Judiciales

Violencia de género: un hombre deberá pagarle $12 millones a su expareja más los gastos del tratamiento psicológico

Un juzgado civil falló a favor de la denunciante tras acreditarse diversos episodios de violencia física, psicológica y económica en el marco de una relación de pareja. La sentencia consideró que los hechos constituyeron una grave vulneración de derechos y condenó al demandado a una reparación económica

Guardar
Google icon
Discusión violenta de pareja, Tensión en la relación, Escena de conflicto tenso, Violencia en el entorno de la discusión, Peligro de feminicidio en la relación, Problemas de relación, Entorno tenso y violento, Pareja en conflicto, Escena tensa con amenaza de feminicidio, Peligro en discusión de pareja, Conflicto emocional con riesgo de feminicidio, Violencia de género en la discusión, Amenaza de feminicidio en discusión de pareja, Escena de pelea con peligro de feminicidio, Relación en crisis con amenaza de feminicidio, Riesgo de feminicidio en discusión de pareja, Escalada violenta con amenaza de feminicidio, Peligroso comportamiento masculino con amenaza de feminicidio (Imagen ilustrativa Infobae)
La Justicia bonaerense ordena indemnizar con más de 12 millones de pesos a una víctima de violencia de género tras acreditar agresiones físicas, psicológicas y económicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Justicia bonaerense resolvió condenar a un hombre a indemnizar a su expareja por hechos de violencia física, psicológica y económica, ocurridos durante la relación que mantuvieron entre 2019 y 2021. De acuerdo con el expediente judicial, la reclamante denunció haber sido víctima de agresiones y de un episodio en el que fue expulsada de su vivienda, lo que derivó en una serie de daños patrimoniales y extrapatrimoniales.

Según consta en la sentencia, la mujer inició la demanda en abril de 2024. En su escrito, describió que había mantenido una relación afectiva con el demandado desde agosto de 2019 y que ambos comenzaron a convivir en marzo de 2020. El vínculo terminó abruptamente en febrero de 2021, tras una discusión que, de acuerdo con la presentación judicial, incluyó agresiones físicas y verbales.

PUBLICIDAD

La demandante relató que, durante una noche de ese mes, tras una cena con amigos, el acusado se volvió agresivo, la tomó de los brazos con fuerza, la arrojó contra un placard y le provocó lesiones leves. Además, le quitó el celular y lo arrojó al patio, para luego encerrarla en el exterior de la vivienda hasta la mañana siguiente. La mujer precisó que al día siguiente fue expulsada de la casa y que el demandado arrojó sus pertenencias por encima de la reja.

violencia de género doméstica
El fallo reconoce el impacto de la violencia de género en la vida personal, laboral y emocional de la reclamante, incluyendo la necesidad de tratamientos psicológicos y psiquiátricos. (Foto de archivo: Shutterstock)

El expediente, que tramitó ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 2 de Pergamino, detalla que la afectada formalizó una denuncia penal, que derivó en una causa por amenazas y lesiones leves calificadas. La instancia penal concluyó con la suspensión del proceso a prueba, una resolución que, según la sentencia civil, no implica reconocimiento de responsabilidad, aunque no descarta la existencia de los hechos denunciados.

PUBLICIDAD

Durante el proceso, la reclamante argumentó que, como consecuencia de lo ocurrido, sufrió una afectación en su salud emocional y en su capacidad para trabajar. Sostuvo que debió suspender su actividad profesional y que, desde entonces, depende económicamente de su nueva pareja. También manifestó que atravesó tratamientos psicológicos y psiquiátricos para superar la crisis derivada de la violencia sufrida.

El demandado, representada por su abogada, negó los hechos y ofreció una versión alternativa: indicó que la separación se produjo luego de una discusión y que la mujer se negó a abandonar el domicilio, llegando incluso a romper un vidrio. Además, señaló que la denunciante habría acosado al demandado tras el episodio, mediante mensajes y llamadas. La defensa sostuvo que el acusado fue sobreseído en la causa penal y que no existían pruebas suficientes para acreditar las agresiones.

violencia de género doméstica
La jueza fundamenta la sentencia en la Ley 26.485 de violencia de género y tratados internacionales, priorizando la perspectiva de género en la resolución judicial. (Foto de archivo: Shutterstock)

El fallo analiza el caso desde la perspectiva de género. El tribunal consideró que la situación debía ser juzgada con base en la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como en tratados internacionales de derechos humanos. Según la resolución, los hechos relatados por la reclamante resultan consistentes y reciben respaldo en las pruebas reunidas tanto en sede civil como penal.

La sentencia destaca la importancia de evaluar los hechos en su contexto y señala que, en casos de violencia de género, la declaración de la persona afectada cobra especial relevancia, dada la naturaleza privada de los episodios y la dificultad para contar con testigos directos. En este caso, la versión de la demandante coincidió en distintos momentos procesales y fue corroborada por testimonios aportados por familiares y allegados.

El tribunal consideró acreditadas las agresiones físicas y psicológicas, así como el daño que estas provocaron en la vida personal, emocional y laboral de la reclamante. Entre las pruebas documentales, se valoraron informes médicos que constataron lesiones compatibles con los hechos denunciados, así como informes psicológicos y psiquiátricos que detallaron el impacto emocional de la situación.

Autoridades detienen a un colombiano de 21 años por agredir y electrocutar a su novia originaria de México - crédito iStock
El tribunal acredita lesiones leves, daño emocional y pérdida de ingresos en la víctima, quien debió suspender su actividad como mecánica dental. (Foto de archivo: iStock)

De acuerdo con la sentencia, la afectada requirió tratamiento psicológico y psiquiátrico durante un año, con una frecuencia de una sesión semanal y un seguimiento médico mensual. El fallo ordena que el monto de la indemnización por este concepto sea determinado de acuerdo con el valor actual de las sesiones, a ser informado por los colegios profesionales correspondientes.

En cuanto al daño material, el tribunal reconoció la merma en los ingresos laborales de la reclamante, quien se desempeñaba como mecánica dental. Testimonios de colegas y empleadores ratificaron la disminución de su rendimiento y la pérdida de clientela durante el período posterior al hecho. El juzgado fijó la indemnización por pérdida de ingresos con base en el salario mínimo vital y móvil vigente, multiplicado por doce meses, lo que arroja una suma de 4.161.000 pesos.

Respecto al daño moral, la sentencia lo consideró procedente debido al menoscabo sufrido en la esfera emocional y espiritual de la reclamante, así como por la afectación a su proyecto de vida. El juzgado dispuso una compensación de 8.000.000 de pesos por este concepto.

La sentencia fija una indemnización por daño moral de 8 millones de pesos, además del resarcimiento económico por conceptos materiales y terapias. (Foto de archivo: AP /Darko Vojinovic)
La sentencia fija una indemnización por daño moral de 8 millones de pesos, además del resarcimiento económico por conceptos materiales y terapias. (Foto de archivo: AP /Darko Vojinovic)

El monto total de la condena asciende a 12.161.000 pesos, cifra que comprende los rubros de daño material y moral, más el valor que se determine por el tratamiento psicológico, con los intereses correspondientes a partir de la fecha del hecho. El fallo establece que la suma deberá ser abonada dentro de los diez días de notificada la resolución.

La resolución también fija que los intereses sobre el capital deberán calcularse a una tasa del 6% anual y, en caso de mora, se aplicará la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia para depósitos a treinta días.

El tribunal rechazó el reclamo por incapacidad psíquica permanente, al considerar que la pericia psicológica determinó que la reclamante no presenta actualmente signos de daño irreversible.

La resolución resalta la importancia de reparaciones adecuadas y oportunas para evitar la impunidad y contribuir a erradicar la violencia de género en la sociedad. (Foto de archivo: iStock)
La resolución resalta la importancia de reparaciones adecuadas y oportunas para evitar la impunidad y contribuir a erradicar la violencia de género en la sociedad. (Foto de archivo: iStock)

La jueza fundamentó su decisión en la obligación de reparar integralmente los daños sufridos por víctimas de violencia de género, conforme a los estándares internacionales y nacionales. Sostuvo que el derecho a la reparación debe tener un efecto restitutivo y correctivo, considerando los contextos de discriminación y vulnerabilidad.

El fallo subraya que la existencia de un solo episodio de violencia, aun de baja intensidad, justifica la reparación del daño causado. Además, advierte sobre la importancia de que las reparaciones sean adecuadas, suficientes y oportunas, para evitar la impunidad y contribuir a la erradicación de la violencia.

Temas Relacionados

Violencia de géneroResponsabilidad civilIndemnizaciónDaños y perjuiciosTratamiento psicológico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vuelo cancelado y condena judicial: una aerolínea deberá indemnizar en pesos y en euros a una familia argentina

Cuatro pasajeros quedaron varados en Roma tras el incumplimiento de un tramo de su itinerario. Tras años de litigio, la Justicia federal confirmó una sentencia que impone un resarcimiento económico a los afectados por gastos y daño moral

Vuelo cancelado y condena judicial: una aerolínea deberá indemnizar en pesos y en euros a una familia argentina

Un árbol cayó sobre su auto, el seguro se negó a pagar y la Justicia le dio la razón a la compañía: por qué perdió el juicio

Aunque el impacto dejó el vehículo con graves daños, la Cámara Comercial ratificó que la empresa no estaba obligada a cubrir la pérdida. El fallo se basó en un análisis técnico que rechazó los argumentos del demandante y respaldó la postura de la aseguradora

Un árbol cayó sobre su auto, el seguro se negó a pagar y la Justicia le dio la razón a la compañía: por qué perdió el juicio

Juicio de los Cuadernos: hoy declaran Roberto Lavagna, Leonardo Fariña y Mariana Zuvic

El juicio oral, que tiene como acusada a la ex presidenta Cristina Kirchner, se reanuda este martes ante el Tribunal Oral Federal 7

Juicio de los Cuadernos: hoy declaran Roberto Lavagna, Leonardo Fariña y Mariana Zuvic

Por primera vez en 40 años, una mujer asumió la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad

Se trata de Alejandra García, quien estará cargo desde este lunes la entidad. Encabezó la lista impulsada por el titular saliente, Ricardo Gil Lavedra

Por primera vez en 40 años, una mujer asumió la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad

“La banda de los mendocinos”, empresas logísticas y un intermediario: quiénes son los involucrados en la causa ARSAT

La Justicia detectó maniobras entre autoridades de la empresa pública y la firma Argentina Logistic Services. El juez federal Lino Mirabelli define si llamará a indagatoria a los imputados

“La banda de los mendocinos”, empresas logísticas y un intermediario: quiénes son los involucrados en la causa ARSAT

DEPORTES

Entre la enfermedad de Passarella y el inicio de las cábalas: a 40 años del debut de la selección argentina en México ‘86

Entre la enfermedad de Passarella y el inicio de las cábalas: a 40 años del debut de la selección argentina en México ‘86

Jugó un Mundial con Maradona, creó una agencia para ayudar a atletas desconocidos y ahora brilla en otro deporte

El blooper de Ruggeri durante la grabación de un spot publicitario para el Mundial: “Traeme un café con leche”

Las perlitas de la primera práctica de Argentina rumbo al Mundial 2026: del gesto de Messi al vendaje del Dibu Martínez

La verdad detrás de las misteriosas cinco estrellas que aparecieron en la camiseta de la selección de Uruguay: “Es místico”

TELESHOW

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano: el mano a mano entre Titi Tcherkaski y Tati Luna

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano: el mano a mano entre Titi Tcherkaski y Tati Luna

Araceli González sorprendió como espectadora de Sottovoce, la obra de Adrián Suar: “Nos estamos revinculando como familia”

Claudia Villafañe recordó el Mundial de 1990 y cómo vivió los penales en la semifinal contra Italia: “Nos dejaron afuera”

Marixa Balli explotó ante los rumores de internas en Cortá por Lozano: “La tengo al plato”

Lali Espósito replicó un tuit propio contra Javier Milei en medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega

INFOBAE AMÉRICA

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Israel y Hezbollah mantienen los enfrentamientos pese al alto el fuego anunciado por Trump

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Israel y Hezbollah mantienen los enfrentamientos pese al alto el fuego anunciado por Trump

Financial Times: Estados Unidos negocia con países europeos una ampliación del despliegue de armas nucleares en la región

La Justicia de Bolivia aclaró que las órdenes de captura contra líderes sindicales solo están suspendidas de forma temporal

Irán amenazó con abandonar las negociaciones para poner fin a la guerra si Israel continúa los ataques contra Hezbollah en Líbano

La Empresa Municipal de Agua exige presas y acueductos en el debate de la Ley de Aguas de Guatemala