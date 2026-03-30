Judiciales

Fabián Rossi podría obtener el arresto domiciliario en la causa por la ruta del dinero K

Casación ordenó al Tribunal que ejecuta la pena que vuelva a resolver en base a nuevos elementos sobre el estado de salud del ex apoderado de “la Rosadita”, condenado a 4 años y 6 meses de prisión. Está preso en la cárcel de Marcos Paz

Guardar
El financista Fabián Rossi durante una visita a los tribunales de Comodoro Py en la causa por la ruta del dinero K (Fabián Ramella)
El financista Fabián Rossi durante una visita a los tribunales de Comodoro Py en la causa por la ruta del dinero K (Fabián Ramella)

Fabián Rossi podría salir de la cárcel de Marcos Paz para continuar cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria en la causa por “la ruta del dinero K”, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar un rechazo de ese beneficio a la luz de nuevos elementos sobre su estado de salud.

Por mayoría, los jueces de la Sala IV del máximo tribunal penal federal, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, resolvieron devolver el expediente al juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 4. para que dicte una nueva decisión con base en informes médicos actualizados.

Rossi, de 61 años y ex marido de la vedette Ileana Calabró, cumple una condena de 4 años y 6 meses de prisión por lavado de activos agravado, en la causa donde también se condenó al dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.

El ex apoderado de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita” en Puerto Madero, se entregó en los tribunales federales de Retiro para quedar detenido el 2 de junio del año pasado, luego de que la Corte Suprema confirmó las condenas dictadas en el caso de corrupción, y rechazó su recurso extraordinario. La sentencia lo consideró partícipe necesario del delito de lavado de activos agravado.

En la investigación se comprobaron maniobras de lavado de activos por 55 millones de dólares, por medio de transferencias a bancos del extranjero y el reingreso de esos fondos a través de la compra de bonos. Báez, dueño de “Austral Construcciones” y beneficiario de casi la totalidad de la obra pública vial nacional en Santa Cruz durante el kirchnerismo, recibió en esta causa por lavado una pena de 10 años de prisión.

La situación de Rossi

El eje de la decisión fue la aparición de circunstancias que no habían sido evaluadas al momento del rechazo original. “Estas circunstancias novedosas, que no han podido ser valoradas por el juez de ejecución al momento de decidir, ameritan y demandan un nuevo tratamiento del caso”, sostuvo el voto del juez Carbajo, al que adhirió para conformar una mayoría Borinsky.

Este último magistrado se había mostrado favorable a conceder la prisión domiciliaria. Borinsky entendió que correspondía otorgar el beneficio porque “se encuentran acreditadas las condiciones clínicas que justifican la concesión de la prisión domiciliaria”. Además advirtió que “la modalidad actual de ejecución resulta incompatible con los fines de la pena”.

Pero ante la oposición del juez Gustavo Hornos, quien mantuvo que Rossi debe seguir preso en una cárcel común, adhirió al voto de Carbajo para conformar mayoría y habilitar la revisión por parte del Tribunal Oral. En esa línea, se decidió que “corresponde devolver las actuaciones a la instancia anterior a fin de que, con la celeridad que el caso requiere y munido de informes médicos actualizados, se decida sobre la materia planteada”.

En su voto en minoría Hornos postuló rechazar el recurso y confirmar así la decisión del Tribunal Oral. “No nos encontramos frente a una enfermedad aguda” y “el debido tratamiento puede ser garantizado” dentro del ámbito carcelario, consideró.

En septiembre pasado los mismos magistrados habían rechazado un primer intento de Rossi por obtener la prisión domiciliaria.

Deterioro del estado de salud

En ese contexto, la defensa de Rossi describió un deterioro progresivo de su estado físico durante la detención y apuntó contra las condiciones de alojamiento en el penal de Marcos Paz. “La pierna de Rossi se ha reducido a la mitad de su tamaño… al no poder apoyarse en ella y renguear desde hace meses”, señalaron los abogados, quienes además advirtieron que el establecimiento penitenciario no tendría “las condiciones, la aparatología ni el personal adecuado para tratarlo”.

Como ejemplo de esa situación, detalló un episodio ocurrido el 9 de febrero pasado. “Ante la carencia de herramientas de ejercicio terapéutico adecuadas y estando reducido junto con otros treinta internos, Rossi perdió el equilibrio y cayó al suelo, chocó su cabeza con una ventana interior con marco de hierro”, indicaron. Según la presentación, el golpe le provocó una herida que requirió sutura y “los puntos fueron cocidos sin anestesia”.

Fabián Rossi en la financiera SGI (La Rosadita) contando miles de dólares de la familia Báez
Fabián Rossi en la financiera SGI (La Rosadita) contando miles de dólares de la familia Báez

La defensa también advirtió sobre la falta de tratamientos específicos para su rehabilitación. “Existe falta de aparatología, herramientas y lugares adecuados para llevar a cabo la rehabilitación del tendón de Aquiles, ni tampoco el tratamiento de magnetoterapia que ayuda a reducir las secuelas de dolor e hinchazón”, plantearon.

A esos argumentos se sumaron nuevos diagnósticos médicos que vincularon con las condiciones de detención.

En base a ese cuadro, los abogados insistieron en que se trata de hechos nuevos que obligan a revisar la decisión previa. “Estas circunstancias novedosas… ameritan y demandan un nuevo tratamiento del caso”, remarcaron, y agregaron que “resulta de aplicación la teoría de los recursos, según la cual es ineludible el principio que ordena que estos sean resueltos de conformidad con las circunstancias existentes”.

El pedido de domiciliaria había sido rechazado en primera instancia bajo el argumento de que no se trataba de un cuadro de gravedad. “No nos encontramos frente a una enfermedad aguda”, sostuvo entonces el juez de ejecución, quien consideró además que “el debido tratamiento puede ser garantizado… dentro del ámbito carcelario”.

Ahora, el juez de Ejecución de la condena, Néstor Costabel, deberá analizar nuevamente el estado de salud de Rossi y definir si las nuevas circunstancias justifican que continúe cumpliendo su condena fuera de la cárcel.

Temas Relacionados

Fabián RossiRuta del dinero Kprisiónúltimas noticias

Últimas Noticias

Un fiscal pidió la nulidad del fallo que absolvió a ex funcionarios y directivos en la causa Fútbol para Todos

Solicitó a la Cámara de Casación que los jueces analicen el fondo del expediente, valoren pruebas y definan si corresponde condenar o confirmar la inocencia de los acusados por administración fraudulenta y otros delitos

Un fiscal pidió la nulidad del fallo que absolvió a ex funcionarios y directivos en la causa Fútbol para Todos

Quinta de Pilar vinculada a la AFA: el fiscal ante Casación sostuvo que la causa debe volver al juez Daniel Rafecas

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Mario Villar sostuvo este lunes que la investigación debe salir del juzgado de González Charvay en Campana y regresar a la órbita del fuero federal en CABA pero se suspendió la audiencia y se dilata una decisión

Quinta de Pilar vinculada a la AFA: el fiscal ante Casación sostuvo que la causa debe volver al juez Daniel Rafecas

Tips Jurídicos: ¿Quién paga una prótesis importada?

Con los avances tecnológicos y la apertura de importaciones, hay insumos y artículos que ahora están llegando al país y antes no lo hacían. ¿Qué ocurre con una prótesis con fines médicos? Si se trata de un producto del exterior, ¿debe cubrirlo la prepaga u obra social?

Tips Jurídicos: ¿Quién paga una prótesis importada?

Su departamento se incendió tras un corte de luz y la Justicia condenó a la empresa de electricidad a pagar casi $50 millones

El hecho ocurrió en 2022 por un golpe de tensión al restablecerse el servicio en una vivienda del barrio de Floresta. El fallo ratificó que la distribuidora es responsable por los daños materiales y morales y rechazó el argumento de la empresa sobre las instalaciones internas

Su departamento se incendió tras un corte de luz y la Justicia condenó a la empresa de electricidad a pagar casi $50 millones

Tenía una indemnización millonaria por una caída en el colectivo, pero la Justicia dio marcha atrás y se quedó sin nada

Un juez le había dado la razón a la pasajera, pero la Cámara Civil revocó el fallo y rechazó la demanda. La declaración de una única testigo y las contradicciones en el relato debilitaron el caso y dejaron a la mujer sin compensación

Tenía una indemnización millonaria por una caída en el colectivo, pero la Justicia dio marcha atrás y se quedó sin nada
DEPORTES
El análisis del accidente de Bearman que puso en alerta a la Fórmula 1: “Si chocaba con Colapinto salía disparado por los aires”

El análisis del accidente de Bearman que puso en alerta a la Fórmula 1: “Si chocaba con Colapinto salía disparado por los aires”

Impacto antes del Mundial: una figura de la selección de Uruguay sufrió una grave lesión y se perderá la Copa del Mundo

Scaloni confirmó a Messi como titular en el amistoso de la Selección ante Zambia y reveló que le dio a la AFA la prelista de cara al Mundial

Los chats y las actuaciones de los árbitros que siembran dudas sobre arreglos de partidos en el fútbol argentino

El brutal accidente a más de 250 km/h durante una carrera que terminó con la mitad de un auto fuera de la pista

TELESHOW
Mario Pergolini reinventa Otro día perdido: un estudio tecnológico de élite, sorpresas y la llegada de Evelyn Botto

Mario Pergolini reinventa Otro día perdido: un estudio tecnológico de élite, sorpresas y la llegada de Evelyn Botto

Pía Slapka se emocionó al contar la inesperada señal que sintió de su mamá a casi 7 años de su muerte

El fuerte accidente de tránsito del hijo de Piñón Fijo en una ruta de Brasil: “Pensé que nos dábamos vuelta”

El hijo de Yanina Zilli contundente contra Andrea del Boca en Gran Hermano: “Me parece una soberbia total”

Facundo Arana abrió su corazón para hablar de su “tío papá”, el hombre que lo crió e inspiró: “Todo en luz”

INFOBAE AMÉRICA

“Fue una masacre”: Los habitantes de Bucha recuerdan la ocupación rusa a cuatro años de la liberación

“Fue una masacre”: Los habitantes de Bucha recuerdan la ocupación rusa a cuatro años de la liberación

Las islas iraníes del Golfo Pérsico que están en la mira de EEUU: petróleo, agua potable y el control del estrecho de Ormuz

La IA está escribiendo ficción y las editoriales no están preparadas

Qué función tendrá el microsatélite argentino ATENEA que participa de la misión Artemis II de la NASA

La sombra de una organización terrorista relacionada a Irán detrás de una cumbre que se inicia en Brasil