Judiciales

Allanaron la casa de la mamá del dueño de Sur Finanzas y otras propiedades en una causa que investiga maniobras con el dólar

Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal María Servini, quien investiga a un veintena de casas de cambio

Guardar
La jueza federal María Servini
La jueza federal María Servini ordenó decenas de allanamientos a casas de cambio y financieras en una causa donde también se investiga a Sur Finanzas

La jueza federal María Servini ordenó este lunes múltiples allanamientos en una causa que investiga a una veintena de casas de cambio, entre ellas la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, por maniobras ilegales con la compra de unos 1400 millones de dólares en 2023, cuando regían restricciones cambiarias.

Los procedimientos se realizaban en la ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense y uno de los domicilios allanados fue la casa de la madre de Vallejo. Se investigan maniobras con la compra de dólar a valor oficial y se ordenaron unos 60 procedimientos, según explicaron a Infobae fuentes judiciales.

Vallejo está imputado en otra causa penal que tramita en la Justicia de Lomas de Zamora por supuesto lavado de activos y su financiera está vinculada a la AFA y clubes de fútbol por contratos de sponsoreo y préstamos.

Foto de archivo: allanamiento un
Foto de archivo: allanamiento un depósito en Turdera de Sur Finanzas

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

dólarcasas de cambioSur FinanzasMaría Serviniúltimas noticias

Últimas Noticias

Consejo de la Magistratura: cómo avanzó la digitalización y el sistema acusatorio en la Justicia durante 2025

Un informe de gestión detalló la expansión de audiencias virtuales, la renovación de salas y el uso de nuevas herramientas tecnológicas en los tribunales federales de todo el país

Consejo de la Magistratura: cómo

Mientras continúa internada, la defensa de Cristina Kirchner apelará las restricciones impuestas a su prisión domiciliaria

La expresidenta había pedido autorizar a Alicia Kirchner y Juan Martín Mena, entre otros, para que la puedan ver en San José 1111

Mientras continúa internada, la defensa

Caso ANDIS: Ornella Calvete presentó un descargo y dijo que los 700 mil dólares que le encontraron son de su padre

La ex funcionaria del Ministerio de Economía, investigada en la causa por coimas en discapacidad, dio su versión sobre el origen del dinero y pidió ser sobreseída

Caso ANDIS: Ornella Calvete presentó

Suspendieron las audiencias de los presuntos testaferros de la mansión de Pilar por una maniobra de su abogado

La defensa pidió que el caso pase a la justicia federal de Campana, lo que obligó al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky a suspender las audiencias previstas para que hoy Luciano Pantano y su madre hagan sus descargos

Suspendieron las audiencias de los

Avanza una causa por un “rulo” con el dólar durante el gobierno de Alberto Fernández que involucra a Elías Piccirillo

El juez federal Sebastián Casanello ordenó varios operativos, uno de ellos en el Banco Central de la República Argentina

Avanza una causa por un
DEPORTES
El video de la violenta

El video de la violenta pelea que protagonizó el ex Independiente Darío Gandín en un partido de fútbol 5

Erling Haaland reivindicó su estilo de juego: “El mayor cumplido es cuando dicen ‘solo mete goles fáciles’”

Kazuyoshi Miura, el futbolista de 58 años que desafía el tiempo y la longevidad: “No tengo motivos para dejar de jugar”

Claudio Úbeda seguirá como entrenador de Boca Juniors en 2026

Anthony Joshua protagonizó un trágico accidente de tránsito tras su pelea con Jake Paul: dos personas murieron

TELESHOW
Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo en la playa: días de sol y juegos con su hija Lila

El vestido veraniego de Pampita que es furor en redes y que costó casi 1 millón de pesos

Volvió a preocupar el estado de salud de Lourdes Fernández: “Le pegó muy mal”

Vero Lozano y Corcho Rodríguez estrenan el verano en Punta del Este: relax, naturaleza y el lujo de su casa campestre

Griselda Siciliani estrenó nuevo look y marcó tendencia en sus vacaciones en Brasil

INFOBAE AMÉRICA

Por qué los bosques no

Por qué los bosques no absorben tanto carbono como se creía, según un estudio

Renunció el director del Banco Central de Irán por el desplome de la moneda que desencadenó protestas sociales

El oro y la plata caen bruscamente tras récords históricos en medio de una creciente volatilidad antes fin de año

El Museo del Prado batió su propio récord histórico de visitas

Rusia acusó a Ucrania de atacar una residencia de Putin y puso en duda el avance de las negociaciones de paz