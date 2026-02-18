Un juez de San Isidro denunció una cuenta falsa en X que difundía mensajes antisemitas en su nombre

Un juez de San Isidro denunció la creación de una cuenta falsa en X que difundía mensajes antisemitas y utilizaba su nombre, imagen y cargo (Maximiliano Luna)

El juez en lo Correccional N° 4 de San Isidro, Juan Facundo Ocampo, denunció ante el Ministerio Público Fiscal la presunta creación de una cuenta falsa en la red social X que utiliza su nombre, su imagen y su cargo para difundir mensajes antisemitas y otras publicaciones ofensivas. En la presentación por “averiguación de ilícito”, el magistrado sostuvo que no posee perfil en esa plataforma y solicitó que se investigue el origen del usuario. La causa quedó a cargo del fiscal Patricio Ferrri, de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Ciberdelitos del mismo Departamento Judicial.

La denuncia fue formulada el 9 de febrero. Según detalló el juez, el 4 de febrero de este año un imputado en un juicio oral que debía realizarse ante su juzgado envió al celular oficial del tribunal distintas capturas de pantalla de una cuenta supuestamente abierta a su nombre.

En esas imágenes aparecía un mensaje que, según las capturas, habría sido dirigido desde ese perfil al propio imputado y que decía: “Tenes cara de cieguito. Y encima pro judío. Dos discapacidades. Asco das, rata sionista”. Ocampo negó haber emitido ese mensaje y en la denuncia expresó de manera textual que se trata de “manifestaciones que claramente no fueron llevadas a cabo por mi persona, destacando que no tengo ninguna cuenta en dicha aplicación”.

De acuerdo con la presentación, el 6 de febrero el mismo imputado remitió nuevas capturas de pantalla con publicaciones difundidas desde el mismo perfil cuestionado. Allí se incluían más mensajes de contenido antisemita y frases de tono amenazante.

Las capturas exhibían un usuario identificado como @drfacundoocampo, bajo el nombre “Juez Facundo Ocampo”, con una fotografía del magistrado y referencias a su investidura. Entre las publicaciones consignadas figura una del 11 de enero a las 20:14 que dice: “Para hacer patria hay que erradicar el sionismo”, con siete vistas. El 12 de enero a las 9:46 aparece otro posteo: “Hay que sacarse la careta y darle a los judíos sin asco. Bien por Hamas”, que registraba 60 visualizaciones. Un minuto después, desde el mismo perfil se difundió un mensaje que decía: “Adorni, no finjan demencia para regalarles la patagonia a los judíos después”.

El juez Juan Facundo Ocampo, del Juzgado Correccional N° 4 de San Isidro, denunció la creación de una cuenta falsa en la red social X que difundía mensajes antisemitas en su nombre

A su vez, se incluyen publicaciones del 12 de enero a las 9:50 -“Otra vez con el cuento de los mapuches. Ya quedó claro que son los judíos”-; del 14 de enero a las 23:52 -“Mientras nos distraen con estas huevadas le entregan la patria a los judíos. Van a pagar!”-; y del 17 de enero a las 15:23 -“Mientras ustedes nos acusan de nazis los judíos se roban la Patagonia. Pobre patria, con este gobierno de judíos”.

En el escrito presentado ante la fiscalía, el magistrado dejó constancia de que el perfil utiliza su nombre, su fotografía e invoca su cargo de juez. En ese sentido, requirió expresamente: “Solicito que se investigue el origen de esta cuenta ya que, reitero, no son expresiones vertidas por el suscripto y ni guardan relación con mi pensamiento, persona la cual está usando no solo mi nombre sino una fotografía de mi persona invocando mi cargo de juez”.

Además de describir las publicaciones, Ocampo incorporó en la denuncia antecedentes vinculados con el imputado que envió las capturas al celular oficial del Juzgado en lo Correccional N°4 de San Isidro, con sede en la calle Ituzaingo 340. Al respecto relató que “en oportunidad de no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba en la causa mencionada al ser notificado por el Auxiliar Letrado (...), oportunamente el imputado le contestó que no sabíamos con quién se estaba metiendo y que iba a complicar las cosas”. Además, precisó que en otra oportunidad el acusado manifestó que trabajaba en el Congreso de la Nación “para demostrar cierta influencia”.

El debate oral y público que debía iniciarse el miércoles 18 de febrero correspondía al expediente N° 7777, caratulado “Crespo Francisco Salvador s/ amenazas coactivas en contexto de violencia de género”. La denuncia de Ocampo por averiguación de delito fue presentada días antes de esa fecha. El proceso oral fue momentáneamente suspendido.

En paralelo a la presentación penal, el 10 de febrero se libró un oficio dirigido a X Corp., la empresa titular de la red social con sede en Bastrop, Texas. En el escrito se solicitó con carácter “muy urgente” que se informen todos los datos disponibles sobre el perfil @drfacundoocampo, incluidos los datos de registración, las direcciones de correo electrónico asociadas y los registros de conexión (direcciones IP), especialmente los correspondientes al período comprendido entre el 1° de enero de 2026 y la fecha del oficio.

La fiscalía especializada en ciberdelitos investiga el origen del perfil apócrifo que utilizaba la identidad de un magistrado para publicar mensajes ofensivos y amenazantes

El documento también dispuso que se ordene la baja del usuario por presunta infracción a los términos del servicio de la plataforma y dejó constancia entonces de que no debía notificarse al creador del perfil sobre esa petición para no poner en riesgo el éxito de la investigación.

El juez Ocampo ya había intervenido en uno de los procesos más resonantes de los últimos tiempos en el fuero de San Isidro. En junio de 2024 encabezó el juicio por la muerte de Alejandro Cohn, hermano del célebre cineasta Mariano Cohn, quien falleció en 2015 tras ingresar al Hospital Central “Melchor Posse” por una descompensación diabética. En ese veredicto sostuvo que “no caben dudas de que la muerte de Alejandro Cohn fue por una encefalopatía hipóxico isquémica que se produjo por la falta de oxígeno en el cerebro” y condenó a tres médicos por homicidio culposo, mientras absolvió a otros tres profesionales.

En tanto, la investigación actual deberá determinar la trazabilidad digital de la cuenta denunciada con el fin de identificar a su creador y establecer si los hechos pueden encuadrarse en figuras penales vinculadas a la usurpación de identidad u otros delitos informáticos.