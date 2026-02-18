Judiciales

Un juez de San Isidro denunció una cuenta falsa en X que difundía mensajes antisemitas en su nombre

El magistrado Juan Facundo Ocampo, del Juzgado Correccional N° 4, presentó una denuncia por averiguación de ilícito ante la fiscalía de ciberdelitos. Afirmó que no tiene perfil en la red social y pidió identificar al creador del usuario que utilizaba su imagen y cargo para postear tweets discriminatorios

Guardar
Un juez de San Isidro
Un juez de San Isidro denunció la creación de una cuenta falsa en X que difundía mensajes antisemitas y utilizaba su nombre, imagen y cargo (Maximiliano Luna)

El juez en lo Correccional N° 4 de San Isidro, Juan Facundo Ocampo, denunció ante el Ministerio Público Fiscal la presunta creación de una cuenta falsa en la red social X que utiliza su nombre, su imagen y su cargo para difundir mensajes antisemitas y otras publicaciones ofensivas. En la presentación por “averiguación de ilícito”, el magistrado sostuvo que no posee perfil en esa plataforma y solicitó que se investigue el origen del usuario. La causa quedó a cargo del fiscal Patricio Ferrri, de la Unidad Funcional de Instrucción Especializada en Ciberdelitos del mismo Departamento Judicial.

La denuncia fue formulada el 9 de febrero. Según detalló el juez, el 4 de febrero de este año un imputado en un juicio oral que debía realizarse ante su juzgado envió al celular oficial del tribunal distintas capturas de pantalla de una cuenta supuestamente abierta a su nombre.

En esas imágenes aparecía un mensaje que, según las capturas, habría sido dirigido desde ese perfil al propio imputado y que decía: “Tenes cara de cieguito. Y encima pro judío. Dos discapacidades. Asco das, rata sionista”. Ocampo negó haber emitido ese mensaje y en la denuncia expresó de manera textual que se trata de “manifestaciones que claramente no fueron llevadas a cabo por mi persona, destacando que no tengo ninguna cuenta en dicha aplicación”.

De acuerdo con la presentación, el 6 de febrero el mismo imputado remitió nuevas capturas de pantalla con publicaciones difundidas desde el mismo perfil cuestionado. Allí se incluían más mensajes de contenido antisemita y frases de tono amenazante.

Las capturas exhibían un usuario identificado como @drfacundoocampo, bajo el nombre “Juez Facundo Ocampo”, con una fotografía del magistrado y referencias a su investidura. Entre las publicaciones consignadas figura una del 11 de enero a las 20:14 que dice: “Para hacer patria hay que erradicar el sionismo”, con siete vistas. El 12 de enero a las 9:46 aparece otro posteo: “Hay que sacarse la careta y darle a los judíos sin asco. Bien por Hamas”, que registraba 60 visualizaciones. Un minuto después, desde el mismo perfil se difundió un mensaje que decía: “Adorni, no finjan demencia para regalarles la patagonia a los judíos después”.

El juez Juan Facundo Ocampo,
El juez Juan Facundo Ocampo, del Juzgado Correccional N° 4 de San Isidro, denunció la creación de una cuenta falsa en la red social X que difundía mensajes antisemitas en su nombre

A su vez, se incluyen publicaciones del 12 de enero a las 9:50 -“Otra vez con el cuento de los mapuches. Ya quedó claro que son los judíos”-; del 14 de enero a las 23:52 -“Mientras nos distraen con estas huevadas le entregan la patria a los judíos. Van a pagar!”-; y del 17 de enero a las 15:23 -“Mientras ustedes nos acusan de nazis los judíos se roban la Patagonia. Pobre patria, con este gobierno de judíos”.

En el escrito presentado ante la fiscalía, el magistrado dejó constancia de que el perfil utiliza su nombre, su fotografía e invoca su cargo de juez. En ese sentido, requirió expresamente: “Solicito que se investigue el origen de esta cuenta ya que, reitero, no son expresiones vertidas por el suscripto y ni guardan relación con mi pensamiento, persona la cual está usando no solo mi nombre sino una fotografía de mi persona invocando mi cargo de juez”.

Además de describir las publicaciones, Ocampo incorporó en la denuncia antecedentes vinculados con el imputado que envió las capturas al celular oficial del Juzgado en lo Correccional N°4 de San Isidro, con sede en la calle Ituzaingo 340. Al respecto relató que “en oportunidad de no hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba en la causa mencionada al ser notificado por el Auxiliar Letrado (...), oportunamente el imputado le contestó que no sabíamos con quién se estaba metiendo y que iba a complicar las cosas”. Además, precisó que en otra oportunidad el acusado manifestó que trabajaba en el Congreso de la Nación “para demostrar cierta influencia”.

El debate oral y público que debía iniciarse el miércoles 18 de febrero correspondía al expediente N° 7777, caratulado “Crespo Francisco Salvador s/ amenazas coactivas en contexto de violencia de género”. La denuncia de Ocampo por averiguación de delito fue presentada días antes de esa fecha. El proceso oral fue momentáneamente suspendido.

En paralelo a la presentación penal, el 10 de febrero se libró un oficio dirigido a X Corp., la empresa titular de la red social con sede en Bastrop, Texas. En el escrito se solicitó con carácter “muy urgente” que se informen todos los datos disponibles sobre el perfil @drfacundoocampo, incluidos los datos de registración, las direcciones de correo electrónico asociadas y los registros de conexión (direcciones IP), especialmente los correspondientes al período comprendido entre el 1° de enero de 2026 y la fecha del oficio.

La fiscalía especializada en ciberdelitos
La fiscalía especializada en ciberdelitos investiga el origen del perfil apócrifo que utilizaba la identidad de un magistrado para publicar mensajes ofensivos y amenazantes

El documento también dispuso que se ordene la baja del usuario por presunta infracción a los términos del servicio de la plataforma y dejó constancia entonces de que no debía notificarse al creador del perfil sobre esa petición para no poner en riesgo el éxito de la investigación.

El juez Ocampo ya había intervenido en uno de los procesos más resonantes de los últimos tiempos en el fuero de San Isidro. En junio de 2024 encabezó el juicio por la muerte de Alejandro Cohn, hermano del célebre cineasta Mariano Cohn, quien falleció en 2015 tras ingresar al Hospital Central “Melchor Posse” por una descompensación diabética. En ese veredicto sostuvo que “no caben dudas de que la muerte de Alejandro Cohn fue por una encefalopatía hipóxico isquémica que se produjo por la falta de oxígeno en el cerebro” y condenó a tres médicos por homicidio culposo, mientras absolvió a otros tres profesionales.

En tanto, la investigación actual deberá determinar la trazabilidad digital de la cuenta denunciada con el fin de identificar a su creador y establecer si los hechos pueden encuadrarse en figuras penales vinculadas a la usurpación de identidad u otros delitos informáticos.

Temas Relacionados

San IsidroJuzgado CorreccionalCuenta falsa en XUsurpuración de IdentidadDelitos InformáticosCiberdelitosMinisterio Público FiscalMensajes antisemitasJuicio OralAmenazas CoactivasMariano Cohn

Últimas Noticias

Casación resolvió en una breve audiencia una causa por contrabando de 550 kilos de hojas de coca

De manera unipersonal, el juez Gustavo M. Hornos rechazó la impugnación interpuesta por la defensa, que solicitaba el beneficio de la probation para el acusado, con el fin de evitar el juicio oral

Casación resolvió en una breve

Ley de inocencia fiscal: sobreseyeron a una empresa por evasión de IVA tras elevarse a $100 millones el monto mínimo para que sea delito

En sintonía con un reciente fallo de la Cámara Federal de Casación, el juez en lo Penal Económico N° 11, Diego Alejandro Amarante, determinó que la maniobra investigada no superó el umbral fijado por la nueva norma tributaria impulsada por el Gobierno

Ley de inocencia fiscal: sobreseyeron

Revocaron el fallo que había ordenado la restitución masiva de pensiones por discapacidad

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán revocó la medida que ordenaba devolver los pagos suspendidos. Dispuso que los beneficiarios deben iniciar reclamos individuales

Revocaron el fallo que había

Reforma laboral: la Justicia porteña resolvió que la causa por los incidentes en el Congreso debe seguir en Comodoro Py

No será inmediato el cambio de juzgado. Se concretará si queda firme la decisión del juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas de CABA, Gonzalo Rua. El magistrado le dictó la prisión preventiva a Milton Iván Tolomeo, acusado de lanzar bombas molotov a la policía

Reforma laboral: la Justicia porteña

Un hombre deberá indemnizar a su hija y a la madre de la niña por no haberla reconocido voluntariamente

La Cámara de Apelaciones confirmó la condena por daño psicológico y ajustó los montos de la reparación económica. También ratificó la compensación por daño moral a favor de la menor, aunque dejó sin efecto la indemnización por perjuicios extrapatrimoniales para la progenitora

Un hombre deberá indemnizar a
DEPORTES
El jefe de Alpine habló

El jefe de Alpine habló sobre el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la pretemporada

En Brasil buscan que la Gira Sudamericana de tenis cambie de superficie y de fecha

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

Festejo fugaz, show de Bad Bunny y debut con triunfo en Río: las frenéticas horas de Francisco Cerúndolo tras su título en el Argentina Open

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

TELESHOW
Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios

Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

La primera foto del Chino Darín con su bebé Dante que compartió Úrsula Corberó y enterneció a todos

Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video desnuda a los 73 años en una playa de Punta del Este: “Disfrutar”

La contundente decisión de Edith Hermida durante el regreso de Beto Casella a la televisión

INFOBAE AMÉRICA

El ejército sirio ratifica el

El ejército sirio ratifica el control sobre la cárcel al-Hol y traslada a las familias

Conapina impulsa acciones para proteger a niños en situación de calle y con conexión de calle en El Salvador

Portugal acusó a un joven de intentar vender información de la OTAN a agentes rusos

Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua por los abusos contra los presos políticos

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio