Citaron a declarar a Pablo Toviggino por la demanda de Guillermo Tofoni contra la AFA por los amistosos de la Selección

El tesorero de la entidad y otros tres representantes deberán presentarse en la Justicia comercial, tras ausentarse a las audiencias de febrero. La falta de presentación en las fechas previstas motivó un reclamo de la querella

El juez comercial Javier Cosentino citó a prestar declaración testimonial al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, y a otros tres representantes de la entidad. La medida se dictó en el marco del expediente judicial iniciado por el empresario Guillermo Tofoni contra la institución deportiva, por el presunto incumplimiento de un contrato firmado en el año 2021, el cual le otorgaba la exclusividad para organizar los partidos amistosos de la Selección Argentina.

La decisión del magistrado responde a una solicitud del apoderado legal de Tofoni, el abogado Marcelo Bombau. El representante de la parte querellante pidió garantizar la comparecencia de los directivos para avanzar con la etapa de recolección de pruebas. La causa tramita bajo el expediente 84.904/2023 en el Juzgado Comercial Nº 8.

Esta convocatoria constituye un segundo llamado. El tribunal fijó las nuevas citaciones porque los testigos se ausentaron a las primeras audiencias dispuestas por el juzgado para el mes de febrero. La falta de presentación alteró los tiempos estipulados para el proceso y motivó el reclamo de la querella.

Además de Toviggino, la lista de convocados que deberán presentarse en esta nueva instancia incluye al director comercial y de marketing de la AFA, Leandro Petersen; al gerente de legales de la asociación, Andrés Paton Urich; y a la abogada y exapoderada de la entidad, Ana Cimino.

Las nuevas citaciones dispuestas por la Justicia obligan a Toviggino y a Petersen a presentarse el 20 de mayo a las 8.30, con una fecha supletoria fijada para el 26 de ese mismo mes. Asimismo, el juez dispuso que los testigos Paton Urich y Cimino deberán comparecer ante el juzgado el 28 de mayo, con el 1º de junio como alternativa en caso de un nuevo inconveniente.

Guillermo Tofoni, denunciante de la AFA.

En paralelo a estas citaciones, la representación del empresario introdujo un segundo escrito de peso para el desarrollo del litigio. Bombau planteó la caducidad y negligencia de la demandada en la producción de la prueba testimonial que la propia AFA había ofrecido al inicio del proceso.

El pedido de caducidad se fundamenta en el abandono de otras tres declaraciones. En el documento, el apoderado señaló que la AFA no impulsó la citación de Juan Pablo Beacon, exasesor del Consejo Federal de la entidad; Luciano Pantano, expresidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa; y de la testigo María Sol Dupillet.

Las audiencias de estos testigos estaban fijadas para los días 20, 24 y 26 de febrero. Según el escrito de la querella, las cédulas para Pantano y Dupillet fueron devueltas sin notificar en noviembre de 2025 y la defensa de la AFA no formuló ninguna petición para solucionar el inconveniente y concretar las citaciones.

En el fuero comercial, las partes tienen la carga de impulsar los elementos de prueba que ofrecen para sostener su postura. Si una parte propone testigos pero luego omite realizar las gestiones necesarias para que las audiencias se lleven a cabo, la contraparte puede solicitar la negligencia. El recurso legal busca que el magistrado dé por perdidos los derechos de la institución deportiva para incorporar esos testimonios. Una resolución favorable a este planteo dejaría a la asociación sin una parte de sus argumentos formales de defensa.

El origen del expediente se remonta a la disputa por los derechos comerciales del equipo nacional. Tofoni actuó como el agente histórico encargado de los encuentros de la Selección. La demanda sostiene que la institución deportiva incumplió el contrato rubricado en 2021 y marginó al empresario de la organización de los eventos internacionales. La defensa de la AFA rechazó las acusaciones y cuestionó la legitimidad de los documentos presentados por la parte demandante.

Para zanjar esa controversia sobre los papeles, el expediente cuenta con un dictamen pericial caligráfico. El juez ordenó la intervención de un especialista oficial para analizar las firmas. El informe del perito confirmó la autenticidad de las rúbricas de los directivos de la AFA en el contrato en disputa.

Frente a los resultados de ese estudio, los abogados de la AFA decidieron impugnar la prueba. La representación legal, a cargo del abogado Federico Helfer, presentó un pedido de nulidad. El recurso de la defensa tiene como objetivo invalidar el peritaje caligráfico en su totalidad y apartarlo del expediente.

El juez Cosentino tiene pendiente la resolución de este planteo. En los próximos días, el magistrado deberá expedirse sobre la validez procesal de la pericia y definir si hace lugar al pedido de caducidad impulsado por el empresario frente a la inacción probatoria de la demandada.

