Consejo de la Magistratura: cómo avanzó la digitalización y el sistema acusatorio en la Justicia durante 2025

Un informe de gestión detalló la expansión de audiencias virtuales, la renovación de salas y el uso de nuevas herramientas tecnológicas en los tribunales federales de todo el país

El Consejo de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura informó avances en audiencias virtuales, infraestructura y sistemas digitales durante 2025, según su último informe de gestión

La implementación del sistema acusatorio y la digitalización de la gestión de la justicia marcaron la actividad del Consejo de la Magistratura de la Nación durante 2025, con casi 33.000 audiencias judiciales realizadas por videoconferencia, 37 salas de audiencias instaladas o renovadas y más de 14.000 consultas informáticas gestionadas a lo largo de todo el país.

Los datos surgieron del "Informe de gestión" elaborado por la Dirección General de Tecnología del Consejo, el área que reporta anualmente los avances en materia de infraestructura, sistemas informáticos y servicios digitales del organismo encargado de administrar el Poder Judicial y de intervenir en los procesos de selección y remoción de jueces.

Entre los principales puntos relevados, el informe incluyó la puesta en funcionamiento del paradigma acusatorio en las jurisdicciones de Mar del Plata, Bahía Blanca, Resistencia y Corrientes, además de su aplicación en la Cámara Federal de Casación Penal. Ese cambio procesal demandó una adecuación edilicia y tecnológica orientada a garantizar el desarrollo de audiencias tanto presenciales como remotas.

En ese contexto, durante 2025 se habilitaron 27 salas de audiencias judiciales bajo la modalidad “llave en mano” y se actualizaron otras 10 ya existentes. De acuerdo con el reporte, todas contaron con equipamiento técnico acorde al nuevo esquema procesal y formaron parte de un plan integral de remodelación y dotación de recursos, coordinado por la Dirección General de Tecnología en articulación con otras áreas del Consejo.

El reporte oficial detalló mejoras
El reporte oficial detalló mejoras tecnológicas, atención a usuarios y un mayor uso de videoconferencias en el funcionamiento judicial

El documento también describió avances en el sistema de gestión judicial LEX100, utilizado de manera transversal por magistrados, funcionarios y operadores judiciales. Entre las modificaciones implementadas, se incorporó la integración de los registros audiovisuales de audiencias directamente dentro de los expedientes, lo que permitió concentrar la información del expediente sin recurrir a aplicaciones externas.

Además, el sistema sumó una funcionalidad de "Indicadores de Gestión“, mediante la cual fue posible acceder a datos como actuaciones en trámite, movimientos procesales y sentencias registradas. El informe indicó que esa herramienta facilitó el seguimiento de la actividad judicial y la generación automática de estadísticas.

En otro tramo, el documento consignó que en mayo de este año el Consejo de la Magistratura aprobó la puesta en marcha de un asistente virtual basado en inteligencia artificial dentro del Portal de Gestión de Causas del Poder Judicial. El desarrollo, realizado por personal técnico del propio organismo, estuvo orientado a responder consultas frecuentes de usuarios externos, canalizar casos complejos hacia el Sistema de Atención al Usuario Externo y optimizar la administración de los reclamos.

En materia de infraestructura tecnológica, el informe dio cuenta de la modernización integral del Centro de Datos del Poder Judicial de la Nación, que abarcó la actualización del núcleo de la red de procesamiento. Esas tareas derivaron, de acuerdo al relevamiento, en mejoras de la capacidad operativa, la seguridad, la estabilidad de los servicios y la eficiencia energética. En paralelo, se avanzó en la migración y normalización de la red privada judicial tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en dependencias del interior del país.

Durante el año también se pusieron en línea nuevos portales web institucionales, entre ellos el de la Escuela Judicial y el de la Oficina de Estadísticas, que apuntaron a reordenar el acceso público a datos judiciales, informes y estadísticas.

Presidido por el titular de
Presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, el Consejo tiene a su cargo la administración judicial y los procesos disciplinarios contra magistrados

En cuanto a la capacitación, la publicación registró múltiples instancias vinculadas a la implementación del Código Procesal Penal Federal y al uso de los sistemas de gestión judicial, que alcanzaron a juzgados y cámaras federales y nacionales de distintas jurisdicciones. A esas actividades se agregaron desarrollos de plataformas de gestión de cursos y sistemas de turnos y jubilaciones, en el marco de distintos convenios interinstitucionales.

El reporte precisó que durante 2025 se tramitaron más de 14.000 consultas informáticas, mientras que el área de soporte técnico resolvió 9.394 casos vinculados a reparación, mantenimiento y actualización de equipamiento en todo el país. En el mismo período, según el documento, se computaron 32.887 audiencias por videoconferencia y más de 373.000 visualizaciones de audiencias transmitidas por streaming.

Composición y funciones del Consejo

El Consejo de la Magistratura se rige por la Ley 24.937, que establece su integración y actividades. El organismo está compuesto por representantes del Poder Judicial, del ámbito académico, un delegado del Poder Ejecutivo y ocho legisladores del Congreso Nacional. Entre sus atribuciones se encuentran la administración del Poder Judicial, la elaboración de ternas para la designación de jueces, la sustanciación de procesos disciplinarios y la eventual remoción de magistrados mediante el mecanismo de juicio político.

El Consejo está integrado por Horacio Rosatti, en su carácter de presidente; por los jueces Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Alberto Lugones y Alejandra Provítola, en representación del Poder Judicial; por los abogados Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y Fernanda Vázquez, por la abogacía; por los senadores Anabel Fernández Sagasti, Luis Juez, Mariano Recalde y Eduardo Vischi, por el Senado de la Nación; por los diputados Álvaro González, Gonzalo Roca, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, por la Cámara de Diputados; y por los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, en representación del ámbito académico.

