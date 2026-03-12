Judiciales

Una maniobra brusca del chofer, la caída de una mujer y una indemnización por más de 15 millones de pesos

Un fallo judicial obliga a la compañía a compensar económicamente a la pasajera, que sufrió graves lesiones. Los testimonios de los vecinos y las pruebas médicas se impusieron sobre la versión de la empresa

Guardar
La Justicia civil de La
La Justicia civil de La Matanza condenó a una empresa de transporte y a su aseguradora a pagar más de quince millones de pesos por un accidente en un colectivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Justicia civil de La Matanza condenó a una empresa de transporte y a su aseguradora a pagar una indemnización de más de quince millones de pesos a una mujer que resultó lesionada tras un accidente en un colectivo. El fallo, dictado por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 6, analizó en profundidad las pruebas y testimonios reunidos a lo largo de más de quince años de trámite.

Según consta en el expediente, el hecho ocurrió el 10 de abril de 2008, cuando la mujer abordó un colectivo en la localidad de González Catán, con destino al centro comercial de San Justo. Durante el trayecto, el vehículo realizó una maniobra brusca y frenó de forma imprevista, lo que provocó que la pasajera cayera al piso y, sobre ella, otra mujer de mayor contextura física.

El chofer hizo descender al resto de los pasajeros y trasladó a la mujer herida, junto a la otra afectada, hasta un hospital. Allí recibió atención médica por politraumatismos, especialmente en la pierna izquierda.

El accidente ocurrió en 2008
El accidente ocurrió en 2008 en González Catán, cuando una maniobra brusca del colectivo provocó la caída de una pasajera y graves lesiones físicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La demanda presentada reclamaba una suma de $186.760 en concepto de daño físico, psíquico, gastos médicos, lucro cesante y daño moral. El reclamo incluyó además la actualización por inflación y los intereses desde la fecha del hecho hasta el pago total.

La empresa de transporte y su aseguradora negaron que la mujer fuera pasajera del colectivo en cuestión y cuestionaron la existencia del accidente. Alegaron, además, que no existía un vínculo legal ni responsabilidad alguna sobre el hecho denunciado.

Durante el proceso, declararon testigos que confirmaron la presencia de la mujer en el colectivo y la mecánica del accidente. Dos vecinos, que viajaban en la misma unidad, coincidieron en que el vehículo circulaba a gran velocidad y que la frenada brusca fue originada por la proximidad de otro colectivo. Ambos relataron que la mujer cayó al piso y sufrió lesiones importantes.

La víctima recibió atención médica
La víctima recibió atención médica por politraumatismos y quedó con una incapacidad física del 10% permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo destacó la relevancia de la historia clínica, que documentó la atención médica inmediata por “caída en vehículo de transporte público”, y valoró los testimonios de las personas que acompañaron a la demandante en el trayecto. El informe pericial médico determinó que la víctima sufrió una incapacidad física parcial y permanente del 10%, principalmente por secuelas en la rodilla y el tobillo izquierdo.

Según la sentencia, el juez consideró que, en los contratos de transporte de pasajeros, la obligación de seguridad es de resultado y corresponde a la empresa demostrar si existió un hecho que justifique su exoneración, como la culpa de la víctima o un tercero. Al no haber aportado pruebas en ese sentido, la empresa fue responsabilizada por los daños.

El fallo también examinó la validez y oponibilidad de la franquicia del seguro. El magistrado resolvió que la cláusula contractual es válida y que la indemnización sólo podrá ser ejecutada contra la aseguradora hasta el límite de la cobertura pactada en la póliza.

El fallo judicial valoró pruebas,
El fallo judicial valoró pruebas, testimonios y pericias médicas que confirmaron la presencia de la mujer en el colectivo y la mecánica del accidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los conceptos indemnizatorios, el juez fijó diez millones de pesos por daño físico, más de un millón por lucro cesante —calculado en base al salario vigente para la actividad que desempeñaba la demandante y a un período de convalecencia de tres meses—, cien mil pesos por gastos médicos y de traslados, y cuatro millones por daño moral. El fallo rechazó el resarcimiento por daño psicológico, al no haberse acreditado su existencia mediante la pericia correspondiente.

La sentencia ordenó que el monto total de la condena, establecido en quince millones doscientos veintitrés mil seiscientos veinticinco pesos, sea actualizado por el índice de precios al consumidor hasta el pago efectivo y que se le agreguen intereses del 6% anual desde la fecha del accidente.

Respecto a la inconstitucionalidad de la normativa sobre actualización monetaria y límites a la indexación, el juez declaró inaplicables los artículos que prohíben la actualización, siguiendo la doctrina de la Suprema Corte provincial que reconoce la insuficiencia de las tasas bancarias para mantener el valor real de las indemnizaciones.

La indemnización incluye conceptos por
La indemnización incluye conceptos por daño físico, lucro cesante, gastos médicos, daño moral y su actualización por inflación e intereses desde la fecha del hecho. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante el proceso, la reclamante acreditó que al momento del accidente era el principal sostén económico de su familia, compuesta por su pareja y tres hijos. Testigos directos afirmaron que estuvo sin trabajar durante varios meses tras el hecho y que las secuelas físicas le impidieron retomar sus actividades habituales por un largo período.

El expediente revela que la empresa de transporte no presentó pruebas para desvincularse de la responsabilidad ni logró acreditar la existencia de eximentes, como una causa ajena o culpa de la propia víctima. El juez valoró la falta de colaboración de la demandada en el esclarecimiento de los hechos y la ausencia de argumentos que justificaran su desvinculación del caso.

La resolución también dispuso que las costas (gastos) del proceso sean soportadas en su totalidad por la parte demandada, conforme al principio objetivo de la derrota.

Temas Relacionados

Transporte públicoAccidente de pasajerosDaños y perjuiciosIndemnizaciónColectivoCivil y ComercialLey de Defensa del ConsumidorÚltimas noticias

Últimas Noticias

Dos abogados perdieron un juicio por negligencia y ahora deberán indemnizar a su propia clienta

La Justicia reconoció que la víctima se quedó sin la posibilidad de ser resarcida en un proceso judicial previo debido a la mala praxis de quienes debían defenderla

Dos abogados perdieron un juicio

La Justicia desestimó un planteo e irá a juicio un presunto fraude con el ATP durante la pandemia

El Tribunal Oral Federal Nº 4 de San Martín rechazó la nulidad pedida por dos empresarios y habilitó que continúe el proceso penal por la presunta obtención irregular de subsidios estatales creados para sostener salarios durante la emergencia sanitaria del Covid-19

La Justicia desestimó un planteo

Claudio Tapia cierra hoy la ronda de indagatorias por la presunta retención indebida de aportes de la AFA

El mandamás del fútbol argentino se presentará ante la Justicia para dar explicaciones por la deuda multimillonaria. La institución, que ya regularizó su situación fiscal, denuncia una persecución política y anticipa un procesamiento en su contra

Claudio Tapia cierra hoy la

Sueños Compartidos: Sergio Schoklender dijo que tras la muerte de Néstor Kirchner se “desmadró todo”

El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo apuntó contra Hebe de Bonafini, fallecida en 2022. “Estaba cooptada por Cristina, Parrilli, Zannini y toda esa runfla”, aseguró. Negó haber desviado dinero público y defendió que le hayan adjudicado obras sin licitación

Sueños Compartidos: Sergio Schoklender dijo

Causa ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de Sistemas de la Suizo Argentina

Se lo acusa por supuesta “desobediencia” durante un allanamiento y fue convocado para el 6 de abril por el juez federal Julián Ercolini a pedido del fiscal del caso, Carlos Rívolo

Causa ANDIS: citaron a indagatoria
DEPORTES
Su papá brilló en Europa

Su papá brilló en Europa y cautivó a Federer, y ella descolla en el Real Madrid: Dolores Delgado, la delantera que ilusiona a Argentina

Coudet debuta como técnico de River Plate: el principal déficit que encontró y los jugadores que quiere recuperar

Marco Trungelliti avanza en Kigali, el Challenger africano que ganó en 2024

Los mejores memes y reacciones en las redes tras el empate de Boca Juniors con San Lorenzo: Claudio Úbeda y Weigandt, los elegidos

10 frases de Úbeda tras el empate de Boca Juniors: los silbidos, el dardo a San Lorenzo y por qué no hizo más cambios

TELESHOW
El tierno posteo de Indiana

El tierno posteo de Indiana Cubero a su novio Thiago Silvero para celebrar sus tres meses de amor: “Mi vida”

Gran Hermano: quiénes fueron los siete participantes que salieron de placa antes de la gala de eliminación

Dalma Maradona recordó el día en que su padre Diego hizo realidad su sueño de conocer a los Backstreet Boys

La contundente decisión que tomó Gran Hermano tras los comentarios racistas de Carmiña hacia Mavinga

Dos participantes fueron eliminados de MasterChef y se despidieron entre lágrimas y confesiones

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea advirtió que

La Unión Europea advirtió que la guerra en Medio Oriente podría impulsar su tasa de inflación por encima del 3%

Centroamérica y República Dominicana muestran su músculo exportador en Panamá durante Expocomer 2026

Fernanda Laguna: “El arte es como una de esas máquinas del pasado que no se sabe para qué sirven”

Los libros que eligió Daniel Divinsky, el editor de Mafalda: promesa cumplida

Los actores escandinavos se hacen notar en los Oscar y la industria del cine global