Judiciales

Sueños Compartidos: Sergio Schoklender dijo que tras la muerte de Néstor Kirchner se “desmadró todo”

El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo apuntó contra Hebe de Bonafini, fallecida en 2022. “Estaba cooptada por Cristina, Parrilli, Zannini y toda esa runfla”, aseguró. Negó haber desviado dinero público y defendió que le hayan adjudicado obras sin licitación

Guardar
Hebe de Bonafini y Sergio
Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender

Sergio Schoklender, quien fue apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, fue indagado este miércoles ante el Tribunal Oral Federal N° 5 en el juicio por “Sueños Compartidos”. Durante casi dos horas dio su versión de los hechos y respondió preguntas de los fiscales.

Junto al mayor de los Schoklender y su hermano Pablo también están en el banquillo de los acusados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario Abel Fatala, quienes no salieron bien parados después de la declaración del acusado, que hizo múltiples referencias a manejos corruptos durante el kirchnerismo.

Todos llegaron a juicio por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con distintos grados de participación.

Más temprano en la mañana también fueron indagados Carlos Castellano y Daniel Freidin, presuntos partícipes secundarios de la maniobra.

“Cuando murió Néstor se desmadró todo”

Sergio Schoklender definió como “un curro” a la obra pública, aunque rescató que Sueños Compartidos “no era solo para construir viviendas, jamás lo fue. Era construir ciudadanía”.

Enumeró distintos proyectos del kirchnerismo en los que las obras se pagaban y no se terminaban de ejecutar, y hasta hizo alusión a la corrupción en las obras viales: “Lázaro Báez cobraba y no hacía nada. La Fundación hacía y hacía de más”, afirmó.

Sergio Schoklender, durante una entrevista
Sergio Schoklender, durante una entrevista con Infobae en 2021. (Foto: Cristian Taylor)

Por primera vez ante el Tribunal que dirá si es culpable o inocente, Schoklender cargó las tintas contra Hebe de Bonafini y su vínculo con el poder: “Estaba extremadamente cooptada por Cristina (Kirchner), Parrilli (Oscar, por entonces secretario general de la Presidencia), Zannini (Carlos, ex secretario Legal y Técnico) y toda esa runfla. Venían las demandas insólitas, delirantes”, aseguró el acusado.

Según el exapoderado de la fundación, el kirchnerismo ordenaba movilizar a la gente contratada para las obras a distintos actos y eventos políticos, para que oficiaran de militantes: “Esos eran días que no se trabajaban”, recordó.

Y siguió: “Mientras hacíamos todo esto, los amigos de Planificación Federal nos ahogaban financieramente porque retrasaban los pagos. Teníamos una deuda de cargas sociales, debíamos 70 millones, que actualizados son los 200 millones de los que hablan”.

Precisamente, la acusación de la fiscal federal Paloma Ochoa, defendida en el juicio por el fiscal Diego Velasco, refiere a un desvío de más de 200 millones de pesos que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales.

Julio De Vido sigue las
Julio De Vido sigue las audiencias virtualmente, desde la cárcel de Ezeiza

Según Sergio Schoklender, la deuda del Ministerio que conducía De Vido con la fundación ascendía a más de 140 millones de pesos. Entonces, dijo, se reunió con el entonces ministro de Economía Amado Boudou para regularizar la situación con un plan de facilidades que, posteriormente, se habría dado de baja por orden de Hebe de Bonafini.

“Cuando todavía vivía Néstor Kirchner, vaya uno a saber si por convencimiento o por qué motivo, apoyaba este programa. Entonces nadie se animaba a demorar pagos ni a pedir coimas; ya después de que él se murió, la cosa se desbandó”, siguió Schoklender.

“Él (por Néstor) tenía una lógica: todos roban, él robaba, él hacía robar, pero tenía límites, no se metía con los guardapolvos ni los comedores ni la fundación. Después de que él se murió, se desmadró todo, pero nosotros no le pagamos una coima a nadie”, remató.

Ante el TOF N° 5, Schoklender aseguró que renunció a Madres de Plaza de Mayo por “Hebe y los parásitos, por las demandas politiqueras que caían sobre la fundación”.

Obras sin licitación

Al ser consultado por el Ministerio Público Fiscal, el mayor de los hermanos acusados defendió que se les hayan adjudicado obras sin licitación.

“La licitación es una de las formas de obra pública. No se puede hacer una licitación cuando hay un único oferente que puede aportar los elementos necesarios. Entre los requisitos estaba todo el abordaje social, que implicaba contratar a la gente del lugar y capacitarla, ocuparse de la escolaridad de los chicos del barrio; eso no se le puede exigir a las constructoras”, argumentó.

El TOF N° 5 está
El TOF N° 5 está integrado por los jueces Adriana Palliotti, Horacio Obligado y Adrián Grunberg

Para Schoklender, “construir viviendas era la excusa para intervenir realmente en el barrio, resolvíamos problemas”, entre los que enumeró alfabetizar a la población y ayudar a personas con adicciones.

De cualquier forma, según afirmó, en aquella época “las licitaciones no garantizaban honestidad, equidad ni ahorro para el Estado nacional”.

Aunque las maniobras de lavado de dinero que habrían existido luego del desvío de dinero se juzgarán en un segundo debate, para defenderse Sergio Schoklender sostuvo que nunca tuvo “cuentas en el exterior” o “lingotes de oro”.

“No me robé un mango. Cuando camino por los barrios donde trabajamos, la gente me abraza”, concluyó.

La presidenta del TOF N° 5, Adriana Palliotti, que está acompañada por los jueces Horacio Obligado y Adrián Grunberg en el estrado, anunció que el juicio continuará el próximo martes.

En la próxima audiencia empezarán a declarar los testigos. La Fiscalía solicitó la citación de 92 personas, la Unidad de Información Financiera, como querellante, convocó a otras 17 y, por parte de las defensas de los Schoklender, pidieron el testimonio de otras 120.

Temas Relacionados

Sueños CompartidosSergio SchoklenderJulio De VidoHebe de BonafiniMadres de Plaza de MayoCorrupciónúltimas noticias

Últimas Noticias

Causa ANDIS: citaron a indagatoria al jefe de Sistemas de la Suizo Argentina

Se lo acusa por supuesta “desobediencia” durante un allanamiento y fue convocado para el 6 de abril por el juez federal Julián Ercolini a pedido del fiscal del caso, Carlos Rívolo

Causa ANDIS: citaron a indagatoria

Nulidad de la acusación fiscal: la Justicia explicó por qué absolvió a todos los acusados del caso Fútbol para Todos

El TOF N° 1 difundió hoy los fundamentos de la sentencia dictada en diciembre pasado. Los jueces cuestionaron el alegato del Ministerio Público por considerarlo fragmentario, arbitrario e incongruente

Nulidad de la acusación fiscal:

Día de la Mujer: visita de judiciales al Museo del Holocausto con perspectiva de género

Más de 40 magistrados, funcionarios y empleados judiciales participaron del evento especial organizado por la Red de Mujeres para la Justicia y la Asociación de Fiscales

Día de la Mujer: visita

La Corte Suprema dejó firmes condenas en la causa “Mafia del oro”, un fraude fiscal investigado desde los años 90

El Máximo Tribunal rechazó recursos extraordinarios y confirmó un fallo de la Cámara de Casación que ratificó penas de tres años de prisión en suspenso por asociación ilícita en el expediente por exportaciones simuladas

La Corte Suprema dejó firmes

Declaró una secretaria y complicó al juez Maraniello, investigado por maltrato y abuso sexual: “No tenía límites”

Varios testigos se presentaron ante el Consejo de la Magistratura, donde el magistrado tiene abierto un proceso disciplinario que podría derivar en su destitución

Declaró una secretaria y complicó
DEPORTES
PSG goleó 5-2 al Chelsea

PSG goleó 5-2 al Chelsea de Enzo Fernández por la ida de los octavos de final de la Champions League

“De sueño a pesadilla”: el posteo del arquero del Tottenham que fue reemplazado a los 17 minutos por sus errores

La indicación del entrenador argentino Mariano Puerta a Davidovich Fokina en Indian Wells que abrió el debate: “¿Lo escuchaste?"

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Los detalles de la visita de la AFA al búnker elegido por la selección argentina para el Mundial 2026: las imágenes

TELESHOW
Una participante de Gran Hermano

Una participante de Gran Hermano podría ser expulsada por comentarios racistas: “Allá hay una esclava”

Nació Justina, la tercera hija de Paulo Londra: “Trajiste a la leona a la manada”

La reacción de la China Suárez tras la audiencia de conciliación de Mauro Icardi y Wanda Nara en Italia: “Te amo”

Catherine Fulop festejó su cumpleaños 61: los emotivos mensajes de su familia y el divertido video sobre su vida

El exnovio de Luana habló después del derecho a réplica en Gran Hermano: “Desahogarme era una necesidad”

INFOBAE AMÉRICA

En Panamá han desaparecido 375

En Panamá han desaparecido 375 personas durante los tres primeros meses de este año

Rectora de universidad peruana figura entre las 12 líderes que impulsan la transformación digital en América Latina

Israel aseguró que está “logrando sus objetivos” en la ofensiva militar contra el régimen de Irán

De Santa Monica a Southend: los muelles más largos del mundo y qué factores hacen imposible un solo ganador

Golpe al narcotráfico en el este de la capital panameña: incautan 489 paquetes de droga