Judiciales

Un pasajero salvó a una adolescente cuando intentaban sacarla del país en micro, sin documentos y drogada

La víctima tiene 15 años y viajaba con dos adultos de madrugada desde Once a Jujuy. La intención era cruzar desde allí la frontera de manera ilegal

El micro con la adolescente
El micro con la adolescente sin pasaje ni documento salió de la zona de Once (imagen ilustrativa @PLEEGONZALES)

Una adolescente de 15 años fue rescatada en plena madrugada de un micro de larga distancia cuando intentaban sacarla del país sin documentación y bajo los efectos de sustancias que la mantenían en un estado de somnolencia y le impedían reaccionar con claridad. El operativo se activó tras la denuncia de un pasajero que notó una situación extraña durante el viaje porque uno de los adultos iba “a los besos” con la chica, que tenía gorra y una capucha que le tapaba la cara.

Un hombre y una mujer que viajaban con ella quedaron detenidos y ahora la Justicia confirmó el procesamiento con prisión preventiva de ambos por trata de personas.

Pasajero en alerta

El colectivo había salido desde Once con destino al norte del país. En el interior, un pasajero observó a un hombre y a una mujer mayores que viajaban con una chica que aparentaba ser menor de edad. Lo que lo inquietó fue la actitud del hombre: “Iban a los besos, constantemente, iban abrazados”, declaró más tarde. También señaló que la adolescente llevaba gorra y capucha y que “no le dejaban que se le vea la cara”.

Según su relato, el hombre ejercía presión para que la joven no hablara. “Yo veía que este señor le daba presión, que esté callada, que no intentara hablar nada”, afirmó. La sospecha fue suficiente para que avisara a la Gendarmería.

“A mí me pareció raro ver una nena, yo calculaba entre 14 y 15 años aproximadamente. Y que este señor le daba besos”, declaró el pasajero después.

El micro fue interceptado en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 152 en septiembre pasado. Cuando los efectivos subieron, detectaron que la adolescente no figuraba en la lista de pasajeros. No tenía pasaje, ni equipaje, ni documentación que acreditara su identidad.

El personal de Gendarmería solicitó a los conductores el listado de pasajeros y constató la presencia a bordo de J. J. M. E. y su madre E. M. E. C., quienes viajaban con la chica, pero ella no figuraba. Los dos adultos quedaron detenidos.

Los gendarmes describieron que la joven presentaba un “cuadro de somnolencia aguda” y que era difícil mantenerla despierta para responder preguntas básicas. Primero dijo ser mayor de edad; luego aseguró tener 17 años y dio un nombre falso. Incluso mostró un certificado de discapacidad a nombre de otra persona.

Una gendarme declaró que “se hallaba profundamente dormida y que resultó difícil despertarla”. También advirtió que el hombre respondía por ella cada vez que le preguntaban algo. Cuando lograba hablar, la chica miraba constantemente al imputado antes de contestar.

Viajaba a Perú amenazada

Finalmente, en una entrevista a solas, la adolescente reveló que tenía 15 años y que la estaban llevando a Perú para transportar droga. Contó que vivía en la calle con su madre y que le habían prometido dinero, una vivienda y un auto a cambio de volver al país con la droga pero que luego comenzaron a amenazarla si se negaba a hacerlo.

La Cámara Federal porteña, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Guillermo Farah, confirmó el procesamiento con prisión preventiva del acusado y de su madre, quienes viajaban con la menor.

En el expediente se incorporaron además informes de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que dan cuenta de movimientos migratorios irregulares de los detenidos hacia y desde Perú.

Para los camaristas, el contexto en que fue hallada —sin documentos, sin pasaje, visiblemente sedada y bajo control de adultos—, sumado a la denuncia espontánea del pasajero y al relato posterior de la víctima, constituyen indicios suficientes de un intento de trata agravada.

