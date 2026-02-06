Judiciales

El Colegio de Abogados le pidió a Cancillería la liberación del letrado argentino preso en Venezuela

Ricardo Gil Lavedra presentó una nota oficial ante el Gobierno. Se suma al reclamo de la familia, que esta semana se reunió con legisladores y solicitó una audiencia con Javier Milei

Germán Giuliani, el abogado argentino
Germán Giuliani, el abogado argentino detenido en Venezuela.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) sumó presión institucional para lograr la liberación de los ciudadanos argentinos que permanecen presos bajo el régimen de Nicolás Maduro. Este jueves, el presidente de la entidad, Ricardo Gil Lavedra, presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para exigir la intervención urgente del Gobierno en el caso de Germán Darío Giuliani, un abogado matriculado que se encuentra detenido en Venezuela desde hace casi un año.

A través de una carta dirigida al canciller Pablo Quirno, ingresada este 5 de febrero por la mesa de entradas del Ministerio, Gil Lavedra expresó la “profunda preocupación institucional” por la situación de Giuliani. En la misiva, el ex camarista denunció que la detención es “injusta y arbitraria” y advirtió que “no se han garantizado las mínimas condiciones de debido proceso ni el acceso a una defensa efectiva”.

Cargos de “terrorismo” y un video desde la cárcel

El caso de Giuliani es crítico. El abogado fue arrestado en mayo de 2025 bajo acusaciones gravísimas formuladas por el chavismo: terrorismo, narcotráfico y mercenarismo. Actualmente se encuentra alojado en el penal de Yare II, una prisión conocida por sus duras condiciones de reclusión.

Desde su cautiverio, el propio Giuliani logró grabar un video dirigido a su familia y a la diplomacia argentina, en el que manifestó su temor por su vida y la falta de garantías legales. “Ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí”, enfatizó en el registro que encendió las alarmas de sus allegados.

Ricardo Gil Lavedra, presidente del
Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

El Colegio de Abogados advirtió en su nota sobre la “imposibilidad de mantener contacto regular con su familia”, un factor que agrava tanto su estado personal como la dignidad profesional.

La ofensiva en el Congreso

El reclamo de Gil Lavedra se da en sintonía con una fuerte movida política impulsada por los familiares de los detenidos. El pasado martes, familiares de los argentinos presos se reunieron con legisladores nacionales de distintos bloques para trazar una estrategia común.

El encuentro, organizado por la diputada radical Karina Banfi, se realizó en el despacho del senador Maximiliano Abad (UCR). Allí estuvieron presentes María Alexandra Gómez (esposa del suboficial de Gendarmería Nacional Nahuel Agustín Gallo, también detenido); y Virginia Ribero y Vanesa Giuliani, esposa y hermana del abogado, respectivamente.

La cumbre contó con un fuerte respaldo político. Asistieron los senadores Patricia Bullrich (LLA), Francisco Paoltroni (LLA) y Carolina Losada (UCR); y los diputados Maximiliano Ferraro (CC) y Silvana Giudici (LLA).

El pedido a Milei

A la salida del encuentro, si bien los familiares destacaron que la reunión fue productiva, hicieron un llamamiento directo al Poder Ejecutivo. Vanesa Giuliani, hermana del letrado, pidió expresamente que los reciba el Presidente de la Nación.

Un grupo de familiares de
Un grupo de familiares de ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela exige la liberación de sus seres queridos mostrando sus retratos

“Nos gustaría que nos atienda Milei. Sabemos que tiene buena relación con el presidente de los Estados Unidos y nos gustaría que nos reciba. Lo necesitamos", manifestó Vanesa. La mujer reconoció que nunca fueron recibidos por el mandatario y admitió no saber cómo gestionar ese encuentro, pero depositó sus esperanzas en la alineación geopolítica del Gobierno para destrabar el conflicto.

Por lo pronto, los familiares confirmaron que tienen en agenda una reunión clave con el propio canciller Pablo Quirno, el mismo funcionario al que Gil Lavedra dirigió su carta exigiendo que se “intensifiquen las gestiones diplomáticas”.

El antecedente inmediato juega a favor de las expectativas: las recientes negociaciones exitosas que permitieron la repatriación de otros ciudadanos argentinos son la base sobre la cual el Colegio de Abogados y las familias apoyan su reclamo de “inmediata liberación”.

