Crecieron 12,5% las causas en las que interviene la fiscalía contra el narcotráfico

Mapa de intervenciones de la PROCUNAR 2025

El informe de gestión de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) reveló que durante el 2025 intervino en 306 nuevas causas, lo que equivale a un 12,5% más que las registradas el año anterior.

La oficina especializada en causas de narcotráfico asiste al Ministerio Público Fiscal (MPF) en todo el país, al tiempo que promueve investigaciones autónomas con el objetivo de dar mayor agilidad a los procesos.

El resumen difundido a través del portal del MPF detalla que la PROCUNAR gestionó unas 117 colaboraciones con más de 100 fiscalías de todo el país, tuvo 3 casos delegados, participó de 144 investigaciones preliminares y 42 autónomas.

Por otro lado, el fiscal federal Diego Iglesias destacó que la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio repercutió positivamente en el avance de casos de narcocriminalidad “lo cual se evidencia en la celeridad de los procesos y los resultados alcanzados en la persecución penal”.

Cocaína secuestrada en España

Droga en barco a España

Uno de los ejemplos refiere a una pesquisa basada en información recibida desde la Red de Fiscales Antidroga de Iberoamérica, que orientó a determinar responsabilidades en una organización transnacional, vinculada al contrabando marítimo de cocaína con destino a Europa.

En Argentina, la PROCUNAR trabajó en conjunto con el fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial ante el juez Gustavo Meirovich.

El resultado se obtuvo el 28 de agosto de 2025, cuando se incautó una plancha metálica donde se ocultaban alrededor de 510 kilogramos de clorhidrato de cocaína, separados en 444 paquetes.

Se detuvieron en total a ocho personas, todas procesadas con prisión preventiva por delito de contrabando de estupefacientes.

Pastillas MDMA

Correos humanos en Posadas

La justicia de Misiones secuestró 20 kilos de MDMA, una droga psicoactiva sintética, conocida también como éxtasis o Molly. El operativo se concretó tras el análisis de la información contenida en los teléfonos celulares que habían sido incautados.

El proceso fue impulsado por la fiscal federal de Posadas, Silvina Gutiérrez, que estaba detrás de una banda que captaba personas para que oficien de “correos humanos” de cocaína a países de Europa.

Cuando regresaban al país debían transportar MDMA para ser comercializadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La PROCUNAR precisó que por ese caso se requirió la elevación a juicio para los siete imputados de tráfico de estupefacientes agravado y falsificación de documentos públicos.

Foto: El Litoral

Tráfico aéreo de Droga

La Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo a cargo de Claudio Rodolfo Kishimoto y la PROCUNAR lograron interceptar en Santa Fe, una aeronave de matrícula boliviana, que trasladaba 475 kilogramos de clorhidrato de cocaína acondicionados en 430 paquetes envueltos en bolsas arpilleras.

La investigación derivó a un campo ubicado en Maguire, provincia de Buenos Aires, donde detectaron dos camionetas que estaban esperando el aterrizaje de otros aviones con droga.

En uno de los vehículos hallaron 956 kilogramos de clorhidrato de cocaína, acondicionada en 22 bultos.

Durante el primer procedimiento detuvieron al piloto que fue condenado a la pena de siete años y dos meses de prisión como autor del delito de contrabando de importación de estupefacientes.

A su vez, identificaron al jefe de la organización, Brian Bilbao, encargado de la distribución de cargamentos, quien en el momento de la detención hacía dos años que estaba prófugo.