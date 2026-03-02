Judiciales

Casación confirmó una condena de 10 años por intentar exportar casi 200 kilos de cocaína desde Bahía Blanca

El máximo tribunal penal del país rechazó el recurso de la defensa y confirmó la pena por tráfico internacional de drogas. La investigación se inició tras el hallazgo de un cargamento ilegal en el canal de acceso al puerto bahiense

Guardar
La Cámara de Casación dejó
La Cámara de Casación dejó firme la condena por el intento de exportar casi 200 kilos de cocaína desde el puerto de Bahía Blanca

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este lunes la condena a 10 años de prisión contra un hombre acusado de intentar sacar del país casi 200 kilos de cocaína a través del puerto de Bahía Blanca. Tras analizar los agravios, la Sala IV rechazó el recurso de la defensa y dejó firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de esa ciudad en una causa por tentativa de contrabando agravado vinculada al tráfico internacional de estupefacientes.

El cargamento en cuestión estaba compuesto por 196,36 kilos de clorhidrato de cocaína con una pureza cercana al 80%. La droga fue hallada en junio de 2022 en la ría de Bahía Blanca y en sectores costeros próximos al complejo portuario, luego de que apareciera a la deriva un semirrígido sin tripulación en el canal de acceso al puerto.

El condenado es Aureliano Villalba Cabrera, a quien el tribunal de juicio consideró partícipe primario de la maniobra tras entender que aportó los medios logísticos indispensables para ejecutar el intento de exportación de la sustancia ilegal.

El hallazgo que activó la investigación

Las actuaciones se iniciaron cuando la Prefectura Naval Argentina encontró flotando el bote “ALI LAFKEN II” en el canal de acceso al puerto bahiense. En los días posteriores comenzaron a aparecer bolsos herméticos que contenían panes rectangulares de cocaína con la inscripción “PATRÓN”, tanto en distintos puntos de la ría como en una playa cercana a la Base de Infantería de Marina Baterías.

Las pericias químicas confirmaron que el total del cargamento ascendía a 196,36 kilos.

El análisis de cámaras de seguridad, registros de navegación GPS y movimientos vehiculares permitió reconstruir que el semirrígido había sido trasladado en tráiler desde la localidad bonaerense de Florencio Varela hasta Bahía Blanca con el objetivo de ingresar a la ría y transferir la droga a un buque de ultramar para venderla en el exterior. La operación no llegó a completarse.

El cargamento de cocaína fue
El cargamento de cocaína fue hallado por Prefectura en la ría bahiense tras aparecer a la deriva un semirrígido sin tripulación (Foto ilustrativa: Facebook)

El 12 de mayo de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó a Villalba Cabrera como partícipe primario del delito de tentativa de contrabando agravado por tratarse de estupefacientes destinados inequívocamente a la comercialización y por la intervención de tres o más personas. Los fundamentos se dieron a conocer el 19 de mayo de ese año.

Los jueces tuvieron por acreditado que el imputado era el propietario real del semirrígido utilizado en la maniobra y de la camioneta Ford Ranger que permitió su traslado hasta la zona portuaria del sur de la provincia. Consideraron que su aporte fue esencial para la ejecución del hecho.

Valoraron, además, que la embarcación presentaba modificaciones compatibles con el traslado de carga pesada y sistemas de izado preparados para transferir bultos a buques de mayor porte en aguas profundas. También registraba cortes en los pontones que fueron interpretados como parte de un abandono deliberado destinado a encubrir la operación.

La sentencia ponderó que el acusado había obtenido su licencia de timonel pocas semanas antes del hecho junto a otros implicados, lo que evidenciaba planificación de la banda narco.

Los agravios ante Casación

Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación y cuestionó, entre otros puntos, la legitimación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como querellante del proceso, la valoración de la prueba y la pena de 10 años de cárcel, a la que calificó de desproporcionada.

El acuerdo en la Sala IV fue liderado por el juez Javier Carbajo, quien abrió el voto proponiendo rechazar el recurso.

Los camaristas de la Sala
Los camaristas de la Sala IV: Javier Carbajo -izquierda, Gustavo Hornos -centro- y Mariano Borinsky -derecha-

Carbajo sostuvo que el tribunal oral había fundado la condena en una “red de indicios plural, precisa y convergente” que permitía alcanzar el grado de certeza exigido en materia penal. En relación con la pena, afirmó que “el monto impuesto ha sido correctamente fundado por el tribunal de juicio y es la justa medida”, y que “los defectos señalados por la defensa son insuficientes para descalificar la sentencia como acto jurisdiccional válido”.

El juez Mariano Borinsky declaró formalmente admisible el recurso pero coincidió en su rechazo. Recordó que la nulidad procesal exige un perjuicio concreto y que “no procede su declaración en el sólo interés del formal cumplimiento de la ley”. También afirmó que la sentencia condenatoria constituía “un acto jurisdiccional válido derivado del análisis lógico y razonado de las constancias” y que la prueba configuró “un cuadro cargoso suficiente para alcanzar la certeza apodíctica que exige un pronunciamiento de condena”.

Por su parte, el juez Gustavo Hornos adhirió al voto inicial y destacó que el tribunal de juicio realizó “un examen global y abarcativo de los distintos elementos probatorios”, evitando fragmentarlos. En cuanto a la pena, ponderó que “no resulta en modo alguno evidente” una desproporción frente a la magnitud del cargamento y la logística desplegada.

Temas Relacionados

Cámara Federal de Casación PenalSala IVPuerto de Bahía BlancaContrabando agravadoTráfico Internacional de DrogasCocaínaPrefectura Naval ArgentinaTribunal Oral FederalARCAJusticia FederalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Extendieron la investigación por el cuadro robado por los nazis que apareció en Mar del Plata

Este martes se vencía el plazo para concluir las averiguaciones sobre el “Retrato de una dama”, valuado en 250.000 euros. La Justicia prorrogó el caso por otros cuatro meses. La hija de un jerarca del Tercer Reich está imputada junto a su marido por encubrimiento

Extendieron la investigación por el

La Cámara Federal habilitó a la UIF a apelar su expulsión de la causa por lavado vinculada a Daniel Muñoz

La Sala I concedió un recurso de casación al organismo para intentar revertir su apartamiento del expediente. La decisión llega mientras el actual juez del caso, Ariel Lijo, debe definir la elevación a juicio de 35 acusados solicitada por el fiscal Carlos Stornelli

La Cámara Federal habilitó a

Qué se investiga en Comodoro Py sobre Quintela y López, mencionados por el presidente Milei en el Congreso

“Que la Justicia avance”, reclamó el Presidente sobre las denuncias contra el Gobernador de La Rioja y la Senadora en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias

Qué se investiga en Comodoro

Denunciaron a Luis D’Elía: lo acusan de promover el odio y justificar el atentado a la AMIA

El fiscal Carlos Stornelli pidió investigar al dirigente tras sus declaraciones públicas en radio y redes sociales. En paralelo, familiares de las víctimas exigieron analizar el episodio en el juicio por el Memorando con Irán

Denunciaron a Luis D’Elía: lo

Citaron a declarar a Pablo Toviggino por la demanda de Guillermo Tofoni contra la AFA por los amistosos de la Selección

El tesorero de la entidad y otros tres representantes deberán presentarse en la Justicia comercial, tras ausentarse a las audiencias de febrero. La falta de presentación en las fechas previstas motivó un reclamo de la querella

Citaron a declarar a Pablo
DEPORTES
“Es importante saber cuándo dar

“Es importante saber cuándo dar el paso definitivo y yo me retiré por elección”, la mirada de Nani sobre el retiro y la vigencia de Cristiano Ronaldo

La fuerte reacción de Álvaro Arbeloa tras la expulsión de Mastantuono en el Real Madrid: preocupación por el informe del árbitro

Tras tomar una llamativa decisión con Ricardo Centurión, le rescindieron el contrato al DT de Racing de Córdoba

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La expulsión de Franco Mastantuono en la histórica derrota del Real Madrid contra el Getafe

TELESHOW
Andrea del Boca contó quién

Andrea del Boca contó quién fue su gran amor y qué significó el fin de esa relación: “Quedé destruida”

Mica Viciconte, dura contra Nicole Neumann después de la fiesta de 15 de Allegra Cubero: “Cumplir la palabra es educar”

Lali Espósito interrumpió a Pedro Rosemblat y mostró su anillo de compromiso: “¿Esto quieren, zorras?”

El abogado Roberto Castillo aseguró que la Justicia intimó a restituir la cuenta de Instagram de su pareja Cinthia Fernández

Los saludos de los famosos por el nacimiento de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

INFOBAE AMÉRICA

“Estamos atrasados”, dice Molinar al

“Estamos atrasados”, dice Molinar al anunciar rediseño curricular y mejoras en escuelas en Panamá

La televisión estatal iraní y otras zonas de Teherán, blanco de nuevos bombardeos israelíes

El régimen de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz: “Ni una sola gota de petróleo” saldrá del Golfo Pérsico

Cuáles son los países más elegidos por los magnates para radicarse y qué ventajas ofrecen

Sensación térmica podría superar los 40 grados en varias regiones de Panamá