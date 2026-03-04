Judiciales

Presos con celulares en las cárceles: la ex directora del SPF María Laura Garrigós será indagada en Rosario

La convocó el juez federal Carlos Vera Barros, luego de que los fiscales que la investigan fueran ratificados por la Cámara de Apelaciones. La causa busca esclarecer si existió una “complicidad estructural de las autoridades” con jefes del narco

Guardar
María Laura Garrigós, ex interventora
María Laura Garrigós, ex interventora del Servicio Penitenciario Federal (Foto: Télam)

La Justicia Federal de Rosario citó nuevamente a indagatoria a la ex interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) María Laura Garrigós, quien está imputada en la causa donde se investiga si durante su gestión existió una complicidad de las autoridades del organismo que les permitió a los presos usar celulares dentro de las cárceles.

La ex jueza y ex funcionaria del gobierno de Alberto Fernández iba a declarar en agosto del año pasado, pero presentó un recurso para apartar al equipo de fiscales que la investiga. Este martes, tal como reveló Infobae, la Cámara Federal de Rosario ratificó a los agentes del Ministerio Público impugnados por Garrigós y así quedó allanado el camino para que el caso se reactive.

Fuentes judiciales consultadas por este medio precisaron que el juez Carlos Vera Barros, subrogante del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, citó a la ex directora del SPF para el próximo 17 de marzo. Luego deberán comparecer en tribunales el resto de los imputados: Sonia Mariela Álvarez, subdirectora del SPF, lo hará el 18; y Diego Alberto García, director de Seguridad Penitenciaria, fue convocado para el 19 del mismo mes.

Está previsto que las indagatorias sean presenciales, aunque las defensas pueden pedir que las audiencias sean virtuales.

El expediente tenía un cuarto funcionario involucrado, Guillermo Eduardo Migueles, ex director Principal de Seguridad, quien falleció.

El caso

Los fiscales que investigan a la cúpula del SPF durante la gestión anterior son Claudio Kishimoto y Matías Scilabra, Unidad Fiscal Rosario; Diego Iglesias y Martín Uriona, de la PROCUNAR; y Andrea Garmendia Orueta, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Habitualmente las visitas de los
Habitualmente las visitas de los presos intentan contrabandear celulares en la comida u otras pertenencias que llevan a la cárcel

Al pedir que los corrieran del caso, Garrigós advirtió una “manifiesta falta de objetividad” de los acusadores. Lo entendió así porque acotaron sus averiguaciones solamente al período transcurrido entre junio de 2020 y diciembre de 2021.

La defensa se quejó de que la investigación no contemplara a otras gestiones previas o posteriores, teniendo en cuenta que la normativa para colocar inhibidores de señales que bloqueen llamadas en las cárceles está vigente desde mediados del 2017.

Aunque mantuvo a los fiscales de la causa, la Cámara Federal de Rosario entendió que el planteo de la ex funcionaria tiene sentido. Por eso, el fallo del camarista Aníbal Pineda encomendó que la cronología del caso se extienda desde julio de 2017 hasta la actualidad, para revisar si existieron irregularidades también en esos meses.

Durante el gobierno de Cambiemos, quien estuvo a cargo del SPF fue Emiliano Blanco -había sido designado en enero de 2014- y actualmente encabeza la cúpula del organismo el inspector Fernando Julián Martínez.

La Ley N° 24.660 prohíbe
La Ley N° 24.660 prohíbe "las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles", y a tal fin dispone "proceder a instalar inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal"

La causa por la que Garrigós será indagada se disparó a principios de 2022, cuando agentes penitenciarios requisaron la celda de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de “Los Monos”, en el Complejo Federal II de Marcos Paz. El capo narco tenía escondido dentro de un televisor un celular gris marca LG, junto con su batería y un cable para cargarlo.

Desde entonces se empezó a investigar la “complicidad estructural de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal”, según dictaminó la Fiscalía, no solo por la falta de colocación de inhibidores de señal -como lo exige la ley-, sino por el permanente ingreso de teléfonos dentro de los pabellones.

Las máximas autoridades del SPF “no dieron cumplimiento con la normativa específica que debían implementar para impedir las comunicaciones no autorizadas de internos alojados en dependencias de ese organismo, vinculadas con la planificación y la realización de maniobras destinadas a mantener extra muros la vigencia de las organizaciones delictivas que lideraban, ya sea mediante el uso de dispositivos de telefonía celular u otros medios de comunicación ingresados en violación a la normativa penitenciaria”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal al pedir las indagatorias.

Temas Relacionados

RosarioServicio Penitenciario FederalCárcelesMaria Laura GarrigosSanta Feúltimas noticias

Últimas Noticias

La Cámara de Casación rechazó suspender una audiencia clave sobre el decomiso de bienes en la causa Vialidad

El juez Gustavo Hornos desestimó un pedido de la defensa de Lázaro Báez y confirmó que este viernes se realizará la audiencia para tratar los recursos contra la ejecución de los bienes decomisados

La Cámara de Casación rechazó

La Justicia argentina citó al gendarme Nahuel Gallo como testigo en causa por delitos de lesa humanidad en Venezuela

Lo resolvió el juez federal Sebastián Ramos a pedido de la querella en la causa donde tiene pedido de captura internacional Nicolás Maduro

La Justicia argentina citó al

Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia: pasado en el macrismo y proyección internacional

El jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires reemplazará a Mariano Cúneo Libarona. Reestructuró las fiscalías locales antes de dejar el Ministerio Público porteño

Quién es Juan Bautista Mahiques,

Una alumna se fracturó un brazo en una clase de gimnasia y el colegio deberá pagarle una indemnización millonaria

La Justicia responsabilizó a un instituto privado por la grave lesión de una menor de nueve años. La Cámara Civil elevó las sumas reconocidas por incapacidad, daño moral, gastos médicos y tratamiento psicológico

Una alumna se fracturó un

La extracción de una muela que terminó en juicio: condenaron a una odontóloga por negligencia profesional

La Justicia confirmó que la dentista y el responsable del consultorio —padre de la demandada— deberán indemnizar a una mujer por una práctica defectuosa, al considerar que hubo incumplimiento de los deberes profesionales en la atención. También se acreditó que, al momento del tratamiento, la odontóloga carecía de matrícula provincial habilitante

La extracción de una muela
DEPORTES
De casi cambiar el destino

De casi cambiar el destino de la final de la Libertadores 2018 para Boca a firmar con un club de la Primera Nacional

La insólita defensa de Boris Becker tras el escandaloso caso de infidelidad con su primera esposa

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su visita a Lanús por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El día que el cuerpo dijo basta y el corazón respondió: a 15 años de las lágrimas de David Nalbandian en la Copa Davis

Lo que no se vio de la conferencia del Chacho Coudet como nuevo DT de River: la broma sobre el histórico 147 que llevó a un entrenamiento

TELESHOW
Lizy Tagliani se sinceró sobre

Lizy Tagliani se sinceró sobre su continuidad en La Peña de Morfi: “Estamos en la misma”

Tato Algorta habló tras el grave choque que protagonizó en Uruguay: “Es una oportunidad para replantearme cosas”

Ivana Icardi se realizó un retoque estético y compartió el inconveniente que tuvo tras la operación

La alegría de José María Muscari por el comienzo de los estudios de su hijo Lucio: “Arrancó su sueño”

La llamativa respuesta de Rosalía cuando Mariana Enriquez le preguntó qué cualidad aprecia más en un nombre

INFOBAE AMÉRICA

Cuba sufre un nuevo apagón

Cuba sufre un nuevo apagón masivo por la avería de su principal central eléctrica

Israel confirmó que soldados de las FDI operan en el sur del Líbano

Cuánto cuesta obtener el pasaporte de EEUU en marzo de 2026: estos son los costos para trámite y renovación

El Salvador suma una parada internacional de Oceanman a su calendario deportivo

Murió Einstein, el reconocido loro africano que podía cantar el feliz cumpleaños y usar más de 200 palabras