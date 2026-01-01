Juzgarán a un ex gerente de Molinos Río de la Plata por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura

Imagen de archivo de Molinos Río de la Plata. Foto: F.T.C.I.O.D

El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata le puso fecha al juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de Molinos Río de La Plata durante la última dictadura, por los que será juzgado el ex directivo de la empresa Emilio Jorge Parodi. El debate oral y público iniciará el 23 de abril de 2026, a las 12 horas.

La resolución judicial firmada por la jueza María Noel Costa ordenó que las audiencias se realicen de manera virtual a través de la plataforma Zoom, con audiencias todos los jueves de forma semanal, “garantizando el derecho de defensa y la exhibición del material probatorio por medios digitales”.

Emilio Parodi, detenido desde julio de 2023, enfrentará cargos por privación ilegal de la libertad. Según la documentación incorporada a la causa, el imputado ocupó el cargo de gerente de Recursos Humanos y Asuntos Públicos en la compañía alimenticia -por entonces administrada por Bunge y Born- entre diciembre de 1974 y abril de 1991. En su perfil profesional, el acusado detalló que tuvo responsabilidad total sobre la gestión del personal en Molinos y sus empresas integradas durante ese período.

La acusación estará a cargo de los fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira. Además, participarán diversas querellas que representan a las víctimas y sus familiares. Entre estos se encuentran el abogado Pablo Llonto, en representación de Analía Adriana Fernández; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y sindicatos del gremio del aceite.

La investigación abarca casos de desaparición forzada y secuestros de 26 obreros y personas allegadas. Se ventilarán los hechos que sufrieron las víctimas identificadas como Francisco Fernández, Santos Ojeda, Roberto José Rivolta Bonino, Ricardo Avelino Almaraz, los hermanos Juan Carlos y José Jacinto Pasquarrosa, y Avelino Antenor Freitas.

En relación con los hermanos Pasquarrosa, se sumó al expediente el informe del Equipo Argentino de Antropología Forense que confirmó la identificación de sus restos.

Tribunales federales de La Plata

En el juicio se debatirá la participación necesaria de Emilio Parodi en los delitos de lesa humanidad, bajo la hipótesis de que su posición le permitía el control y monitoreo de la planta laboral en momentos donde se ejecutaban los operativos represivos.

La investigación sugiere que existió un esquema de colaboración entre la directiva empresarial y las fuerzas de seguridad para desarticular la organización gremial.

El tribunal aceptó una extensa lista de testigos para el debate. Entre las personas citadas a declarar figuran sobrevivientes y familiares, también se incorporarán testimonios de personas ya fallecidas mediante la lectura de sus declaraciones previas.

Para el desarrollo del juicio, se admitió una gran cantidad de documentos históricos y archivos de inteligencia. Se analizarán legajos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que contienen fichas personales y seguimientos a trabajadores por su actividad gremial o política. Estos archivos incluyen referencias a la “infiltración de izquierda” en el establecimiento fabril y antecedentes sobre delegados sindicales.

La familiar de una víctima de expolicías y exmilitares, acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, protesta ante el tribunal antes de la lectura del veredicto en su juicio en La Plata (AP Foto/Gustavo Garello)

Asimismo, se incorporaron como prueba los libros de actas de asambleas y del directorio de la empresa correspondientes al período 1975-1983. También se sumaron informes contables, balances generales y documentación secuestrada durante allanamientos realizados en las oficinas comerciales de la firma en Victoria y en el predio de Avellaneda.

Finalmente, el tribunal determinó que se solicite al Ministerio de Defensa la remisión de directivas y planes del Ejército relacionados con la “lucha contra la subversión” en el ámbito fabril durante la década de 1970. También se requirió información a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre documentos que mencionen al imputado o a la empresa en relación con los operativos represivos.

Tras conocerse la fecha de inicio del juicio, la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón emitió un comunicado en el que consideraron la llegada a esta instancia como “un logro de la lucha de muchos años de las y los familiares de trabajadores aceiteros detenidos-desaparecidos de Molinos Avellaneda junto a los sobrevivientes”.

“Sin embargo, desde la Federación y el Sindicato Aceitero de Capital y Gran Buenos Aires pedimos en agosto de 2023 que sean citados a indagatoria otros dieciséis jefes y personal jerárquico de la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, que también fueron acusados de tener responsabilidad en el secuestro de los obreros”, recordaron. Parodi será el único acusado en este juicio.