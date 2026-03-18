Judiciales

Mauricio Macri declara hoy como testigo en Comodoro Py en la causa Sueños Compartidos

Lo citaron para que aporte información sobre la construcción de viviendas sociales en la Ciudad de Buenos Aires, donde al momento de los hechos era jefe de Gobierno. Sergio Massa también asistirá la semana que viene

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El ex presidente de la
El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri (NA)

El expresidente de la Nación Mauricio Macri se presentará este miércoles desde las 9:30 en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 para declarar como testigo en el juicio de Sueños Compartidos, la causa en la que se investigó un entramado de corrupción que habría operado a través de la construcción de viviendas sociales que llevaba adelante la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

A pedido de Sergio Schoklender, uno de los principales acusados, Macri fue citado por el Tribunal Oral Federal N° 5 para que aporte información sobre cómo funcionó el programa en la Ciudad de Buenos Aires. Al momento de los hechos, el exmandatario ocupaba el cargo de jefe de Gabinete porteño.

La convocatoria no es una novedad: el mayor de los hermanos Schoklender ya lo había propuesto como testigo en 2021, durante la etapa de ofrecimiento de pruebas para el debate oral.

Mauricio Macri aceptó ir presencialmente a Comodoro Py, donde podrá responder preguntas de las partes, siempre bajo juramento de decir la verdad.

Según adelantaron fuentes judiciales a Infobae, lo mismo hará el próximo 25 de marzo Sergio Massa, que era intendente de Tigre, localidad en la que la Fundación también hizo obras.

Mauricio Macri era jefe de
Mauricio Macri era jefe de Gobierno cuando la Fundación Madres de Plaza de Mayo construyó viviendas en CABA

Entre el listado de testigos hay más dirigentes de peso convocados, como el diputado Miguel Ángel Pichetto y los exgobernadores y actuales senadores Gerardo Zamora y Jorge Milton Capitanich. Todos ellos pidieron no ir a tribunales y, en cambio, testificarán por escrito.

Este martes empezó la ronda de testigos. En total, la Fiscalía solicitó la citación de 92 personas: la Unidad de Información Financiera (UIF), como querellante, convocó a otras 17 y, por parte de las defensas de los Schoklender, pidieron el testimonio de otras 120.

La causa

Sergio y Pablo Schoklender, que fueron apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, comparten el banquillo de los acusados con el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario Abel Fatala, el expresidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero Daniel Nasif, la exfuncionaria provincial de Santiago del Estero Silvia Nasif y los exfuncionarios de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin.

Todos llegaron a juicio por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con distintos grados de participación.

Los jueces que dictarán sentencia son Adriana Palliotti -presidenta del TOF N° 5-, Daniel Obligado y Adrián Grünberg.

El Tribunal Oral Federal 5
El Tribunal Oral Federal 5 a cargo del juicio a los Schoklender y De Vido por Sueños Compartidos

La acusación de la fiscal federal Paloma Ochoa, defendida en el debate por su par Diego Velasco, sostiene que entre 2005 y 2011 existió un desvío de más de 206 millones de pesos del Estado que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales.

Además, las obras habrían sido adjudicadas directa e irregularmente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

La declaración más resonante en lo que va del juicio, que comenzó a principios de marzo, fue la de Sergio Schoklender, quien responsabilizó a Hebe de Bonafini, fallecida en 2022.

Estaba extremadamente cooptada por Cristina (Kirchner), Parrilli (Oscar, por entonces secretario general de la Presidencia), Zannini (Carlos, ex secretario Legal y Técnico) y toda esa runfla. Venían las demandas insólitas, delirantes”, aseguró el acusado.

Según Schoklender, la Fundación oficiaba como aparato militante del kirchnerismo por orden de Hebe, y empeñaba los recursos que tenían para movilizar a la gente contratada para las obras hacia distintos actos y eventos políticos: “Esos eran días que no se trabajaban”, recordó.

Sergio Schoklender, durante una entrevista
Sergio Schoklender, durante una entrevista con Infobae en 2021. (Foto: Cristian Taylor)

“Cuando todavía vivía Néstor Kirchner, vaya uno a saber si por convencimiento o por qué motivo, apoyaba este programa. Entonces nadie se animaba a demorar pagos ni a pedir coimas; ya después de que él se murió, la cosa se desbandó”, siguió Schoklender.

“Él (por Néstor) tenía una lógica: todos roban, él robaba, él hacía robar, pero tenía límites, no se metía con los guardapolvos ni los comedores ni la fundación. Después de que él se murió, se desmadró todo, pero nosotros no le pagamos una coima a nadie”, remató.

Ante el TOF N° 5, Schoklender aseguró que renunció a Madres de Plaza de Mayo por “Hebe y los parásitos, por las demandas politiqueras que caían sobre la fundación”.

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