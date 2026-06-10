Judiciales

Diego Spagnuolo pidió suspender el peritaje de los audios que destaparon la corrupción en la ANDIS

El ex director del organismo se niega a aportar su voz para que la comparen con las grabaciones, algo que había pedido el fiscal Franco Picardi. Su defensa sostiene que se estaría autoincriminando y planteó la nulidad de ese punto del estudio forense

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Diego Spagnuolo - 28 de abril
Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, en los tribunales de Comodoro Py. Fotografía: RSFotos

Diego Spagnuolo ahora quiere suspender el peritaje de los audios que destaparon el escándalo de corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una medida que él mismo había pedido. El exdirector del organismo se niega a aportar su voz para que la comparen con las grabaciones que hay en el expediente y, a partir de esto, le pidió al juez federal Ariel Lijo que no se inicie el estudio forense hasta tanto se resuelva esta nueva discusión.

La defensa del exfuncionario libertario -que fue abogado del presidente Javier Milei- presentó en las últimas horas un escrito en los tribunales de Comodoro Py para solicitar la nulidad del punto de pericia en el que el juez Lijo, a pedido del fiscal Franco Picardi, ordenó un “análisis comparativo con material indubitado”.

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Para ello, dictó el magistrado, la Gendarmería Nacional -a cargo del peritaje- “deberá convocar a Diego Spagnuolo a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”.

En su presentación, el abogado defensor Pablo Parera planteó como argumento central que esto vulneraría el derecho de Spagnuolo a no autoincriminarse.

En paralelo, reflotó un pedido de nulidad de toda la causa, que en su momento fue rechazado in límine por el juez Sebastián Casanello. Y solicitó excluir los audios del expediente al entender que su origen es “incierto” y su contenido fue “manipulado”.

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Los audios atribuidos al exdirector de ANDIS y difundidos por el streaming Carnaval en agosto de 2025 hablan de que el porcentaje de coimas “ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8”, y lo tenés que traer a la Suizo, y nosotros lo subimos a Presidencia”.

“Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina” y “me están desfalcando la Agencia” son otros de los pasajes que resaltaron en las grabaciones. En la causa, Spagnuolo aseguró no haber pronunciado muchas de las palabras que se le atribuyen, por lo que sospecha que su voz podría haber sido manipulada con inteligencia artificial. Esta es una de las principales dudas que buscará evacuar el peritaje.

Los audios de Diego Spagnuolo

A criterio de la defensa, la cuestionada orden del juez convierte al acusado en “sujeto de prueba” sin su consentimiento, lo cual choca contra la garantía constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Y, más aún, que el aporte de la voz para un cotejo requiere una participación activa y voluntaria del imputado, y que “no resulta legalmente posible ejercer coerción” para obtenerla.

En esa línea, la defensa del exdirector de la ANDIS también reprochó que no se le haya consultado previamente al acusado sobre su disposición para colaborar.

La legitimidad del archivo

Más allá de la autoincriminación, el escrito también puso en duda la legitimidad de los audios que se ordenaron peritar.

Sucede que en el laboratorio de la Gendarmería no se analizarán los archivos originales, sino aquello que emitió en su transmisión de YouTube el medio que hizo la revelación.

Pliego Ariel Lijo
Ariel Lijo, juez federal. (Fotos: Comunicación Senado).-

Cabe recordar que los audios son un “monólogo” de Spagnuolo. Si bien el contenido exhibe lo que sería una conversación entre dos o más personas, en los archivos nunca se escucha otra voz que no sea la atribuida al exfuncionario. Para eso es necesario que hayan pasado por algún tipo de edición.

Lo que planteó la defensa es que la eliminación de los interlocutores no es un hecho menor y podría sugerir una manipulación para ocultar una “provocación o incitación” al hablante.

Finalmente, el escrito de la defensa de Spagnuolo citó un precedente de la Corte Suprema de Justicia en el que se estableció que “las grabaciones de voz son pruebas de carácter indiciario y deben complementarse con otras diligencias”.

Diego Spagnuolo - 28 de abril
Diego Spagnuolo, junto a su abogado, se retira de Comodoro Py sin responder preguntas de la prensa.

El abogado Pablo Parera argumentó que, en este caso, los audios fueron tratados como un elemento de prueba desde el inicio y que el peritaje consolida aún más su peso como material probatorio, lo que iría en contra del criterio del máximo tribunal. A contramano, el fiscal Picardi sostuvo en distintas instancias que tiene pruebas independientes e incluso anteriores a la incorporación de las grabaciones al expediente.

Spagnuolo, procesado junto a otros 18 acusados por las maniobras de corrupción, designó al perito de parte Marcelo Torok para que participe del estudio forense. El especialista también ofreció sus propios puntos de pericia.

Lo propio hicieron los abogados de la droguería Suizo Argentina y del lobista Miguel Ángel Calvete. Por el lado de la fiscalía trabajarán cinco especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

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