Crimen y Justicia

Dictaron prisión preventiva para miembros de una banda narco que funcionaba bajo la fachada de un comedor comunitario

El líder de la organización criminal, identificado como Z. O. T. permanece prófugo, por lo que ordenaron su captura nacional e internacional

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Varios oficiales de policía con chalecos de la PSA de pie frente a un camión lleno de bolsas amarillas de limones, junto a paquetes de drogas incautadas en el suelo
Autoridades policiales incautaron una gran cantidad de drogas que estaban escondidas entre bolsas de limones en un camión, desarticulando una banda de narcotraficantes en Salta (Fiscales.gob.ar)

Seis personas quedaron detenidas con prisión preventiva tras ser acusadas de integrar una organización narcocriminal que, según la investigación judicial, envió 50 kilos de cocaína y 100 de marihuana desde la provincia de Salta hacia Tucumán, ocultos en un camión cargado de limones.

El presunto líder de la banda, identificado por sus iniciales como Z. O. T., permanece prófugo, mientras que las autoridades judiciales dispusieron su captura nacional e internacional. La pesquisa reveló que el acusado utilizaba un comedor comunitario como fachada para encubrir las actividades ilícitas.

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La imputación fue presentada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, durante una audiencia ante la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez. Toranzos detalló que la maniobra fue posible gracias a una estructura logística y operativa que involucró a varios integrantes, todos sindicados como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de participantes.

Según informó la página web de los fiscales, la jueza dispuso la prisión preventiva para los seis imputados: tres en modalidad de cumplimiento efectivo y los otros tres bajo arresto domiciliario. Además, fijó un plazo de noventa días hábiles tanto para la medida de coerción como para el avance de la investigación, autorizó peritajes sobre los teléfonos celulares incautados y ordenó la captura de Z. O. T., señalado como jefe de la organización.

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De acuerdo con lo informado por la fiscalía, la investigación comenzó en los primeros meses de 2025, tras el análisis de antecedentes vinculados a maniobras de tráfico de drogas entre Jujuy, Tucumán y Mendoza. En 2024, una pesquisa previa había derivado en la condena de tres personas, lo que permitió identificar a nuevos sospechosos, entre ellos Z. O. T., quien ya figuraba en escuchas telefónicas analizadas por los investigadores.

Las intervenciones telefónicas fueron clave para detectar la planificación de la operación. En una de las grabaciones, el prófugo manifestaba la necesidad de trasladar estupefacientes hacia un paraje de Tucumán y de conseguir transportistas para la tarea. Las conversaciones incluían referencias a cantidades de droga —“tenemos 20 kilos en la bolsa”—, precios y la inminencia de una operación de mayor escala.

El 30 de mayo del año pasado, se registró un contacto entre Z. O. T. y H. A. Z., en el que se coordinaba el envío de droga desde Jujuy a Tucumán. En los meses siguientes, los implicados continuaron en comunicación, planificando el traslado de un cargamento mayor, para lo cual dispusieron la utilización de un camión con carga lícita como cobertura.

Uno de los diálogos entre H. A. Z. y su pareja, fechado el 14 de febrero, evidenció la dinámica de la organización. En esa conversación, H. A. Z. señaló que “en este viaje vamos limpios”, haciendo alusión a que solo transportaba bolsas de azúcar, lo que impedía ocultar droga en esa ocasión. Sin embargo, en marzo, las conversaciones se intensificaron y sumaron a otros participantes, quienes asumieron roles específicos, como el acondicionamiento de la droga o la función de “coche puntero” para alertar sobre controles en la ruta.

Close-up de una balanza digital modelo Morley mostrando un peso de 1.060, con un paquete envuelto en plástico sobre ella, parcialmente cubriendo una etiqueta de 'WORLD'S BEST'
Un paquete de drogas es pesado en una balanza digital tras ser incautado en Salta, donde una banda fue desmantelada por ocultar estupefacientes en un camión de limones (Fiscales.gob.ar)

La operación policial se materializó el 29 de marzo, tras la detección de un camión que circulaba desde Colonia Santa Rosa (Salta) con una carga de limones. Los investigadores observaron que el vehículo realizaba paradas coordinadas con otro automóvil de apoyo. Ante la inminencia de la maniobra, la Fiscalía, junto al auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen y el investigador Pablo Carraro, organizó un operativo conjunto con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y solicitó la colaboración de Gendarmería Nacional.

El punto de control fue establecido sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1.358, en la localidad tucumana de Trancas. En la requisa, se hallaron 144 paquetes de droga ocultos entre las bolsas de limones: 52 kilos con 215 gramos de cocaína y 100 kilos con 662 gramos de marihuana. El conductor y su acompañante, identificado como F. A. M. F., fueron detenidos en el lugar.

En los días siguientes, la Policía efectuó múltiples allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos en San Salvador de Jujuy y en el asentamiento Sagrado Corazón. En este último, los agentes buscaban capturar a Z. O. T., pero solo hallaron a tres familiares, quienes también fueron imputados por su presunta colaboración como “coche puntero”.

Las autoridades también arrestaron al responsable de acondicionar la droga y secuestraron teléfonos celulares, documentación y otros elementos relevantes para la investigación penal. Se informó que el presunto líder de la organización operaba desde un inmueble donde funcionaba un comedor comunitario, utilizado supuestamente como pantalla para las actividades delictivas.

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