que dará a conocer el veredicto, durante la misma jornada.

Los acusados son el exministro de Planificación Julio De Vido; el exsecretario de Energía, Daniel Cameron; el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar; el exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret; y el exsubgerente de la compañía, Julio Armando Bragulat.

PUBLICIDAD

Los jueces encargados de definir este proceso son Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel. Por el Ministerio Público Fiscal intervienen Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz. En tanto, la Unidad de Información Financiera (UIF) actúa como querellante.

Hasta ahora fueron 22 audiencias que se desarrollaron cada martes a través de una modalidad mixta, con algunos concurrentes presentes en la sala del tribunal y otros conectados por videoconferencia.

PUBLICIDAD

El Tribunal Oral Federal 2 escuchará las últimas palabras y anuncia el veredicto el 23 de junio
El Tribunal Oral Federal 2 escuchará las últimas palabras y anuncia el veredicto el 23 de junio

En este expediente se investiga el presunto direccionamiento en la licitación de las obras de la segunda ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS), entre los años 2006 y 2008.

Los testigos

El tribunal llamó a atestiguar a 28 personas entre quienes figuran el director General de TGN, Daniel Ridelener; uno de los miembros del directorio, Marcelo Brichetto. También declararon los ex integrantes del ENARGAS Oscar Domínguez, Alicia Federico y Antonio Pronsato; y por ENARSA, Juan Carlos Doncel Jones.

Por otro lado, dieron testimonio expertos y consultores del sector energético como Roberto Phillips; Jorge García, Enrique Pigretti y Rubén Besada.

La instrucción comenzó en el 2007 en el juzgado de Daniel Rafecas, con la participación activa del fiscal Federico Delgado, fallecido en el 2023.

Los pedidos de condena

En su alegato Diego Luciani acusó a los exfuncionarios de crear un nuevo marco normativo con el propósito de que se confeccionara lo que denominó “un auténtico traje a medida de Odebrecht”.

Con esta hipótesis, solicitó para Julio De Vido y Daniel Cameron 4 años de prisión por el delito de presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

En tanto, para Cristian Folgar y Luis Beuret, requirió 3 años y 6 meses. Mientras que para Julio Armando Bragulat pidió la absolución tras considerar que su participación no fue acreditada.

Juicio a Cristina Kirchner por la obra pública: el fiscal comenzó su alegato
El fiscal Diego Luciani sostiene que se diseñó un marco normativo para favorecer a Odebrecht y pidió 4 años de prisión para Julio De Vido y Daniel Cameron

Las defensas

El abogado de Julio De Vido, Gabriel Palmeiro, pidió la absolución porque entendió que “la conducta del exministro de Planificación no constituye delito a pesar de los atajos probatorios para intentar sostener la acusación”.

En el mismo sentido, enfatizó que su cliente “actuó de acuerdo a sus competencias constitucionales con absoluta buena fe en el marco de la emergencia energética de ese momento”.

Por su parte, el defensor público oficial, Santiago Finn, pidió las absoluciones de Daniel Cameron y Cristian Folgar, con el argumento de que en la causa no se probaron sobreprecios, sobornos ni direccionamiento en las contrataciones.

Según su criterio, la fiscalía no tuvo en cuenta que las normas aplicadas para la ejecución de estas obras derivan de la declaración de emergencia energética.

La fiscalía sostiene que hubo un marco normativo orientado a favorecer a Odebrecht en una licitación clave
La fiscalía sostiene que hubo un marco normativo orientado a favorecer a Odebrecht en una licitación clave

Gastón María Abrutín Suárez, el representante legal de Luis Beuret, también solicitó la absolución porque entendió que el exfuncionario de CAMMESA solo acató las instrucciones emitidas por la Secretaría de Energía.

Finalmente, el doctor Diego Olmedo, defensor de Julio Armando Bragulat, se preguntó en su corto alegato “qué hace Bragulat en esta causa” teniendo en cuenta que el fiscal no acusó a su cliente y pidió la absolución por falta de pruebas.

Temas Relacionados

últimas noticiasodebrechtJulio De VidoDiego LucianiTOF2Tribunal Oral Federal 2

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La muerte de una tía viuda y sin hijos, un testamento cuestionado y una batalla judicial entre sobrinos: la Cámara Civil cerró el caso

Documentos, contradicciones y disputas sobre la validez de la herencia marcaron un conflicto familiar que terminó con el rechazo de la demanda. El reclamante no solo perdió el juicio, sino que además deberá afrontar los gastos del proceso

La muerte de una tía viuda y sin hijos, un testamento cuestionado y una batalla judicial entre sobrinos: la Cámara Civil cerró el caso

La Justicia elevó la indemnización por el ataque de dos perros a un vecino en un barrio privado de Escobar

Un vecino caminaba por las calles internas del complejo junto a su Schnauzer mini cuando dos canes escaparon de un lote vecino y los atacaron. La Cámara Civil elevó los montos del resarcimiento y tomó una decisión clave respecto de la responsabilidad del consorcio

La Justicia elevó la indemnización por el ataque de dos perros a un vecino en un barrio privado de Escobar

Juicio Cuadernos: los vuelos presidenciales, las valijas de Daniel Muñoz y la incógnita sobre los controles de equipaje

Por la sala de audiencias desfilan expilotos y tripulantes de los aviones Tango 01 y 10. Se busca determinar si durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hubo traslados que podrían haber llevado el efectivo del pago de sobornos

Juicio Cuadernos: los vuelos presidenciales, las valijas de Daniel Muñoz y la incógnita sobre los controles de equipaje

Acompañaba a su madre internada, un portazo le fracturó la muñeca y la Justicia ordenó pagarle más de $24 millones

El accidente ocurrió en un sanatorio de Balvanera. Trece años después, un tribunal hizo lugar al reclamo por daños físicos, morales y psíquicos derivados del golpe y posterior caída. Sin embargo, la Justicia desestimó un reclamo por mala praxis

Acompañaba a su madre internada, un portazo le fracturó la muñeca y la Justicia ordenó pagarle más de $24 millones

Corte Suprema: qué cambia con el decreto de Milei sobre la selección de jueces y cuáles son las primeras objeciones

La norma modificó los decretos que desde 2003 regulaban la designación de integrantes del Máximo Tribunal, fiscales, defensores y magistrados federales. Qué cambios introdujo el Gobierno y cuáles fueron los reparos planteados por organizaciones civiles, cortes provinciales y representantes de la abogacía

Corte Suprema: qué cambia con el decreto de Milei sobre la selección de jueces y cuáles son las primeras objeciones

DEPORTES

“Es un orgullo ser el hijo de mi papá”: el conmovedor recuerdo de Marcelo Tinelli en vísperas por el Día del Padre

“Es un orgullo ser el hijo de mi papá”: el conmovedor recuerdo de Marcelo Tinelli en vísperas por el Día del Padre

El show de 15 atajadas del arquero de Curazao en el inolvidable empate contra Ecuador que lo metió en la historia de los Mundiales

El divertido diálogo entre Marcelo Tinelli y el streamer brasileño Duda: el cruce por Vinicius y la nostalgia por el fútbol de los noventa

“Cada día está mejor”: el padre del Dibu Martínez habló con Infobae Mundial y contó cómo se encuentra el arquero de la lesión de su dedo

La peculiar respuesta de Bielsa que hizo reír a los periodistas antes del partido de Uruguay en el Mundial

TELESHOW

Gerónimo Rauch y la noche que conquistó al público internacional en “Los Miserables”: “Me estoy preparando hace 26 años”

Gerónimo Rauch y la noche que conquistó al público internacional en “Los Miserables”: “Me estoy preparando hace 26 años”

Doce canciones dedicadas a Lionel Messi: la playlist en homenaje al Diez de la selección

Alex González, el baterista de Maná, habla del próximo show de la banda en River: “Es un lugar casi sagrado”

Osqui Guzmán, entre la resistencia y la emoción: la infancia que lo marcó y el premio que hizo llorar a sus padres

La noche romántica de Mauro Icardi y la China Suárez en Costanera: besos, pasión y tragos

INFOBAE AMÉRICA

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, llegó a Suiza para iniciar las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear y la paz en Medio Oriente

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, llegó a Suiza para iniciar las negociaciones con Irán sobre su programa nuclear y la paz en Medio Oriente

La ayuda humanitaria de Estados Unidos se reparte a cuentagotas por Cuba ante la falta de combustible en la isla

Rusia lanzó un ataque aéreo masivo contra Zaporizhzhia: al menos cinco muertos y 11 heridos

Hondureño enfrenta acusación federal en EEUU por volar dron en estadio

Los colores de lo que somos y que el tiempo no borra ni cambia