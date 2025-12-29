Allanaron la casa de la mamá del dueño de Sur Finanzas y otras propiedades en una causa que investiga maniobras con el dólar

La jueza federal María Servini ordenó decenas de allanamientos a casas de cambio y financieras en una causa donde también se investiga a Sur Finanzas

La jueza federal María Servini ordenó este lunes múltiples allanamientos en una causa que investiga a una veintena de casas de cambio, entre ellas la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, por maniobras ilegales con la compra de unos 1400 millones de dólares en 2023, cuando regían restricciones cambiarias.

Los procedimientos se realizaban en la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense y uno de los domicilios allanados fue la casa de la madre de Vallejo. Se investigan maniobras con la compra de dólar a valor oficial y se ordenaron unos 60 procedimientos, según explicaron a Infobae fuentes judiciales.

Vallejo está imputado en otra causa penal que tramita en la Justicia de Lomas de Zamora por supuesto lavado de activos y su financiera está vinculada a la AFA y clubes de fútbol por contratos de sponsoreo y préstamos.

Foto de archivo: allanamiento un depósito en Turdera de Sur Finanzas

Noticia en desarrollo