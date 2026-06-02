Juicio de los Cuadernos: hoy declaran Roberto Lavagna, Leonardo Fariña y Mariana Zuvic

Cristina Kirchner en marzo pasado, durante su declaración indagatoria en el caso Cuadernos Fotografía: Maximiliano Luna

El juicio oral por el caso Cuadernos retomará este martes con las declaraciones como testigos del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, del financista arrepentido Leonardo Fariña y de la ex diputada nacional Mariana Zuvic.

Lavagna volverá a declarar en un proceso judicial vinculado al kirchnerismo. Ya lo había hecho en el juicio por la causa Causa Vialidad, donde recordó las circunstancias de su salida del Ministerio de Economía durante el gobierno de Néstor Kirchner y reveló que desde su cartera se impulsó una investigación por presunta cartelización en la obra pública vial.

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna está citado para este martes como testigo en el juicio Cuadernos

En aquel debate, que terminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, Lavagna sostuvo que las sospechas de cartelización no se limitaban a Santa Cruz sino que alcanzaban distintas regiones del país. También señaló que unas veinte obras viales habían sido suspendidas y precisó que su ejecución dependía del entonces Ministerio de Planificación Federal encabezado por Julio De Vido, hoy también juzgado en el caso Cuadernos.

El arrepentido de la ruta del dinero K

Otro de los testimonios más esperados es el de Fariña, arrepentido en la causa conocida como Ruta del dinero K. Durante el juicio por Vialidad declaró ante el Tribunal Oral Federal 2 que el dinero expatriado por Lázaro Báez pertenecía a Néstor Kirchner. “Lázaro me dijo que la plata que expatriábamos era de Néstor Kirchner”, afirmó entonces.

Leonardo Fariña en una de sus visitas a Comodoro Py 2002

Fariña también había declarado durante la instrucción del caso Cuadernos ante el fiscal Carlos Stornelli, oportunidad en la que señaló similitudes entre las maniobras investigadas en la Ruta del dinero K y el esquema de recaudación ilegal descripto en los cuadernos del remisero Oscar Centeno.

La audiencia del martes se completará con la declaración de Mariana Zuvic, una de las principales denunciantes públicas de hechos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

El juicio comenzó el 6 de noviembre del año pasado de manera virtual y pasó a un esquema semipresencial el 17 de marzo, con la primera declaración indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner, acusada como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho. Junto a la ex mandataria son juzgados 19 ex funcionarios, dos ex choferes y 65 empresarios.

Los jueces del TOF7, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, habían programado para mayo la declaración de 43 testigos sobre un total de poco más de 600 previstos. Pero durante ese mes sólo pudieron pasar por la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 ocho de ellos, debido a la extensión que demandaron algunos de los testimonios. El cronograma de testigos lleva así al menos un mes de atraso.

Uno de estos casos fue del de Hilda Horovitz, la ex mujer del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno. La testigo declaró durante dos días y algo similar ocurrió con Jorge Bacigalupo, el ex amigo del arrepentido a quien entregó los originales para que se los cuidara. Por ahora, las audiencias se realizan martes y jueves de manera semipresencial en la sala AMIA de los tribunales de Retiro.

El Tribunal, la fiscalía a cargo de Fabiana León, la querella de la Unidad de Información Financiera, a cargo del abogado Mariano Galpern y las defensas que lo desean asisten en persona, mientras que las restantes se conectan a través de la plataforma Zoom.