Caso Cuadernos: tras la ofensiva de CFK, se reanudan las audiencias con la defensa de Ernesto Clarens

Ernesto Clarens en una de las audiencias del juicio por los Cuadernos

Tras la jornada de alto voltaje político del pasado martes, donde el kirchnerismo desplegó su estrategia de ataque frontal al expediente, el juicio por los Cuadernos de las Coimas retoma su marcha este jueves. Desde las 9.30, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) continuará escuchando las “cuestiones preliminares”, una etapa técnica pero decisiva donde los acusados buscan impugnar la validez de la investigación antes de entrar al debate de fondo.

Para la audiencia de hoy, el cronograma estipula una agenda cargada de nombres pesados del mundo empresarial y de la política. La apertura estará a cargo de la defensa de Ernesto Clarens. El financista histórico de los Kirchner y dueño de la firma Inverness S.A., señalado como una pieza clave en la ingeniería financiera para mover el dinero recaudado y reconvertirlo a divisas, expondrá sus objeciones a la instrucción de la causa ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

Pero Clarens no será el único. Una vez concluida su exposición, está previsto que tomen la palabra las defensas de dos hombres que conocieron desde adentro los despachos del poder: Nelson Javier Lazarte, ex secretario privado de Roberto Baratta; y José María Olazagasti, ex secretario del ministro Julio De Vido.

El desfile de imputados continuará con otros referentes vinculados a la construcción de obra pública. Expondrán los abogados de Gerardo Luis Ferreyra, ex vicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. (una de las firmas que más creció durante el kirchnerismo) y representante de Grupo Eling S.A. y Vialco S.A.; Juan Carlos Lascurain, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A.; Carlos José Mundín, presidente de BTU S.A.; y Alberto Ángel Padoán, integrante del directorio de Vicentin SAIC y ex presidente de la Cámara de Comercio de Rosario.

El antecedente del martes: nulidades y denuncias

La audiencia de hoy llega cargada por el clima que dejaron las exposiciones del martes, cuando se inauguró esta etapa de planteos previos. En esa oportunidad, las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y de Julio De Vido coincidieron en pedir la nulidad absoluta del juicio. El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, denunció una supuesta maniobra de forum shopping para elegir “a dedo” al juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli, y calificó a la causa como una “estafa” montada sobre la Ley del Arrepentido.

Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner.

En paralelo, el exfuncionario Roberto Baratta introdujo un nuevo elemento de conflicto al denunciar penalmente a su ex chofer, Oscar Centeno. La acusación se centra en las contradicciones sobre el destino de los manuscritos: Baratta apunta contra Centeno por haber declarado en su momento que había quemado los cuadernos.

Feria habilitada y agenda extendida

Conscientes de la magnitud de la “megacausa” y de los riesgos de prescripción que siempre acechan a los expedientes de larga data, el Tribunal Oral Federal 7 ha tomado decisiones administrativas firmes para garantizar la celeridad del proceso.

Luego de los planteos realizados por la fiscalía y la querella en relación con la duración y frecuencia de las audiencias, los jueces coincidieron con la postura de la fiscal general Fabiana León. Según se informó a las partes, “con el fin de evitar que la extensión del plazo asignado a cada parte afecte el cronograma fijado, el tribunal habrá de sumar horas de audiencia y/o nuevas jornadas, para cumplir con esta etapa del debate”. Esto implica que las sesiones podrían extenderse más allá de lo habitual para evitar cuellos de botella.

Además, el TOF comunicó una medida excepcional con la antelación suficiente para que los abogados organicen sus agendas: se resolvió que, durante el receso invernal del mes de julio de 2026, el tribunal va a prestar funciones, razón por la cual “va a habilitar la feria para celebrar audiencias en el marco de este juicio oral y público”. El mensaje es claro: no habrá vacaciones para el desarrollo del juicio de los Cuadernos.

Cómo sigue el cronograma

El calendario marca que a lo largo de todo el mes de febrero se escucharán exclusivamente los reclamos y nulidades de las defensas. Una vez concluida esta ronda, en marzo, llegará el turno del Ministerio Público Fiscal. La fiscal Fabiana León será la encargada de responder a cada uno de los planteos de nulidad y defender la legalidad de la instrucción y de las confesiones de los arrepentidos.

Fotografía: RS Fotos

A partir de ahí, el Tribunal deberá resolver una cuestión procesal clave: si los planteos defensistas se atienden y resuelven en ese momento o si se difieren para el final del juicio, al momento del veredicto. Superada esa instancia, se dará inicio a la etapa de las indagatorias, donde los imputados tendrán la oportunidad de declarar ante los jueces o guardar silencio.