La Corte Suprema ordenó tomar juramento al diputado libertario Gonzalo Roca para integrar el Consejo de la Magistratura

Mediante la Acordada N° 40/2025, el Máximo Tribunal autorizó a su presidente, Horacio Rosatti, a recibir el juramento del legislador cordobés, designado por la Cámara de Diputados para completar el mandato dejado por la ex diputada radical Roxana Reyes

Por medio de la Acordada N°40/2025 firmada por sus tres ministros, la Corte Suprema dispuso este jueves que su presidente, Horacio Rosatti, proceda a tomarle juramento al diputado libertario Gonzalo Roca para que asuma como miembro titular del Consejo de la Magistratura en reemplazo de la ex diputada radical Roxana Reyes.

Esta decisión es consecuencia de la designación formalizada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien puso en conocimiento al Máximo Tribunal respecto de quién ocuparía el cargo que dejó vacante Reyes en representación de la Cámara baja dentro del organismo encargado de seleccionar y remover a los magistrados.

La elección de Roca, diputado cordobés por La Libertad Avanza, que responde a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, generó controversia en la Unión Cívica Radical, donde consideraron que la vocalía liberada por la ex diputada radical tras vencer su mandato debía ser integrada por un miembro de su espacio. Desde el oficialismo replicaron que después de octubre La Libertad Avanza pasó a ser el bloque más numeroso en Diputados y que, según el criterio adoptado por la Corte en el caso del senador Luis Juez -en su disputa con Martín Doñate para ingresar al Consejo-, los representantes “deben reflejar la composición política resultante de la última elección, la expresión más inmediata de la voluntad popular”.

Gonzalo Roca fue una de las sorpresas de la última elección al ganarle en su provincia natal de Córdoba nada menos que al exgobernador Juan Schiaretti. El abogado de 45 años y especialista en derecho laboral compitió como cabeza de la lista para diputados nacionales por la LLA, a donde llegó de la mano de Gabriel Bornoroni, actual titular de la bancada libertaria en la Cámara baja y próximo a Martín Menem y la hermana del presidente Javier Milei.

La Acordada del Máximo Tribunal llevó la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes en el primer párrafo expusieron: “Que la señora Vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación solicita al señor Presidente de esta Corte Suprema que tenga a bien recibir el juramento previsto en el artículo 2° de la ley 24.937 –y sus modificatorias- al señor Diputado Nacional doctor Gonzalo Gabriel Roca quien, conforme la R.P. n.º 0754/25 de la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, fuera designado como miembro titular para completar el mandato de la ex Diputada Nacional doctora Roxana Nahir Reyes“.

Luego expusieron: “Que el artículo 2° de la ley 24.937 -que regula el organismo- pone en cabeza del señor Presidente de esta Corte recibir el juramento de ley a la persona nombrada, para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación, previa autorización del Tribunal, acto por el cual el miembro designado se incorpora al órgano constitucional referido".

La decisión de los ministros también consignó que se analizaron “los antecedentes del caso” y que correspondía “conferir la autorización” para dar paso al acto de jura del dirigente cordobés.

“Disponer que el señor Presidente del Tribunal reciba del señor Diputado Nacional doctor Gonzalo Gabriel Roca el juramento de ley”, cerró la Acordada 40/2025 de este jueves.

El cuerpo que administra el Poder Judicial y controla y sanciona a los magistrados está conformado por representantes de la Justicia, académicos, un representante por el Poder Ejecutivo -el secretario de Justicia, Sebastián Amerio- y ocho representantes por el Congreso.

Por el Senado, fueron nombrados los camporistas Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, el radical Eduardo Vischi y el mencionado senador Luis Juez. Por Diputados, actúan los kirchneristas Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, el larretista Álvaro Gonzalez y, ahora, el flamante diputado Gonzalo Roca.

