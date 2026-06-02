Judiciales

Rulo cambiario: la Justicia quiere saber quién visitaba a Piccirillo y a Migueles en Nordelta

Se investigan maniobras multimillonarias con la compra de dólar a precio oficial durante el cepo, su posterior venta a valor blue y delitos con permisos de importación durante 2023

Guardar
Google icon
Martín Migueles con Wanda Nara
Martín Migueles con Wanda Nara

La Justicia intenta determinar quién visitó entre 2020 y 2024 a los empresarios Elías Piccirillo, ex marido de Jesica Cirio, y Martín Migueles, pareja de Wanda Nara, en las casas donde vivieron en el barrio privado de Nordelta durante ese período, como parte de una batería de nuevas medidas de prueba ordenadas en la causa por multimillonarias maniobras de “rulo cambiario” durante el cepo al dólar impuesto en el gobierno de Alberto Fernández.

Además, el fiscal federal Franco Picardi pidió al juez Ariel Lijo, a cargo del caso, que ordene un análisis de comunicaciones sobre un nuevo identificado en la pesquisa, quien habría actuado como intermediario a la hora de tramitar los permisos de importación, SIRA, a cambio de pago de presuntos sobornos, de acuerdo a lo que surgió del análisis del teléfono de Migueles, secuestrado en la causa.

PUBLICIDAD

Las visitas a Nordelta

La fiscalía investiga quienes visitaron a Piccirillo y Migueles en Nordelta entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. Para ello, se requirió a la Asociación Vecinal que informe, en primer lugar, la totalidad de los domicilios donde Piccirillo y Migueles “hubieran revestido la calidad de propietarios, inquilinos, residentes autorizados o cualquier otro vínculo de ocupación, utilización o permanencia”.

Casamiento Jesica Cirio y Elías Piccirillo
Elias Piccirillo estuvo casasdo con Jesica Cirio (Nicolas Stulberg)

Junto con esto, y sobre cada uno de estos domicilios en cada barrio o complejo, se pidió el envío a Comodoro Py 2002 de “la totalidad de los registros de ingresos y egresos de personas y vehículos vinculados a visitas cursadas a dichos inmuebles durante el período indicado”.

PUBLICIDAD

En particular, se busca determinar en cada acceso registrado: fecha y horario de ingreso y egreso, identidad declarada del visitante, documento informado, dominio del vehículo utilizado, domicilio de destino “y todo otro dato obrante en los sistemas de control y registro de accesos administrados por esa entidad”. Fuentes judiciales explicaron que la medida apunta a presuntas reuniones entre los investigados por la gestión irregular de permisos de importación.

El intermediario en las SIRA

También a raíz de lo que se descubrió en el celular de Migueles, la fiscalía identificó a un “intermediario” en las maniobras con los SIRA y pidió al juez que avance en un análisis de sus comunicaciones. Se trata de “Pato”, identificado así en las conversaciones del empresario.

“Pato obviamente nos hizo el vínculo”, mencionaban allí Migueles y otro interlocutor y lo ubicaban como nexo “entre los distintos intervinientes de la operatoria investigada en torno a las autorizaciones de SIRAs obtenidas a cambio de pagos indebidos”, remarcó la fiscalía. En esas conversaciones se hablaba además de la necesidad de asignar a “Pato” una parte de las ganancias por las gestiones.

Franco Picardi - Diego Spagnuolo - 28 de abril
Franco Picardi, fiscal federal. Fotografía: RSFotos

A partir de la extracción forense del celular de Migueles se detectó un contacto agendado como “Pato Juli” y se rastreó al titular de la línea, que sería Patricio Guido Marre. “Asimismo, en el propio intercambio mantenido con ese contacto aparece un mensaje automático de identificación de cuenta en el que el usuario se presenta como “Patricio Marre”, circunstancia que refuerza la correspondencia entre el contacto “Pato Juli” y el nombrado Patricio Guido Marre“.

“En específico, del contenido de las conversaciones mantenidas entre Migueles y dicho contacto surge que, con posterioridad al cumpleaños de Marre celebrado entre los días 14 y 15 de enero de 2023, ambos coordinaron una reunión en la que también participaría Ezequiel Caputto (“Pipo”), la cual finalmente habría tenido lugar el día 18 de enero de 2023 en el local gastronómico “Canta el Gallo”, ubicado en Nordelta”, reseñó la fiscalía.

En un descargo que presentó en tribunales, Migueles reconoció que conoció a “Pato” por intermedio de una amiga de su expareja. “Así las cosas, la valoración conjunta de los elementos reseñados otorga coherencia y sustento a la hipótesis de que la persona mencionada como “Pato”, el contacto identificado como “Pato Juli” y Patricio Guido Marre serían la misma persona" y por ello la fiscalía pidió una reconstrucción de sus comunicaciones.

Picardi requirió además a la Dirección General de Aduana que “remita específicamente, de forma urgente, toda la información vinculada con la aprobación de SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina)” de las firmas NEMES S H de Fuentes N y Mazza; TEFASA y/o TEFA S.A. y Fizika S.R.L.A. También que aporte “un listado completo de los funcionarios que intervinieron en los procesos de aprobación de SIRA durante el año 2023, debiendo identificar específicamente a aquellos que participaron en la aprobación de las solicitudes vinculadas con las sociedades antes mencionadas”.

Temas Relacionados

Martín MiguelesElias Piccirillorulo cambiarioSIRAúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fiscal Marijuan pidió investigar al Gobierno por presunta discriminación al retirar el pliego de una jueza

La solicitud presentada ante la justicia federal busca determinar si la exclusión de María Verónica Michelli estuvo basada en criterios profesionales o hubo otras razones. El tema generó una nueva interna en el Gobierno con Patricia Bullrich

El fiscal Marijuan pidió investigar al Gobierno por presunta discriminación al retirar el pliego de una jueza

Empiezan las indagatorias por la compra de vacunas durante la pandemia: declara el infectólogo Pedro Cahn

La Justicia busca esclarecer si las decisiones del Gobierno se basaron en criterios científicos, o si existieron otras motivaciones para favorecer a AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik, junto a otros “socios locales”

Empiezan las indagatorias por la compra de vacunas durante la pandemia: declara el infectólogo Pedro Cahn

Dos expertos que investigaron la tragedia del ARA San Juan sostuvieron que una explosión de hidrógeno es la hipótesis más probable

El contralmirante Gustavo Trama y el capitán de navío Arturo Marfort, quienes participaron en investigaciones oficiales tras la tragedia, coincidieron ante el tribunal oral en que el ingreso de agua al sistema de baterías pudo haber desencadenado una explosión interna que dejó al submarino sin control. Las conclusiones de sus informes

Dos expertos que investigaron la tragedia del ARA San Juan sostuvieron que una explosión de hidrógeno es la hipótesis más probable

Vuelo cancelado y condena judicial: una aerolínea deberá indemnizar en pesos y en euros a una familia argentina

Cuatro pasajeros quedaron varados en Roma tras el incumplimiento de un tramo de su itinerario. Tras años de litigio, la Justicia federal confirmó una sentencia que impone un resarcimiento económico a los afectados por gastos y daño moral

Vuelo cancelado y condena judicial: una aerolínea deberá indemnizar en pesos y en euros a una familia argentina

Violencia de género: un hombre deberá pagarle $12 millones a su expareja más los gastos del tratamiento psicológico

Un juzgado civil falló a favor de la denunciante tras acreditarse diversos episodios de violencia física, psicológica y económica en el marco de una relación de pareja. La sentencia consideró que los hechos constituyeron una grave vulneración de derechos y condenó al demandado a una reparación económica

Violencia de género: un hombre deberá pagarle $12 millones a su expareja más los gastos del tratamiento psicológico

DEPORTES

Revelaron los detalles de la “peor charla técnica del mundo” que Scaloni dio antes de la final Argentina-Francia en Qatar 2022

Revelaron los detalles de la “peor charla técnica del mundo” que Scaloni dio antes de la final Argentina-Francia en Qatar 2022

Histórico hallazgo en River Plate: el inédito escudo de 1914 que “nunca antes había sido difundido”

La frase de Dibu Martínez en medio de la recuperación de su lesión a 14 días del debut de Argentina en el Mundial

El video que emocionó hasta las lágrimas a Carlo Ancelotti a días del debut con Brasil en la Copa del Mundo

La figura de uno de los rivales de Argentina se perderá el Mundial: sufrió una lesión en la entrada en calor de un amistoso

TELESHOW

Marley celebró sus 56 años a lo grande: del desayuno con sus hijos al show de famosos con la torta viajera

Marley celebró sus 56 años a lo grande: del desayuno con sus hijos al show de famosos con la torta viajera

La tierna dedicatoria de Verónica Lozano a su hija Antonia por su cumpleaños: “17 años de amor”

Donato De Santis se emocionó hasta las lágrimas al ver una imagen de su madre: “La única razón”

Así fue el esperado y apasionado beso entre Wanda Nara y Maxi López en la ficción

Los mejores looks de los famosos en Sottovoce, la comedia de Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega

INFOBAE AMÉRICA

Militares de Ecuador y Estados Unidos completaron dos meses de entrenamientos conjuntos

Militares de Ecuador y Estados Unidos completaron dos meses de entrenamientos conjuntos

Asesinatos de comerciantes en Ecuador: condenaron a los integrantes de una banda pero otro sigue prófugo

Caso Triple A en Ecuador: investigan transferencias de propiedades y empresas a familiares de alcalde de Guayaquil

“Obsesión” y “Backrooms”: el terror indie de jóvenes youtubers revoluciona los cines

Orsi pidió disculpas por la camioneta que compró con 25.000 dólares de descuento y ofrece pagar la diferencia si hubo una falta