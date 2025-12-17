Hallaron muerto a un suboficial del Ejército en un cuartel de Corrientes

Entrenamiento del cuerpo de artillería del Ejército (Foto de archivo)

El suboficial principal Juan Pereira fue hallado sin vida este miércoles en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. El fallecimiento dentro de la instalación militar dio lugar a la apertura de investigaciones judiciales y administrativas para esclarecer las circunstancias del hecho.

Según informaron fuentes del caso, el hombre tendría cerca de 50 años y lo encontraron en horas de la madrugada. Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a las autoridades, intervino Gendarmería Nacional y se activó el protocolo correspondiente.

En el caso interviene el Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá por medio de la fiscalía de la ciudad de Monte Caseros. De manera paralela, el Ejército Argentino inició las actuaciones administrativas internas, mientras que las autoridades militares locales se pusieron a disposición de la justicia para colaborar con los requerimientos necesarios.

La institución militar manifestó su pesar por la pérdida de Pereira y extendió su acompañamiento a los familiares, amigos y camaradas del suboficial, reafirmando su solidaridad en este momento de duelo.

Carlos Presti, ministro de Defensa, también se expresó tras la noticia: “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las FFAA. Mis condolencias y mi oración a la Familia”.

Un soldado fue hallado muerto el martes en la Quinta de Olivos

El fallecimiento del suboficial se conoce horas después de que un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en la Quinta de Olivos fuera hallado sin vida en uno de los puestos internos.

El hombre fue identificado como Rodrigo Gómez. Tenía 21 años y cumplía sus funciones como soldado del Ejército Argentino, la fuerza tiene tareas de custodia sobre las áreas presidenciales, en particular la Residencia de Olivos; donde cumplía tareas de vigilancia.

La División de Análisis de la Información confirmó que Gómez se encontraba apostado en el perímetro de la Quinta Presidencial de Olivos y habría fallecido luego de efectuarse un disparo con arma larga en la cabeza.

El disparo que causó la muerte habría sido realizado con un FAL, y el arma fue encontrada junto al cadáver en uno de los puestos internos de la residencia presidencial. El joven es oriundo de Misiones y estaba asignado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Su perfil crediticio, consultado por Infobae, reflejaba deudas con bancos y entidades financieras. El pago de su salario dependía de la Contaduría General del Ejército. Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad y se convocó a la DUOF San Isidro de la PFA, que realizó la primera intervención junto a autoridades del área de Seguridad Presidencial. La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Noticia en desarrollo