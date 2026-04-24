Judiciales

La Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner para cubrir el fraude por el caso Vialidad

Por mayoría, los jueces de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dispusieron ejecutar los bienes de la ex presidenta, sus hijos y el resto de los condenados

Guardar
Imagen HBQLLRXUCRFUHKP5TJJUXIT664

En un fallo histórico, la Sala IV de Casación Federal confirmó el decomiso en la causa Vialidad y ordenó ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y Lázaro Báez.

Por mayoría, el tribunal ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó un criterio clave, que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados.

Esta decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2, que había dispuesto el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos.

La medida alcanza a los activos de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, así como bienes de empresas que fueron consideradas instrumentos fundamentales de la maniobra de corrupción, como Austral Construcciones y otras firmas vinculadas.

También se dispuso el decomiso de bienes que habían sido transferidos por vía hereditaria a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.

El fiscal ante la Casación, Mario Villar, había opinado que todas las personas que tengan alguna reivindicación deberían acudir a un proceso civil o administrativo, sin que se postergue el decomiso que incluye la sentencia del TOF 2.

Los votos

El presidente de la sala IV de Casación, Gustavo Hornos, sostuvo que el decomiso no puede quedar en una declaración abstracta, sino que debe traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito.

A su vez, señaló “carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos”.

El voto de Hornos fijó el rumbo conceptual del fallo enfatizando que el decomiso dentro del sistema penal “cumple la función institucional clave de reafirmar la vigencia de la norma vulnerada y el consenso social sobre la ilicitud de los hechos”.

Destacó que la recuperación de activos expresa de manera clara que quienes se beneficiaron de una maniobra ilícita no pueden conservar, ni directa ni indirectamente, las ventajas económicas obtenidas.

Por otro lado, el camarista Hornos sostuvo que “la ejecución del decomiso resulta indispensable para evitar que la condena quede reducida a una declaración formal mientras los activos derivados de la maniobra continúan produciendo efectos patrimoniales”.

Sobre el reclamo de Máximo y Florencia de Kirchner de conservar los bienes heredados, el magistrado afirmó que “el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”.

Finalmente, recordó que los graves delitos dolosos contra el Estado que conllevan enriquecimiento constituyen, conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional, un atentado contra el sistema democrático.

El juez Diego Barroetaveña acompañó el criterio de Hornos según el cual la ejecución debe alcanzar el conjunto del patrimonio ilícito generado por la maniobra, incluyendo bienes en cabeza de los condenados y aquellos transferidos a terceros.

Con su adhesión, consolidó la mayoría que confirmó la ejecución del decomiso en los términos dispuestos por el TOF 2.

El juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial al cuestionar la extensión del decomiso sobre los bienes que no tengan acreditado de manera suficiente una vinculación directa con el delito.

En ese sentido, planteó la necesidad de efectuar un análisis más estricto de la situación, y propuso excluir del decomiso los bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner, al considerarlos ajenos al reproche penal.

Antecedentes

Los recursos de Casación fueron planteados por los abogados de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti, Raúl Pavesi y los representantes legales de Máximo y Florencia Kirchner.

En el caso de las defensas se opusieron a que se realicen las subastas, porque sostuvieron que los bienes indicados por los fiscales no fueron incorporados al patrimonio en la época de los hechos sentenciados.

También Florencia y Máximo Kirchner objetaron que sus propiedades vayan a remate porque aludieron que son ajenos a la causa Vialidad y, además, ellos no fueron condenados.

Los hijos de la exmandataria pidieron conservar 19 bienes, que incluyen 10 departamentos y 2 casas en Río Gallegos, y varios terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal solicitó rematar los bienes de Máximo y Florencia Kirchner porque al momento de los hechos integraban el patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, más allá de que luego hayan sido cedidos a sus hijos.

En su momento las discrepancias de los condenados fueron rechazadas por el Tribunal Oral Federal 2, pero Cristina Kirchner apeló y el incidente llegó a la Cámara Federal de Casación.

Tres hombres con barba, vestidos con trajes y corbatas, posan de pie en una oficina con paredes de madera y estanterías con libros al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El decomiso

El Tribunal Oral Federal 2 dispuso el decomiso y remate de bienes de los condenados en la causa Vialidad hasta cubrir la suma actualizada de $684.990.350.139,86.

Las propiedades atribuidas a Cristina Fernández de Kirchner y a Lázaro Báez suman 141 inmuebles, incluido el departamento ubicado en San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

También detectaron 46 vehículos, US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, US 992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia y otros $53.280,24.

sergio-mola-y-diego-luciani-portada 2

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insistieron en que se ejecute el decomiso de las personas condenadas debido a que “todavía no han depositado ni un solo peso”, a pesar de que el plazo venció.

En su dictamen expresaron que “la resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El resto de los condenados son el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

Además, los exfuncionarios de Vialidad Santa Cruz Raúl Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.

Temas Relacionados

últimas noticiasCristina Fernández de KirchnerCasacióndecomisoVialidad

Últimas Noticias

El juez Daniel Rafecas archivó la causa por el viaje de la esposa de Adorni a EEUU en el avión presidencial

La resolución se basó en el dictamen de la fiscalía, que concluyó que el traslado de Bettina Angeletti en el avión oficial no generó gasto adicional ni implicó uso indebido de recursos públicos. “El tiempo da la razón a quien la tiene”, tuiteó el jefe de Gabinete

El juez Daniel Rafecas archivó la causa por el viaje de la esposa de Adorni a EEUU en el avión presidencial

Evasión: el fiscal ante la Cámara Penal Económico reclamó agravar la acusación contra Tapia y Toviggino

Gabriel Pérez Barberá pidió al Tribunal de Apelaciones que ordene sumar al procesamiento de los dirigentes de AFA un cargo por la falta de depósito en el plazo legal de aportes a la seguridad social sobre los ingresos por publicidad de los Torneos

Evasión: el fiscal ante la Cámara Penal Económico reclamó agravar la acusación contra Tapia y Toviggino

El desafío de escuchar a la víctima en el proceso penal, eje de debate en una jornada académica en la UBA

Entre otros, en el encuentro participó Matías Bagnato, sobreviviente de la denominada Masacre de Flores

El desafío de escuchar a la víctima en el proceso penal, eje de debate en una jornada académica en la UBA

Fue al cementerio a visitar la tumba de su hijo y habían trasladado los restos a una fosa común: la Justicia condenó al municipio

La municipalidad adujo falta de pago para justificar el traslado, pero se comprobó que la situación administrativa estaba regularizada. El juzgado ordenó el pago de una indemnización por daño moral y psicológico

Fue al cementerio a visitar la tumba de su hijo y habían trasladado los restos a una fosa común: la Justicia condenó al municipio

Compró un auto usado, se rompió a la semana y la agencia no quiso hacerse cargo por la instalación de un equipo de GNC: el fallo que la condenó a pagar $13 millones

El cliente denunció la existencia de “vicios ocultos” tras comprobar que el vehículo dejó de funcionar a los pocos días de haber sido adquirido. Aunque la concesionaria alegó que la garantía se había perdido por la instalación de un equipo externo, la Justicia rechazó esa defensa y ordenó una indemnización por los daños patrimoniales y morales

Compró un auto usado, se rompió a la semana y la agencia no quiso hacerse cargo por la instalación de un equipo de GNC: el fallo que la condenó a pagar $13 millones
DEPORTES
La tajante frase de José Mourinho sobre un posible arribo de Nicolás Otamendi a River Plate

La tajante frase de José Mourinho sobre un posible arribo de Nicolás Otamendi a River Plate

Escalofriante asesinato de un ex futbolista en Italia: le clavaron un destornillador en el cuello

Italia apuesta por la disciplina para reconstruir su selección tras la nueva eliminación del Mundial

Liverpool hace historia y conquista 60 estadios en la Premier League

Conmoción en el fútbol por la muerte de un ex futbolista de la selección nigeriana: se desplomó en la cancha

TELESHOW
Nito Artaza fue abuelo por segunda vez: la emoción de la famlia y el nombre elegido

Nito Artaza fue abuelo por segunda vez: la emoción de la famlia y el nombre elegido

Emilia Attias contó cómo la afectaron las exigencias del modelaje a los 14 años: “Me vi hecha un esqueleto y me dio miedo”

Gritos, acusaciones y lágrimas: la feroz disputa entre Brian Sarmiento y Luana Fernández que agitó la casa de Gran Hermano

Mariano Martínez oficializó su romance con una joven cordobesa: caminatas de la mano en la noche porteña

Sabrina Rojas le lanzó un piropo y un reproche en vivo a José "Pepe" Chatruc: "Acá la futura novia"

INFOBAE AMÉRICA

Al menos 75 estudiantes intoxicados por alimentación escolar en Sololá, Guatemala

Al menos 75 estudiantes intoxicados por alimentación escolar en Sololá, Guatemala

Estados Unidos confirmó que los enviados de Donald Trump viajarán a Pakistán para las negociaciones con Irán

Hallan cientos de bolas de naftalina tóxicas en playas de Florida y abren investigación por posible acto intencional

Patricia Ortiz: La ingeniera salvadoreña que mide el “fuego solar” en el regreso de la humanidad a la Luna

La CIDH presenta informe anual y profundiza en crisis de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela durante 2025