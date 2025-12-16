Judiciales

Una jueza de Salta advirtió a un abogado por el uso incorrecto de inteligencia artificial en un escrito judicial

La magistrada detectó inconsistencias normativas y alertó que la IA no puede sustituir el análisis jurídico ni el control profesional del letrado, al intimarlo a corregir sus presentaciones para “evitar este tipo de graves errores”

Una jueza de la provincia de Salta advirtió a un abogado por el posible “uso incorrecto y sin control” de inteligencia artificial (IA) en la redacción de un escrito judicial que contenía falencias normativas y lo intimó a “proceder a una rigurosa corrección” de sus presentaciones con el fin de “evitar este tipo de graves errores”.

La decisión fue dictada la jueza Patricia Rahmer, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Joaquín V. González, en el marco de una causa donde la magistrada analizó un recurso de reposición, un planteo de nulidad y una apelación subsidiaria interpuestos por la defensa de una de las partes.

Más allá del rechazo de todos esos planteos, el fallo dedicó un tramo específico a examinar el contenido del texto presentado por el letrado, al advertir inconsistencias en la ley citada y en el alcance atribuido a distintas disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial salteño.

“Surge del análisis de este escrito que se detectan una serie de inconsistencias graves que sugieren que el mismo podría haber sido generado con uso de IA o si no fuera el caso sin la debida y rigurosa supervisión y corrección del escrito que se presenta en un proceso judicial”, sostuvo la magistrada en la resolución que publicó el portal Diario Judicial.

Según explicó la jueza, en el planteo se detectaron “referencias normativas, erróneas atribuciones al contenido de los artículos del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia y errores graves”, lo que motivó un llamado de atención al matriculado interviniente.

En ese contexto, la resolución aclaró expresamente que el uso de inteligencia artificial en la producción de escritos judiciales no se encontraba prohibido por ninguna ley, pero “de ningún modo puede ni debe sustituir la creación intelectual del profesional responsable del escrito", dijo la jueza, y agregó que la tecnología debía “ser usada con un adecuado control jurídico riguroso”.

Luego alertó sobre los riesgos asociados a un uso acrítico o sin supervisión de este tipo de herramientas. “Recuérdese -señaló en la resolución- que el uso de IA sin control puede generar las llamadas ‘alucinaciones’ y contenidos inexistentes que además de ser perjudiciales para el representado y la administración de justicia, importa un quebrantamiento ético del ejercicio de la profesión por parte del letrado”.

A partir de esas consideraciones, la magistrada resolvió intimar al abogado en cuestión. “En caso que así lo fuere se intima al profesional actuante a evitar incurrir nuevamente en el uso incorrecto y sin control de textos generados con el uso de IA”, dispuso.

De manera alternativa, y para el supuesto de que el escrito no hubiera sido generado con asistencia artificial, la jueza formuló otra advertencia. “Y en caso que no sea así y que el escrito sea la creación intelectual del profesional se lo invita a proceder a una rigurosa corrección y recorrido por el código ritual para evitar este tipo de graves errores”, indicó.

La resolución se dictó en el marco de una controversia procesal vinculada a la validez de una notificación y a la posterior declaración de deserción de un recurso de apelación. El tribunal, en rigor, rechazó la revocatoria, la nulidad y la apelación subsidiaria, e impuso las costas a la parte demandada.

Sin embargo, el eje distintivo del pronunciamiento quedó marcado por la advertencia expresa sobre el uso de inteligencia artificial en la práctica profesional, en un contexto en el que los tribunales comienzan a registrar presentaciones asistidas por herramientas de generación automática de textos.

En efecto, hace poco más de un mes el Juzgado de Garantías de Séptima Nominación, también en Salta, declaró inadmisible la impugnación presentada por un defensor no solo por razones procesales sino por graves inconsistencias detectadas en el escrito, que el juez Pablo Zerdán vínculo a un uso inadecuado de tecnología en su confección.

Según la resolución, el recurso contenía citas erróneas de artículos del Código Procesal Penal de Salta y menciones a antecedentes jurisprudenciales cuya existencia no pudo ser verificada. El magistrado advirtió que el empleo de modelos prearmados o herramientas de inteligencia artificial no está vedado, pero remarcó que no puede sustituir el análisis jurídico riguroso ni el control profesional del letrado. En ese marco, intimó al abogado a respaldar las citas invocadas bajo apercibimiento de dar intervención al Tribunal de Ética, al alertar que la invocación de jurisprudencia inexistente podría configurar una conducta grave.

