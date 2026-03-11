Sueños Compartidos: Sergio Schoklender dijo que tras la muerte de Néstor Kirchner se “desmadró todo”

Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender

Sergio Schoklender, quien fue apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, fue indagado este miércoles ante el Tribunal Oral Federal N° 5 en el juicio por “Sueños Compartidos”. Durante casi dos horas dio su versión de los hechos y respondió preguntas de los fiscales.

Junto al mayor de los Schoklender y su hermano Pablo también están en el banquillo de los acusados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario Abel Fatala, quienes no salieron bien parados después de la declaración del acusado, que hizo múltiples referencias a manejos corruptos durante el kirchnerismo.

Todos llegaron a juicio por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con distintos grados de participación.

Más temprano en la mañana también fueron indagados Carlos Castellano y Daniel Freidin, presuntos partícipes secundarios de la maniobra.

“Cuando murió Néstor se desmadró todo”

Sergio Schoklender definió como “un curro” a la obra pública, aunque rescató que Sueños Compartidos “no era solo para construir viviendas, jamás lo fue. Era construir ciudadanía”.

Enumeró distintos proyectos del kirchnerismo en los que las obras se pagaban y no se terminaban de ejecutar, y hasta hizo alusión a la corrupción en las obras viales: “Lázaro Báez cobraba y no hacía nada. La Fundación hacía y hacía de más”, afirmó.

Sergio Schoklender, durante una entrevista con Infobae en 2021. (Foto: Cristian Taylor)

Por primera vez ante el Tribunal que dirá si es culpable o inocente, Schoklender cargó las tintas contra Hebe de Bonafini y su vínculo con el poder: “Estaba extremadamente cooptada por Cristina (Kirchner), Parrilli (Oscar, por entonces secretario general de la Presidencia), Zannini (Carlos, ex secretario Legal y Técnico) y toda esa runfla. Venían las demandas insólitas, delirantes”, aseguró el acusado.

Según el exapoderado de la fundación, el kirchnerismo ordenaba movilizar a la gente contratada para las obras a distintos actos y eventos políticos, para que oficiaran de militantes: “Esos eran días que no se trabajaban”, recordó.

Y siguió: “Mientras hacíamos todo esto, los amigos de Planificación Federal nos ahogaban financieramente porque retrasaban los pagos. Teníamos una deuda de cargas sociales, debíamos 70 millones, que actualizados son los 200 millones de los que hablan”.

Precisamente, la acusación de la fiscal federal Paloma Ochoa, defendida en el juicio por el fiscal Diego Velasco, refiere a un desvío de más de 200 millones de pesos que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales.

Julio De Vido sigue las audiencias virtualmente, desde la cárcel de Ezeiza

Según Sergio Schoklender, la deuda del Ministerio que conducía De Vido con la fundación ascendía a más de 140 millones de pesos. Entonces, dijo, se reunió con el entonces ministro de Economía Amado Boudou para regularizar la situación con un plan de facilidades que, posteriormente, se habría dado de baja por orden de Hebe de Bonafini.

“Cuando todavía vivía Néstor Kirchner, vaya uno a saber si por convencimiento o por qué motivo, apoyaba este programa. Entonces nadie se animaba a demorar pagos ni a pedir coimas; ya después de que él se murió, la cosa se desbandó”, siguió Schoklender.

“Él (por Néstor) tenía una lógica: todos roban, él robaba, él hacía robar, pero tenía límites, no se metía con los guardapolvos ni los comedores ni la fundación. Después de que él se murió, se desmadró todo, pero nosotros no le pagamos una coima a nadie”, remató.

Ante el TOF N° 5, Schoklender aseguró que renunció a Madres de Plaza de Mayo por “Hebe y los parásitos, por las demandas politiqueras que caían sobre la fundación”.

Obras sin licitación

Al ser consultado por el Ministerio Público Fiscal, el mayor de los hermanos acusados defendió que se les hayan adjudicado obras sin licitación.

“La licitación es una de las formas de obra pública. No se puede hacer una licitación cuando hay un único oferente que puede aportar los elementos necesarios. Entre los requisitos estaba todo el abordaje social, que implicaba contratar a la gente del lugar y capacitarla, ocuparse de la escolaridad de los chicos del barrio; eso no se le puede exigir a las constructoras”, argumentó.

El TOF N° 5 está integrado por los jueces Adriana Palliotti, Horacio Obligado y Adrián Grunberg

Para Schoklender, “construir viviendas era la excusa para intervenir realmente en el barrio, resolvíamos problemas”, entre los que enumeró alfabetizar a la población y ayudar a personas con adicciones.

De cualquier forma, según afirmó, en aquella época “las licitaciones no garantizaban honestidad, equidad ni ahorro para el Estado nacional”.

Aunque las maniobras de lavado de dinero que habrían existido luego del desvío de dinero se juzgarán en un segundo debate, para defenderse Sergio Schoklender sostuvo que nunca tuvo “cuentas en el exterior” o “lingotes de oro”.

“No me robé un mango. Cuando camino por los barrios donde trabajamos, la gente me abraza”, concluyó.

La presidenta del TOF N° 5, Adriana Palliotti, que está acompañada por los jueces Horacio Obligado y Adrián Grunberg en el estrado, anunció que el juicio continuará el próximo martes.

En la próxima audiencia empezarán a declarar los testigos. La Fiscalía solicitó la citación de 92 personas, la Unidad de Información Financiera, como querellante, convocó a otras 17 y, por parte de las defensas de los Schoklender, pidieron el testimonio de otras 120.