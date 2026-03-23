De los cursos pagos a la llegada a Casa Rosada: cómo se tejieron los vínculos entre Mauricio Novelli y los Milei

El expediente judicial de la causa $LIBRA revela una trama de relaciones que se fue construyendo con el tiempo entre el imputado Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei. El trader pasó de organizar cursos financieros a convertirse en un nexo con acceso directo al Presidente y a su entorno más íntimo, como lo muestran mensajes recuperados de su celular durante un análisis -al que tuvo acceso Infobae-, que se encargó en la investigación a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano.

Como contó este medio el sábado último, Novelli intercambiaba mensajes con dos funcionarias de Presidencia, vinculados a la organización del Tech Forum. En un caso hasta regaló a una de ellas un perfume traído de un viaje a Estados Unidos.

Un vínculo añejo

El vínculo con Javier Milei no nació en la política. Según surge de la documentación incorporada a la causa, comenzó años atrás en el circuito de capacitaciones y promoción de inversiones, donde el entonces economista participaba como figura convocante. Novelli lo empleaba como promotor de sus iniciativas y le pagaba por ello.

Milei llegó a dar charlas en plena pandemia de Covid 19, convocado por N&W Professional Traders.

Ese primer contacto, de carácter comercial, fue consolidándose con el tiempo. Los chats y registros analizados muestran que la relación derivó en un trato frecuente, con un nivel de confianza que excedía lo profesional. Para cuando Milei dio el salto a la política —primero como diputado en 2021 y luego como presidente en diciembre de 2023— Novelli ya formaba parte de su entorno.

La cercanía quedó expuesta en distintos momentos. Novelli estuvo en el búnker de campaña celebrando el triunfo electoral y, según consta en el expediente, mantuvo contacto directo no sólo con el Presidente sino también con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura central en la estructura de poder del oficialismo.

Con la llegada al Gobierno, esa relación no se interrumpió y a la trama se sumaron otros nombres, como el socio de Novelli, Manuel Terrones Godoy, y representantes del ecosistema cripto internacional. Entre ellos, Hayden Davis, con quien se habría negociado un acuerdo que hoy es investigado por la Justicia.

El borrador del contrato encontrado en el celular de Novelli, preparado para la firma de Javier Milei y Hayden Mark Davis, detallaba una renuncia a cualquier tipo de remuneración.

Desde la Casa Rosada respondieron la semana pasada un oficio de Taiano en el que informaron que no poseen copia ni original de este supuesto contrato.

El 14 de febrero de 2025, el Presidente publicó el tuit. Entre el 14 y el 15 de febrero de 2025, en medio de la crisis, Novelli se comunicó en reiteradas ocasiones con Karina Milei, según consta en los registros.

A la par, aparecen movimientos financieros. En 2023, en plena campaña electoral, Novelli realizó dos transferencias de 200 mil pesos cada una a la cuenta de Karina Milei.

Karina Milei con Mauro Novelli, em primer plano

En otro borrador de acuerdo encontrado en el celular -ahora entre Davis, Novelli y sus socios- se establecían pagos en tokens o dinero a cambio de acciones concretas.

“Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.$1,5 millones en tokens líquidos o efectivo como adelanto.$1,5 millones en tokens líquidos o efectivo = Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis.$2 millones en tokens o efectivo = contrato firmado en persona con Milei para asesoramiento en blockchain/IA para el gobierno argentino y/o para Javier Milei y revisión con Javier y Karina”. En ese esquema, Novelli aparecería como intermediario clave entre las partes

Tanto Novelli como Terrones Godoy y Davis están imputados en la investigación a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, delegada en la fiscalía de Eduardo Taiano. Este último, en un comunicado difundido el viernes último, rechazó cuestionamientos a la marcha de la pesquisa y aseguró que la causa “avanza” gracias a las medidas de prueba que él dispuso, entre ellas este informe encomendado a la DATIP.

La reconstrucción que hace la Justicia muestra así un entramado que no se explica sólo por afinidades personales. Desde los cursos pagos hasta los despachos oficiales, el vínculo entre Novelli y los Milei se fue tejiendo con negocios, confianza y acceso.