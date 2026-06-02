Rulo cambiario: la Justicia quiere saber quién visitaba a Piccirillo y a Migueles en Nordelta

Martín Migueles con Wanda Nara

La Justicia intenta determinar quién visitó entre 2020 y 2024 a los empresarios Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio, y Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, en las casas donde vivieron en el barrio privado de Nordelta durante ese período, como parte de una batería de nuevas medidas de prueba ordenadas en la causa por multimillonarias maniobras de “rulo cambiario” durante el cepo al dólar impuesto en el gobierno de Alberto Fernández.

Además, el fiscal federal Franco Picardi pidió al juez Ariel Lijo, a cargo del caso, que ordene un análisis de comunicaciones sobre un nuevo identificado en la pesquisa, quien habría actuado como intermediario a la hora de tramitar los permisos de importación, SIRA, a cambio de pago de presuntos sobornos, de acuerdo a lo que surgió del análisis del teléfono de Migueles, secuestrado en la causa.

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Las visitas a Nordelta

La fiscalía investiga quienes visitaron a Piccirillo y Migueles en Nordelta entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. Para ello, se requirió a la Asociación Vecinal que informe, en primer lugar, la totalidad de los domicilios donde Piccirillo y Migueles “hubieran revestido la calidad de propietarios, inquilinos, residentes autorizados o cualquier otro vínculo de ocupación, utilización o permanencia”.

Elias Piccirillo estuvo casasdo con Jesica Cirio (Nicolas Stulberg)

Junto con esto, y sobre cada uno de estos domicilios en cada barrio o complejo, se pidió el envío a Comodoro Py 2002 de “la totalidad de los registros de ingresos y egresos de personas y vehículos vinculados a visitas cursadas a dichos inmuebles durante el período indicado”.

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En particular, se busca determinar en cada acceso registrado: fecha y horario de ingreso y egreso, identidad declarada del visitante, documento informado, dominio del vehículo utilizado, domicilio de destino “y todo otro dato obrante en los sistemas de control y registro de accesos administrados por esa entidad”. Fuentes judiciales explicaron que la medida apunta a presuntas reuniones entre los investigados por la gestión irregular de permisos de importación.

El intermediario en las SIRA

También a raíz de lo que se descubrió en el celular de Migueles, la fiscalía identificó a un “intermediario” en las maniobras con los SIRA y pidió al juez que avance en un análisis de sus comunicaciones. Se trata de “Pato”, identificado así en las conversaciones del empresario.

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“Pato obviamente nos hizo el vínculo”, mencionaban allí Migueles y otro interlocutor y lo ubicaban como nexo “entre los distintos intervinientes de la operatoria investigada en torno a las autorizaciones de SIRAs obtenidas a cambio de pagos indebidos”, remarcó la fiscalía. En esas conversaciones se hablaba además de la necesidad de asignar a “Pato” una parte de las ganancias por las gestiones.

Franco Picardi, fiscal federal. Fotografía: RSFotos

A partir de la extracción forense del celular de Migueles se detectó un contacto agendado como “Pato Juli” y se rastreó al titular de la línea, que sería Patricio Guido Marre. “Asimismo, en el propio intercambio mantenido con ese contacto aparece un mensaje automático de identificación de cuenta en el que el usuario se presenta como “Patricio Marre”, circunstancia que refuerza la correspondencia entre el contacto “Pato Juli” y el nombrado Patricio Guido Marre“.

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“En específico, del contenido de las conversaciones mantenidas entre Migueles y dicho contacto surge que, con posterioridad al cumpleaños de Marre celebrado entre los días 14 y 15 de enero de 2023, ambos coordinaron una reunión en la que también participaría Ezequiel Caputto (“Pipo”), la cual finalmente habría tenido lugar el día 18 de enero de 2023 en el local gastronómico “Canta el Gallo”, ubicado en Nordelta”, reseñó la fiscalía.

En un descargo que presentó en tribunales, Migueles reconoció que conoció a “Pato” por intermedio de una amiga de su expareja. “Así las cosas, la valoración conjunta de los elementos reseñados otorga coherencia y sustento a la hipótesis de que la persona mencionada como “Pato”, el contacto identificado como “Pato Juli” y Patricio Guido Marre serían la misma persona" y por ello la fiscalía pidió una reconstrucción de sus comunicaciones.

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Picardi requirió además a la Dirección General de Aduana que “remita específicamente, de forma urgente, toda la información vinculada con la aprobación de SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina)” de las firmas NEMES S H de Fuentes N y Mazza; TEFASA y/o TEFA S.A. y Fizika S.R.L.A. También que aporte “un listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, debiendo identificar específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes vinculadas con las sociedades antes mencionadas”.