Judiciales

Llevaba a su perro en brazos y tropezó dentro de un kiosco: para la Justicia, no hubo responsabilidad del local

La decisión judicial evaluó pericias y otras pruebas que indicaron que la configuración del accidente respondió a un hecho exclusivamente atribuible a la demandante y no a las condiciones del establecimiento. Barandas, escalones señalizados y la disputa que llegó a la Cámara Civil

Guardar
La Cámara Civil rechazó la
La Cámara Civil rechazó la demanda por daños tras una caída en un comercio de Luján, destacando la falta de responsabilidad del local. (Foto de archivo)

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el rechazo a una demanda por daños y perjuicios presentada tras un accidente ocurrido en un local comercial de Luján, en la provincia de Buenos Aires. La resolución judicial ratificó que no se acreditó responsabilidad del comercio en la caída sufrida por una mujer, quien resultó lesionada al ingresar al establecimiento.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el 1° de mayo de 2022, cuando la demandante se dirigió al comercio con el objetivo de abonar el estacionamiento de su vehículo. Según la presentación judicial, la mujer tropezó con unos escalones situados en el acceso al local, que describió como poco visibles y sin señalización, lo que provocó su caída y lesiones en la mano izquierda.

“Al ingresar al establecimiento, de manera repentina e imprevisible, tropezó con unos escalones existentes en el acceso, de escasa visibilidad y carentes de toda señalización, desplomándose desde su propia altura. En su afán de mitigar la caída intentó aferrarse a una heladera ubicada a su izquierda, sin éxito, y terminó impactando violentamente contra el suelo, recayendo todo el peso de su cuerpo sobre la mano izquierda”, narró la parte demandante en su presentación inicial.

El accidente ocurrió cuando la
El accidente ocurrió cuando la demandante ingresó al comercio para pagar el estacionamiento y tropezó con escalones señalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda fue rechazada en primera instancia. Según consta en la sentencia, la jueza entendió que la prueba reunida durante el proceso demostraba que el accidente fue causado por la propia víctima, interrumpiéndose así el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad objetiva al dueño del local.

La parte demandante apeló la decisión, argumentando una errónea valoración de la prueba y señalando que la sentencia resultaba arbitraria por los fundamentos utilizados. La Cámara de Apelaciones analizó el caso en detalle y abordó los argumentos presentados.

Los jueces confirmaron que la relación entre la víctima y el comercio configuraba una relación de consumo, regulada por la Ley de Defensa del Consumidor. De acuerdo con el fallo, el dueño del local actuaba como proveedor de servicios y tenía la obligación de garantizar la seguridad de quienes ingresaban al establecimiento en condiciones normales de uso.

El peritaje confirmó que los
El peritaje confirmó que los escalones estaban señalizados con pintura amarilla y tenían baranda accesible y en buen estado. (Foto de archivo)

Sin embargo, la Cámara subrayó que la responsabilidad objetiva que pesa sobre el proveedor no es absoluta. Para eximirse, el demandado debe probar la ruptura del nexo causal entre el hecho y el supuesto daño. En este caso, la aseguradora del local reconoció la existencia del incidente, pero afirmó que la mujer portaba un perro en brazos al ingresar, lo que le impidió usar la baranda y prestar atención al desnivel de la escalera.

El informe de la perito ingeniera civil designada en la causa resultó clave en la decisión. La especialista constató que la escalera del local tenía cuatro peldaños señalizados con pintura amarilla y una baranda lateral. Según el relevamiento, no se detectaron defectos estructurales ni remodelaciones y el estado de conservación era adecuado al momento de la inspección.

La perito también indicó que el usuario podía desestabilizarse si no utilizaba la baranda o no observaba la señalización, especialmente al pisar el último escalón, que tenía menor altura que los anteriores. No obstante, no fue posible determinar con precisión el estado de los escalones ni el desgaste de la pintura en la fecha exacta del accidente, aunque las fotografías tomadas meses después mostraban la señalización aún visible.

El tribunal consideró que no
El tribunal consideró que no existían defectos estructurales ni fallas en la señalización de la escalera del comercio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Cámara consideró que, aunque las cosas inertes pueden ser generadoras de riesgo en circunstancias particulares, en este caso la pericia técnica no demostró la existencia de un vicio o defecto en la escalera del local. Además, la presencia de franjas amarillas y baranda accesible cumplía con las medidas mínimas de seguridad exigidas.

Según el fallo, la caída se produjo por una acción de la víctima, circunstancia que interrumpió el nexo causal y eximió de responsabilidad al proveedor. El tribunal remarcó que el hecho de que la usuaria ingresara al local con un animal en brazos contribuyó a que no utilizara los elementos de seguridad disponibles.

La resolución también abordó la cuestión de los honorarios profesionales por la actuación de abogados y peritos, reduciéndolos por considerarlos elevados con relación a la labor desempeñada y el resultado del proceso. Las sumas fijadas correspondieron a los parámetros establecidos por la ley de arancel y las normativas vigentes.

La Cámara señaló que la
La Cámara señaló que la ruptura del nexo causal por acción de la propia víctima eximió de responsabilidad al proveedor del servicio.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En su voto, una de las juezas integrantes del tribunal explicó que la obligación de seguridad que recae sobre los proveedores en las relaciones de consumo no implica una responsabilidad automática ante cualquier accidente, sino que debe analizarse si existió un riesgo extraordinario o un defecto en las condiciones del lugar.

Los otros dos magistrados adhirieron a los fundamentos expuestos y compartieron la conclusión de que la demanda debía ser rechazada, con costas (gastos del proceso) a cargo de la parte demandante.

Temas Relacionados

Ley de Defensa del ConsumidorAccidenteDaños y perjuiciosIndemnizaciónResponsabilidad civilCámara Civil

Últimas Noticias

Golpeó su cara contra un muro sin protección durante un partido de fútbol 5 y la Justicia hizo lugar a la demanda

La Cámara Civil ratificó la obligación del establecimiento de indemnizar a un joven, quien sufrió una herida facial grave durante un partido debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas en el predio

Golpeó su cara contra un

Va a juicio una causa por narcotráfico entre Salta y Bolivia: acusan a una organización que reclutaba mujeres para transportar droga

La Cámara Federal de Salta confirmó la acusación contra cuatro imputados por asociación ilícita, a quienes les mantuvo las medidas de coerción por riesgos de fuga

Va a juicio una causa

A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, la Justicia avanza sobre inteligencia ilegal y encubrimiento político

Comenzaron a declarar agentes de inteligencia del Ejército en la investigación del asesinato del fiscal. Se apunta además a ex funcionarios judiciales y políticos por supuestos intentos de desvío del caso, para que parezca un suicidio

A 11 años de la

Condenan a un colegio a indemnizar a un niño que se fracturó una pierna durante una clase de educación física

La Cámara de Apelaciones ratificó el fallo de primera instancia y reconoció el derecho a una reparación integral por las secuelas físicas y psíquicas sufridas por el menor tras el incidente ocurrido en el establecimiento

Condenan a un colegio a

Un pasamanos roto, una caída del colectivo y un fallo que exige una compensación económica millonaria

La sentencia reconoce la responsabilidad de la compañía y su aseguradora por el incidente sufrido por un pasajero en 2016. La Justicia ponderó elementos personales y profesionales para determinar el resarcimiento

Un pasamanos roto, una caída
DEPORTES
Javier Frana y los problemas

Javier Frana y los problemas para armar el equipo de Copa Davis: “No me dijeron que no a mí, se lo dijeron a la Selección Argentina”

Fue campeón del mundo con Alemania, formó un imperio empresarial que lo hizo multimillonario y hoy lo llaman el “rey de los kebabs”

Se recibió de médico mientras jugaba, fue campeón con tres equipos y le atajó un recordado penal a Maradona: mano a mano con Alejandro Lanari

River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

Luego del triunfo ante Peñarol en los penales, cómo seguirá la agenda de River Plate en 2026

TELESHOW
Company, el fenómeno teatral que

Company, el fenómeno teatral que puso a Fer Dente a hablar de amor, soledad y segundas oportunidades

El fenómeno de El funeral de los objetos: con seis años en cartel, brilla en Buenos Aires y en Mar del Plata

Jimena Cyrulnik recordó su incómodo encuentro con Julio Iglesias: “Un señor mayor queriéndome levantar”

Alegría, amor, luces junto al mar y un vestido plateado: la noche única de Pampita para celebrar su cumpleaños

Santiago “Bati” Larrivey y su pareja, entre mates y caminatas en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador y Estados Unidos incautaron

Ecuador y Estados Unidos incautaron 3 toneladas de droga en Guayaquil tras una “revisión masiva” de contenedores

Veintidós recetas para un verano donde la cocina es mucho más que cocina

El Ejército de Siria intensificó su ofensiva contra el principal bastión bajo control kurdo en el país tras los nuevos enfrentamientos

Un tratamiento para dejar de fumar mostró eficacia para reducir el consumo problemático de cannabis

En qué lugar de la Argentina hay humedales que retienen microplásticos y cuidan el ecosistema