Judiciales

El juez Daniel Rafecas archivó la causa por el viaje de la esposa de Adorni a EEUU en el avión presidencial

La resolución se basó en el dictamen de la fiscalía, que concluyó que el traslado de Bettina Angeletti en el avión oficial no generó gasto adicional ni implicó uso indebido de recursos públicos. “El tiempo da la razón a quien la tiene”, tuiteó el jefe de Gabinete

Guardar
Asunción de Javier Milei - Entrada de invitados al Congreso
Nicolás Stulberg

El juez federal Daniel Rafecas resolvió este viernes archivar la causa que investigaba al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos, tras la denuncia originada por el traslado de su esposa en un vuelo oficial a los Estados Unidos. La decisión, que se sustenta en la ausencia de delito, fue adoptada tras el dictamen favorable al archivo emitido por la fiscal Alejandra Mangano.

La investigación se inició el 11 de marzo de 2026, luego de que el abogado Gregorio Dalbón denunciara que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, había sido trasladada a Nueva York en el avión presidencial junto a la comitiva oficial para asistir al evento “Argentina Week”. Según la denuncia, la presencia de Angeletti no respondía a un cargo oficial ni actividad institucional, sino a motivos personales, lo que, a criterio del denunciante, constituiría un uso indebido de fondos públicos según el artículo 260 del Código Penal.

La fiscalía a cargo de la Dra. María Alejandra Mángano llevó adelante diversas medidas probatorias: se solicitó documentación a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, se analizaron los manifiestos de pasajeros de los vuelos oficiales y los informes de gastos de la Jefatura de Gabinete, incluyendo resúmenes de tarjetas de crédito corporativas.

Daniel Rafecas
El juez federal Daniel Rafecas (Matias Arbotto)

Dentro de las claves expuestas en la resolución se destaca que, según la información oficial, Bettina Julieta Angeletti no formó parte formal de la comitiva presidencial, por lo que no fue necesaria una autorización administrativa particular para su traslado. En el Gobierno respondieron que la Resolución 104/26 constituyó la comitiva, incluyendo a Adorni pero no a Bettina Julieta Angeletti, que viajó como invitada del Poder Ejecutivo. El juez consideró que para este tipo de invitaciones “no se requiere el dictado de acto administrativo alguno que autorizase su traslado en la aeronave presidencial” y no implicó erogación alguna para el Estado Nacional.

El informe técnico sobre el Boeing 757-200 ARG01 indicó que la aeronave tiene capacidad para 39 plazas y que, en el tramo de Buenos Aires a Miami el 6 de marzo de 2026, viajaron solamente 12 pasajeros, incluyendo Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti. En el tramo siguiente, Miami-Nueva York, volaron 14 pasajeros.

La fiscalía también analizó los gastos de alojamiento y viáticos. El área de Asuntos Jurídicos de la Jefatura de Gabinete informó que no se registraron viáticos a nombre de Bettina Julieta Angeletti ni gastos extra en la tarjeta de crédito oficial de la Jefatura. Las facturas de hoteles (Trump National Doral en Miami y The Langham en Nueva York) fueron emitidas a nombre de Adorni y pagadas con la tarjeta corporativa, en habitaciones dobles sin cargos diferenciales.

Manuel Adorni en Nueva York
La foto de Adorni y Angeletti que dio cuenta que ambos habían viajado juntos a Nueva York. Créditos: Radio Jai

Adorni regresó al país en un vuelo comercial el 14 de marzo de 2026, pasaje que fue abonado con fondos estatales en calidad de funcionario autorizado. Se comprobó que no hubo ningún ticket adquirido a nombre de Bettina Julieta Angeletti por la agencia estatal.

Fuentes judiciales esgrimieron que “sin impulso fiscal, no se puede hacer otra cosa que archivar la causa”. Los abogados que defendieron a Adorni fueron Matías Ledesma y Eial Rosenzvit, ambos integrantes del Estudio Ledesma.

Ayer se conoció que la fiscal Mangano había recomendado el archivo de la causa. Entre sus fundamentos, sostuvo que “el uso cuestionado de la aeronave presidencial fue en el marco de una misión oficial debidamente autorizada, siendo dicho medio de transporte uno de los recursos logísticos propios del Estado para el cumplimiento de funciones institucionales”. Asimismo, marcó que “no se detectó desvío del propósito original de los fondos públicos”.

Al darse a conocer el llado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posteó una captura de la resolución hecha por Rafecas y escribió: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”. Minutos después, el presidente Javier Milei citó esa publicación y dijo “esto empieza a ponerse lindo”. Se trata del primer fallo favorable sobre un funcionario nacional que consigue el Gobierno desde que asumió la nueva conducción del Ministerio de Justicia, con Juan Bautista Mahiques a la cabeza.

El tuit de Manuel Adorni luego de que se conociera el archivo de la causa por el viaje de su esposa en el avión presidencial
El tuit de Manuel Adorni luego de que se conociera el archivo de la causa por el viaje de su esposa en el avión presidencial

Esto no implica que la situación judicial del ministro coordinador esté resuelta. El juez federal Ariel Lijo concentra dos causas que lo involucran. Una en la que se averigua si hay algún delito detrás del viaje familiar del jefe de Gabinete a Uruguay y en el vínculo entre Manuel Adorni y el periodista Marcelo Grandío. La otra es la que más avances ha tenido: se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito a partir de su crecimiento patrimonial desde que asumió como funcionario nacional. Las pesquisas de ambos asuntos están delegados al fiscal federal Gerardo Pollicita.

El último dato conocido en esta última causa es que el funcionario gastó en efectivo un total de USD 8.874 como pago para alojamiento durante un viaje junto a su esposa Bettina Angeletti y su familia a Aruba para recibir el Año Nuevo de 2025.

Según información aportada a la fiscalía federal de Pollicita, la estadía en la isla caribeña, que incluyó alojamiento en dos hoteles —uno de ellos con régimen todo incluido—, se pagó íntegramente mediante una entrega personal de efectivo en una agencia de viajes de Buenos Aires. En paralelo, el juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa mientras los investigadores intentan reconstruir todos sus movimientos financieros.

Temas Relacionados

Manuel AdorniDaniel RafecasBettina Angeletti

Últimas Noticias

Otro revés para Toviggino: rechazaron apartar al juez que lo procesó por retención de aportes

La Cámara en lo Penal Económico ratificó al magistrado Diego Amarante al frente de la investigación y descartó los argumentos de Pablo Toviggino para intentar apartarlo

Otro revés para Toviggino: rechazaron apartar al juez que lo procesó por retención de aportes

La Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner para cubrir el fraude por el caso Vialidad

Por mayoría, los jueces de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña dispusieron ejecutar los bienes de la ex presidenta, sus hijos y el resto de los condenados

La Justicia ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner para cubrir el fraude por el caso Vialidad

Evasión: el fiscal ante la Cámara Penal Económico reclamó agravar la acusación contra Tapia y Toviggino

Gabriel Pérez Barberá pidió al Tribunal de Apelaciones que ordene sumar al procesamiento de los dirigentes de AFA un cargo por la falta de depósito en el plazo legal de aportes a la seguridad social sobre los ingresos por publicidad de los Torneos

Evasión: el fiscal ante la Cámara Penal Económico reclamó agravar la acusación contra Tapia y Toviggino

El desafío de escuchar a la víctima en el proceso penal, eje de debate en una jornada académica en la UBA

Entre otros, en el encuentro participó Matías Bagnato, sobreviviente de la denominada Masacre de Flores

El desafío de escuchar a la víctima en el proceso penal, eje de debate en una jornada académica en la UBA

Fue al cementerio a visitar la tumba de su hijo y habían trasladado los restos a una fosa común: la Justicia condenó al municipio

La municipalidad adujo falta de pago para justificar el traslado, pero se comprobó que la situación administrativa estaba regularizada. El juzgado ordenó el pago de una indemnización por daño moral y psicológico

Fue al cementerio a visitar la tumba de su hijo y habían trasladado los restos a una fosa común: la Justicia condenó al municipio
DEPORTES
La tajante frase de José Mourinho sobre un posible arribo de Nicolás Otamendi a River Plate

La tajante frase de José Mourinho sobre un posible arribo de Nicolás Otamendi a River Plate

Escalofriante asesinato de un ex futbolista en Italia: le clavaron un destornillador en el cuello

Italia apuesta por la disciplina para reconstruir su selección tras la nueva eliminación del Mundial

Liverpool hace historia y conquista 60 estadios en la Premier League

Conmoción en el fútbol por la muerte de un ex futbolista de la selección nigeriana: se desplomó en la cancha

TELESHOW
Marcelo “Teto” Medina compartió la última noticia que le dio su cirujano sobre su lucha contra el cáncer

Marcelo “Teto” Medina compartió la última noticia que le dio su cirujano sobre su lucha contra el cáncer

Nito Artaza fue abuelo por segunda vez: la emoción de la famlia y el nombre elegido

Emilia Attias contó cómo la afectaron las exigencias del modelaje a los 14 años: “Me vi hecha un esqueleto y me dio miedo”

Gritos, acusaciones y lágrimas: la feroz disputa entre Brian Sarmiento y Luana Fernández que agitó la casa de Gran Hermano

Mariano Martínez oficializó su romance con una joven cordobesa: caminatas de la mano en la noche porteña

INFOBAE AMÉRICA

Al menos 75 estudiantes intoxicados por alimentación escolar en Sololá, Guatemala

Al menos 75 estudiantes intoxicados por alimentación escolar en Sololá, Guatemala

Estados Unidos confirmó que los enviados de Donald Trump viajarán a Pakistán para las negociaciones con Irán

Hallan cientos de bolas de naftalina tóxicas en playas de Florida y abren investigación por posible acto intencional

Patricia Ortiz: La ingeniera salvadoreña que mide el “fuego solar” en el regreso de la humanidad a la Luna

La CIDH presenta informe anual y profundiza en crisis de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela durante 2025