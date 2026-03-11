Judiciales

“No somos nuestras caídas”: antes de declarar, Pablo Toviggino compartió un mensaje del papa Francisco

El tesorero de la AFA deberá declarar este mediodía en la causa que investiga la retención indebida de aportes

Pablo Toviggino y Claudio Tapia
Pablo Toviggino y Claudio Tapia durante la reunión en AFA del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional (@AFA)

Pablo Toviggino difundió un mensaje atribuido al Papa Francisco minutos antes de presentarse ante la Justicia en Argentina. El directivo de la AFA enfrenta una investigación por presunta retención indebida de aportes.

Antes de declarar, Toviggino recurrió a la red social para compartir una frase vinculada al Papa Francisco, asociando el gesto a valores como la búsqueda de la verdad y la justicia. El mensaje cobró notoriedad no solo por la relevancia institucional de ambos protagonistas, sino por el contexto judicial que atraviesa el directivo.

En su perfil en X, Toviggino destacó una cita que atribuyó al Papa Francisco como preámbulo a su comparecencia judicial. La difusión tuvo lugar pocos minutos antes de ingresar al tribunal y fue interpretada en medios como un recurso simbólico ante la expectativa generada.

El posteo de Pablo Toviggino
El posteo de Pablo Toviggino antes de declarar ante la Justicia por retención indebida de aportes

Antecedentes de la causa judicial contra Toviggino

Toviggino, miembro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue citado a declarar en calidad de imputado en un proceso judicial abierto hace meses. La investigación apunta a la administración de fondos dentro de la entidad y ha despertado el interés tanto de sectores deportivos como judiciales.

La citación formal establecida para el 11 de marzo de 2026 coincidió con la publicación del mensaje en sus redes. La causa aborda la gestión de recursos vinculados a la AFA y marca una fase crucial en la pesquisa.

El mensaje del Papa Francisco y su significado en este contexto

Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después.

Permanecer caído es dejar que el error se convierta en identidad. Es creer que una equivocación nos describe por completo. Es rendirse. En cambio, levantarse es un acto de valentía. Es reconocer la fragilidad sin dejar que ella tenga la última palabra. Es aceptar que somos imperfectos, pero también capaces de aprender, crecer y comenzar de nuevo.

En el plano espiritual, esta frase nos recuerda que Dios no se escandaliza de nuestras caídas; lo que desea es que no perdamos la esperanza. Cada vez que nos levantamos, algo en nosotros se fortalece: la humildad, la resiliencia, la fe. La caída puede doler, pero también puede enseñar.

La vida no es un camino recto hacia arriba; es una sucesión de intentos, errores y nuevos comienzos. Ascender no significa no caer nunca, sino tener la determinación de levantarse siempre.

Porque al final, no somos nuestras caídas. Somos la fuerza con la que decidimos levantarnos.

