Judiciales

Hallaron muerto a un suboficial del Ejército en un cuartel de Corrientes

La Justicia abrió una investigación para determinar las causas del deceso. “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones”, dijo el ministro Carlos Presti

Guardar
Entrenamiento del cuerpo de artillería
Entrenamiento del cuerpo de artillería del Ejército (Foto de archivo)

El suboficial principal Juan Pereira fue hallado sin vida este miércoles en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. El fallecimiento dentro de la instalación militar dio lugar a la apertura de investigaciones judiciales y administrativas para esclarecer las circunstancias del hecho.

Según informaron fuentes del caso, el hombre tendría cerca de 50 años y lo encontraron en horas de la madrugada. Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a las autoridades, intervino Gendarmería Nacional y se activó el protocolo correspondiente.

En el caso interviene el Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá por medio de la fiscalía de la ciudad de Monte Caseros. De manera paralela, el Ejército Argentino inició las actuaciones administrativas internas, mientras que las autoridades militares locales se pusieron a disposición de la justicia para colaborar con los requerimientos necesarios.

La institución militar manifestó su pesar por la pérdida de Pereira y extendió su acompañamiento a los familiares, amigos y camaradas del suboficial, reafirmando su solidaridad en este momento de duelo.

Carlos Presti, ministro de Defensa, también se expresó tras la noticia: “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las FFAA. Mis condolencias y mi oración a la Familia”.

Un soldado fue hallado muerto
Un soldado fue hallado muerto el martes en la Quinta de Olivos

El fallecimiento del suboficial se conoce horas después de que un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en la Quinta de Olivos fuera hallado sin vida en uno de los puestos internos.

El hombre fue identificado como Rodrigo Gómez. Tenía 21 años y cumplía sus funciones como soldado del Ejército Argentino, la fuerza tiene tareas de custodia sobre las áreas presidenciales, en particular la Residencia de Olivos; donde cumplía tareas de vigilancia.

La División de Análisis de la Información confirmó que Gómez se encontraba apostado en el perímetro de la Quinta Presidencial de Olivos y habría fallecido luego de efectuarse un disparo con arma larga en la cabeza.

El disparo que causó la muerte habría sido realizado con un FAL, y el arma fue encontrada junto al cadáver en uno de los puestos internos de la residencia presidencial. El joven es oriundo de Misiones y estaba asignado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Su perfil crediticio, consultado por Infobae, reflejaba deudas con bancos y entidades financieras. El pago de su salario dependía de la Contaduría General del Ejército. Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad y se convocó a la DUOF San Isidro de la PFA, que realizó la primera intervención junto a autoridades del área de Seguridad Presidencial. La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Juan PereiraGuarnición de Ejército Monte CaserosEjército ArgentinoFallecimiento en cuartelInvestigación judicial ArgentinaCorrientesÚltimas noticias

Últimas Noticias

La familia de un alumno ganó un juicio contra una agencia por un viaje de egresados que nunca se realizó

Un juez reconoció el derecho a recuperar el dinero abonado y a recibir una compensación por el perjuicio sufrido, tras la suspensión del crucero de fin de curso contratado para su hijo

La familia de un alumno

Lesa humanidad: Casación avaló la prisión preventiva del ex médico Jorge Bergés y pidió celeridad en el juicio

El máximo tribunal penal del país tomó nota de la medida cautelar sobre el imputado, quien afronta cargos por supuestos crímenes cometidos durante la última dictadura militar en la comisaría 5ª de La Plata. También instó a la sede encargada del debate oral a que acelere el proceso

Lesa humanidad: Casación avaló la

Una turista argentina quedó en la calle en París y la Justicia avaló su reclamo contra una plataforma digital

Una Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia que ordena indemnizar a una usuaria por los perjuicios sufridos tras no poder acceder al alojamiento

Una turista argentina quedó en

Una jueza de Salta advirtió a un abogado por el uso incorrecto de inteligencia artificial en un escrito judicial

La magistrada detectó inconsistencias normativas y alertó que la IA no puede sustituir el análisis jurídico ni el control profesional del letrado, al intimarlo a corregir sus presentaciones para “evitar este tipo de graves errores”

Una jueza de Salta advirtió

Causa “Carbón Blanco”: Casación confirmó que seguirá el proceso contra el presunto operador financiero de una banda narco

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal descartó la arbitrariedad denunciada por la defensa y dejó firme la continuidad del juicio contra Leopoldo Daniel Carrena, acusado de lavar activos de la organización liderada por Carlos Salvatore

Causa “Carbón Blanco”: Casación confirmó
DEPORTES
FIFA anunció un sustancial aumento

FIFA anunció un sustancial aumento en los premios para repartir entre las selecciones que jugarán el Mundial 2026: cuántos millones embolsará el campeón

Flamengo y PSG se enfrentarán en la final de la Copa Intercontinental en Qatar: hora, TV y formaciones

El Changuito Zeballos contó el detrás de escena de su icónico festejo de gol en el Superclásico ante River Plate en la Bombonera

Las tres condiciones que se deben dar para que Barcelona pueda fichar a Julián Álvarez

Cuánto dinero ganó cada escudería de F1 por su posición en el Campeonato Constructores: la abismal diferencia entre McLaren y Alpine

TELESHOW
Indiana Cubero blanqueó su romance

Indiana Cubero blanqueó su romance con un jugador de Vélez: la romántica foto

Las primeras fotos de Wanda Nara y Martín Migueles a pura pasión en una piscina: la coincidencia con Mauro Icardi

Wanda Nara le organizó un increíble cumpleaños de 15 a su hijo Coki: osos gigantes, música y pool party al aire libre

Zaira Nara debió ser internada durante unas horas: qué le pasó

Flor Torrente defendió a Araceli González tras su llanto en lo de Mirtha Legrand: “La guerrera que me dio la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Francia planea vetar el acceso

Francia planea vetar el acceso de menores de 16 años a las redes sociales por riesgos a la salud mental

El Ártico registró el año más caluroso desde 1900

Un estudio global midió la monogamia humana y reveló con qué especies se la puede comparar

El Guggenheim de Bilbao anunció retrospectivas de Ruth Asawa y Jasper Johns

Bolivia: reportan 600 familias afectadas por inundaciones en Santa Cruz