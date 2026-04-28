Asesinaron a un hombre en Mar del Plata e investigan un ajuste de cuentas por el cuerpo calcinado hallado días atrás

La zona en donde balearon al hombre en Mar del Plata

Otro crimen se reigstró en Mar del Plata. Esta vez, la víctima fue un hombre de 36 años que fue baleado a quemarropa durante la mañana del lunes en el barrio General Belgrano. Ahora, la Justicia investiga si este homicidio está motivado por un ajuste de cuentas y analizan si guarda relación con el hallazgo de un cadáver calcinado el sábado anterior, cuya identidad tampoco está confirmada oficialmente.

Se trata de Marcelo Lorenzo Rojas, quien recibió entre tres y cuatro disparos dentro de su vivienda, ubicada en la zona de Vértiz al 11.700.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital de Mar del Plata, personal del SAME lo trasladó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) alrededor del mediodía y falleció una hora después a causa de las heridas. A partir de entonces, la investigación se orientó a determinar las circunstancias del ataque y la identidad de los autores.

La causa quedó a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán, quien cree que el crimen podría estar vinculado con el hallazgo de un cuerpo calcinado el fin de semana. La presunta víctima es Kevin Ábalaos, pese a que no pudo confirmarse su identidad, debido a la desintegración del tejido dérmico. Esta causa permanece abierta a cargo de la fiscal María Florencia Salas, sin hipótesis descartadas.

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La trama que analiza la Justicia

De hecho, este último tiene múltiples antecedentes en los barrios Autódromo y General Belgrano, vinculado a conflictos graves y a la comercialización de estupefacientes.

Incluso, Mandagarán también instruyó el expediente por el asesinato de Silvio Boggón, ocurrido el domingo 6 de abril de 2025. Ese día, Boggón había protagonizado un robo a una heladería ubicada a metros del HIGA junto a dos cómplices, hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio. Al día siguiente, fue abandonado herido de bala en la cabeza en la guardia del hospital por un hombre que escapó en un Ford Fiesta Max negro. Ábalos quedó señalado como el autor de ese disparo.

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Hallaron el cuerpo en un descampado en Juan B. Justo al 8400, Mar del Plata (Google Maps)

Las imágenes de las cámaras resultaron determinantes: el martes 8 de abril los investigadores identificaron a uno de los sospechosos, quien fue detenido cuando circulaba en el mismo vehículo. En el marco de esa causa, Mandagarán estableció que todo habría ocurrido mientras ambos consumían drogas en un lugar conocido como “El Campito”.

Boggón falleció semanas después de permanecer internado en estado crítico. En ese contexto de violencia, los investigadores no descartan que el homicidio de Rojas sea una represalia por la muerte del propio Ábalos, aunque mantienen cautela hasta tanto se confirme su identidad.

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Con respecto al hallazgo del cuerpo calcinado, hasta el momento, la Justicia solo tiene claro que fue encontrado cerca de las 2:30 del sábado, en un descampado que separa los barrios José Hernández y Caribe, en la zona oeste de Mar del Plata.

La ausencia de registros fílmicos y la falta de colaboración de los testigos dificultan la tarea de los investigadores, de acuerdo con el informe citado por el medio. En el lugar donde apareció el cuerpo, las autoridades señalaron que habitualmente se abandonan vehículos dañados y se arrojan residuos.

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Las autoridades judiciales indagan posibles conexiones de la víctima con actividades de venta de drogas en distintos sectores de la ciudad. Esta línea de investigación surge a partir de datos recabados en el expediente y testimonios recogidos durante las horas posteriores al crimen.