Judiciales

Juicio a Cristina Kirchner: un ex ministro de Economía y un financista arrepentido declararán en el caso Cuadernos

Se trata de Roberto Lavagna y Leonardo Fariña, quienes ya dieron testimonio años atrás, en el juicio Vialidad, el caso que le valió a la ex presidenta una condena a seis años de prisión

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La ex presidenta Cristina Kirchner el día de su indagatoria por el caso de los Cuadernos REUTERS/Tomas Cuesta
La ex presidenta Cristina Kirchner el día de su indagatoria por el caso de los Cuadernos REUTERS/Tomas Cuesta

El juicio oral por el caso Cuadernos retomará el próximo martes con nuevos testigos luego de una semana atravesada por la declaración de la ex pareja de Oscar Centeno y por la situación de incertidumbre sobre Miriam Quiroga, funcionaria del área de Ceremonial durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Quiroga “se encuentra bajo riguroso tratamiento médico por aneurisma aórtica, hipertensión, depresión, pánico y estrés severo y permanente”, leyó al final de la audiencia del jueves pasado una secretaria del Tribunal Oral Federal 7 en base a certificados que uno de sus hijos envió por WhatsApp. Estaba citada para ese día pero en la actualidad se encuentra en Córdoba y los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli le ofrecieron declarar por Zoom. Sus allegados respondieron que tampoco puede hacerlo a la distancia, que no está en condiciones de salud. La situación tendrá que ser definida en un futuro.

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Para el caso de que se resolviera disponer la declaración a la distancia, la fiscal de juicio Fabiana León pidió al Tribunal que cuando se concrete la testigo sea trasladada a una sede judicial en esa provincia o bien haya algún representante de una fuerza de seguridad en el domicilio donde se concrete el trámite.

El Tribunal debe resolver si acepta las razones médicas que esgrimió Miriam Quiroga, la ex secretaria de Néstor Kirchner para no declarar
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Mientras tanto, y luego de escuchar durante dos días a Hilda Horovitz, la ex pareja del remisero Centeno, el martes el debate avanzará con los testimonios del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el financista arrepentido de la ruta del dinero K Leonardo Fariña y la ex diputada nacional Mariana Zuvic.

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La vuelta a Py de los testigos

Lavagna volverá así a declarar en un proceso judicial ligado al kirchnerismo. Ya lo había hecho en el juicio por la causa Vialidad, donde recordó cómo fue su salida del Ministerio de Economía durante el gobierno de Néstor Kirchner y reveló que desde su cartera se había impulsado una investigación por presunta cartelización en la obra pública vial. En este juicio se condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta y cumple ahora arresto domiciliario con tobillera electrónica. Además esta semana se le rechazó otro recurso para intentar frenar el decomiso de sus bienes que ya está en marcha como parte de esa pena.

Roberto Lavagna ya declaró en el caso Vialidad y ahora volverá a hacerlo en Cuadernos
Roberto Lavagna ya declaró en el caso Vialidad y ahora volverá a hacerlo en Cuadernos

Cuando declaró como testigo en Vialidad, Lavagna explicó que las sospechas de cartelización abarcaban distintas zonas del país y no solamente Santa Cruz, y precisó que una veintena de obras viales habían sido suspendidas. Según indicó, la ejecución de esas obras dependía del entonces Ministerio de Planificación Federal encabezado por Julio De Vido. El ex funcionario es juzgado ahora en el caso Cuadernos.

Otro de los testimonios esperados es el de Leonardo Fariña, arrepentido en la causa conocida como “Ruta del dinero K”. En el juicio por Vialidad, Fariña aseguró ante el Tribunal Oral Federal 2 que el dinero expatriado por Lázaro Báez pertenecía a Néstor Kirchner. “Lázaro me dijo que la plata que expatriábamos era de Néstor Kirchner”, declaró Fariña en aquel debate oral.

Leonardo Fariña
El arrepentido financista Leonardo Fariña está citado como testigo para el martes en el caso Cuadernos

“Báez y Kirchner eran amigos. Y Báez representaba los intereses de Kirchner. Austral Construcciones era una sociedad, una cuasi dependencia, con el ex presidente”, agregó el financista en ese juicio oral.

Fariña también declaró como testigo durante la investigación del caso Cuadernos y señaló ante el fiscal Carlos Stornelli que observaba similitudes entre la operatoria investigada en la “ruta del dinero K” y el esquema descripto en los cuadernos de Centeno.

La jornada del martes se completará con la declaración de Mariana Zuvic, ex diputada nacional y una de las principales denunciantes públicas de casos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

El juicio comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual. Pasó a la semi presencialidad el 17 de marzo con la primera declaración indagatoria: la de la expresidenta Cristina Kirchner procesada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho. Junto con la ex mandataria se juzga a 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios.

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