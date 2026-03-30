Fabián Rossi podría obtener el arresto domiciliario en la causa por la ruta del dinero K

El financista Fabián Rossi durante una visita a los tribunales de Comodoro Py en la causa por la ruta del dinero K (Fabián Ramella)

Fabián Rossi podría salir de la cárcel de Marcos Paz para continuar cumpliendo su condena bajo prisión domiciliaria en la causa por “la ruta del dinero K”, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar un rechazo de ese beneficio a la luz de nuevos elementos sobre su estado de salud.

Por mayoría, los jueces de la Sala IV del máximo tribunal penal federal, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, resolvieron devolver el expediente al juez de ejecución del Tribunal Oral Federal 4. para que dicte una nueva decisión con base en informes médicos actualizados.

Rossi, de 61 años y ex marido de la vedette Ileana Calabró, cumple una condena de 4 años y 6 meses de prisión por lavado de activos agravado, en la causa donde también se condenó al dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.

El ex apoderado de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita” en Puerto Madero, se entregó en los tribunales federales de Retiro para quedar detenido el 2 de junio del año pasado, luego de que la Corte Suprema confirmó las condenas dictadas en el caso de corrupción, y rechazó su recurso extraordinario. La sentencia lo consideró partícipe necesario del delito de lavado de activos agravado.

En la investigación se comprobaron maniobras de lavado de activos por 55 millones de dólares, por medio de transferencias a bancos del extranjero y el reingreso de esos fondos a través de la compra de bonos. Báez, dueño de “Austral Construcciones” y beneficiario de casi la totalidad de la obra pública vial nacional en Santa Cruz durante el kirchnerismo, recibió en esta causa por lavado una pena de 10 años de prisión.

La situación de Rossi

El eje de la decisión fue la aparición de circunstancias que no habían sido evaluadas al momento del rechazo original. “Estas circunstancias novedosas, que no han podido ser valoradas por el juez de ejecución al momento de decidir, ameritan y demandan un nuevo tratamiento del caso”, sostuvo el voto del juez Carbajo, al que adhirió para conformar una mayoría Borinsky.

Este último magistrado se había mostrado favorable a conceder la prisión domiciliaria. Borinsky entendió que correspondía otorgar el beneficio porque “se encuentran acreditadas las condiciones clínicas que justifican la concesión de la prisión domiciliaria”. Además advirtió que “la modalidad actual de ejecución resulta incompatible con los fines de la pena”.

Pero ante la oposición del juez Gustavo Hornos, quien mantuvo que Rossi debe seguir preso en una cárcel común, adhirió al voto de Carbajo para conformar mayoría y habilitar la revisión por parte del Tribunal Oral. En esa línea, se decidió que “corresponde devolver las actuaciones a la instancia anterior a fin de que, con la celeridad que el caso requiere y munido de informes médicos actualizados, se decida sobre la materia planteada”.

En su voto en minoría Hornos postuló rechazar el recurso y confirmar así la decisión del Tribunal Oral. “No nos encontramos frente a una enfermedad aguda” y “el debido tratamiento puede ser garantizado” dentro del ámbito carcelario, consideró.

En septiembre pasado los mismos magistrados habían rechazado un primer intento de Rossi por obtener la prisión domiciliaria.

Deterioro del estado de salud

En ese contexto, la defensa de Rossi describió un deterioro progresivo de su estado físico durante la detención y apuntó contra las condiciones de alojamiento en el penal de Marcos Paz. “La pierna de Rossi se ha reducido a la mitad de su tamaño… al no poder apoyarse en ella y renguear desde hace meses”, señalaron los abogados, quienes además advirtieron que el establecimiento penitenciario no tendría “las condiciones, la aparatología ni el personal adecuado para tratarlo”.

Como ejemplo de esa situación, detalló un episodio ocurrido el 9 de febrero pasado. “Ante la carencia de herramientas de ejercicio terapéutico adecuadas y estando reducido junto con otros treinta internos, Rossi perdió el equilibrio y cayó al suelo, chocó su cabeza con una ventana interior con marco de hierro”, indicaron. Según la presentación, el golpe le provocó una herida que requirió sutura y “los puntos fueron cocidos sin anestesia”.

Fabián Rossi en la financiera SGI (La Rosadita) contando miles de dólares de la familia Báez

La defensa también advirtió sobre la falta de tratamientos específicos para su rehabilitación. “Existe falta de aparatología, herramientas y lugares adecuados para llevar a cabo la rehabilitación del tendón de Aquiles, ni tampoco el tratamiento de magnetoterapia que ayuda a reducir las secuelas de dolor e hinchazón”, plantearon.

A esos argumentos se sumaron nuevos diagnósticos médicos que vincularon con las condiciones de detención.

En base a ese cuadro, los abogados insistieron en que se trata de hechos nuevos que obligan a revisar la decisión previa. “Estas circunstancias novedosas… ameritan y demandan un nuevo tratamiento del caso”, remarcaron, y agregaron que “resulta de aplicación la teoría de los recursos, según la cual es ineludible el principio que ordena que estos sean resueltos de conformidad con las circunstancias existentes”.

El pedido de domiciliaria había sido rechazado en primera instancia bajo el argumento de que no se trataba de un cuadro de gravedad. “No nos encontramos frente a una enfermedad aguda”, sostuvo entonces el juez de ejecución, quien consideró además que “el debido tratamiento puede ser garantizado… dentro del ámbito carcelario”.

Ahora, el juez de Ejecución de la condena, Néstor Costabel, deberá analizar nuevamente el estado de salud de Rossi y definir si las nuevas circunstancias justifican que continúe cumpliendo su condena fuera de la cárcel.