Judiciales

Menos interferencias y más transparencia: la confianza en el sistema judicial creció en el segundo semestre del año

El último informe del Índice de Confianza en la Justicia reveló un aumento sostenido en la percepción positiva de la ciudadanía, impulsado por una mayor disposición a recurrir a los tribunales y una valoración más favorable del Poder Judicial

Guardar
Un estudio reveló que la
Un estudio reveló que la ciudadanía argentina confía más en la Justicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confianza de la sociedad argentina en la Justicia mostró una mejora sostenida durante el segundo semestre de 2025, según el Índice de Confianza en la Justicia (ICJ), una medición semestral que releva la percepción y el comportamiento ciudadano frente al sistema judicial.

El informe, elaborado por FORES y la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), reflejó que el ICJ subió 2,3 puntos respecto del primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 4,6% en seis meses. Si se compara con el mismo período de 2023, la mejora alcanza 4,9 puntos, es decir, un 10,3% en dos años.

El ICJ se compone de dos subíndices: uno conductual, que mide la predisposición de las personas a recurrir a la Justicia ante diversos conflictos, y otro perceptual, que evalúa la opinión sobre atributos como imparcialidad, eficiencia, honestidad y el rol de contralor de los poderes político y económico.

El informe destaca que la mejora de la confianza ciudadana en la Justicia argentina se consolida de la mano de una mejora en ambos subíndices. Las personas no solo afirman con mayor intensidad que recurrirían a la Justicia ante determinados conflictos, sino que también evidencian mayor confianza en términos de imparcialidad, eficiencia, honestidad y en el rol de contralor de los poderes político y económico. Desde la reanudación de la medición en 2023, la confianza ciudadana en la Justicia aumentó casi 5 puntos, lo que equivale a una mejora del 10,3%.

Las razones

El crecimiento de la confianza se explica tanto por una mayor disposición a acudir a los tribunales como por una percepción más favorable del sistema judicial. El subíndice conductual mostró que la ciudadanía está más dispuesta a recurrir a la Justicia ante conflictos patrimoniales, familiares, laborales y delictuales. Por su parte, el subíndice perceptual reflejó una mejor valoración de la Justicia en cuanto a imparcialidad, eficiencia, honestidad y control sobre los poderes político y económico.

Entre los sectores que impulsaron esta mejora se encuentran los jóvenes, las personas con estudios terciarios o universitarios y los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), quienes en mayor medida reconocieron que recurrirían a la Justicia frente a conflictos de diversa índole.

Las personas no solo afirman
Las personas no solo afirman con mayor intensidad que recurrirían a la Justicia ante determinados conflictos, sino que también evidencian mayor confianza en términos de imparcialidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mayor nivel de confianza se registra ante conflictos delictuales, con un 83% de respuestas afirmativas, mientras que el menor nivel se observa en el ámbito familiar, con un 72%.

La imparcialidad y la eficiencia

A pesar de estos avances, la percepción de la Justicia en términos de imparcialidad, eficiencia, honestidad y control de los poderes político y económico no superó el 20% en ningún caso, aunque la tendencia es de mejora sostenida. El informe señala que dentro del grupo de personas que sostuvo que no recurriría a la Justicia ante los conflictos planteados, aumentaron un 11% quienes respondieron que preferirían resolver el problema por otros medios o por medios propios.

El edificio de Tribunales, sede
El edificio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación/EFE/Aitor Pereira

En cuanto a la confianza en los organismos del sistema judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las Facultades de Derecho y los abogados y abogadas son las instituciones que recogieron la mayor confianza ciudadana durante el segundo semestre de 2025.

El informe subraya que resulta significativo que quienes efectivamente utilizaron el servicio de Justicia estén dispuestos a volver a hacerlo. Según el relevamiento, la ciudadanía no demanda reformas abstractas, sino transformaciones concretas y tangibles, que fortalezcan la independencia, la eficiencia, la capacitación y la transparencia del sistema judicial.

Las prioridades que la sociedad identifica para mejorar la confianza en la Justicia son claras: menor interferencia de los poderes político y económico, reducción de las demoras en los juicios, mejor formación y capacitación de los jueces y mayor transparencia en los procesos judiciales.

El ICJ mide semestralmente la evolución de la opinión pública respecto de la administración de Justicia en la Argentina y se obtiene promediando los dos subíndices, con una escala que varía entre 0 y 100. El promedio histórico del período 2004-2011, cuando se realizó la primera edición del índice, fue de 48,7 puntos. Tras una discontinuidad, la medición se retomó en 2023 con los ajustes metodológicos actuales.

El equipo responsable de la investigación está integrado por María de los Ángeles de Seta Acosta y Joaquín Vergara Fornari (FORES), mientras que los creadores originales del ICJ en 2004 fueron Horacio Spector y Catalina Smulowitz (UTDT), Héctor Chayer, Liliana Raminger y Marcelo Octavio de Jesús (FORES), Gustavo Zacchino (Fundación Libertad) y Alejandro Catterberg (Poliarquía).

El informe concluye que la brecha entre “uso” y “confianza” en la Justicia podría acortarse si se avanzara en las mejoras que la ciudadanía prioriza.

Temas Relacionados

Justicia Índice de Confianza en la Justicia FORES Universidad Torcuato Di Tella Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Confianza ciudadana Sistema judicial Corte Suprema de Justicia de la NaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Fraude con la VTV: el ex ministro de Transporte Jorge D’Onofrio no respondió preguntas y presentó un escrito

Se defendió de la acusación fiscal que lo señaló por un presunto direccionamiento de las licitaciones del servicio a compañías que aceptaron pagar coimas disimuladas con una empresa intermediaria

Fraude con la VTV: el

Terminaron las obras en la sala AMIA de Comodoro Py y evalúan usarla para el juicio de la causa Cuadernos

La inversión fue de 162 millones de pesos. El TOF N°7, que lleva adelante el juicio oral, pidió a la Corte que habilite la sala Derechos Humanos de Tribunales para la etapa de indagatorias, que comenzará en 2026

Terminaron las obras en la

Cristina Kirchner pidió excluir bienes de sus hijos del decomiso en la causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal 2 concedió apelaciones de la expresidenta Cristina Kirchner y de sus hijos. Reclaman que 19 bienes se excluyan del decomiso ordenado por $684 mil millones

Cristina Kirchner pidió excluir bienes

La tesorera de Sur Finanzas se negó a declarar, sólo dijo que cumplió órdenes y le ofrecieron arrepentirse

La empleada de Ariel Vallejo fue sorprendida en un presunto intento de ocultar pruebas y por ahora guarda silencio. Le ofrecieron ser imputada colaboradora

La tesorera de Sur Finanzas

Condenaron a un restaurante por impedir el ingreso de un niño con síndrome de Asperger y su perro guía

Un juez determinó que la negativa de acceso violó la Ley de Defensa del Consumidor y las normas antidiscriminatorias. Ordenó el pago de una indemnización y la aplicación de una multa civil

Condenaron a un restaurante por
DEPORTES
El presidente de la Real

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol confirmó cuándo se jugará la Finalísima ante Argentina

Argentina ya tiene fecha y sede para el cruce ante Corea del Sur por la Copa Davis: todo lo que hay que saber

Los polémicos “likes” de Ángel Di María contra Juan Sebastián Verón y Estudiantes de La Plata

La despectiva frase del jefe de McLaren contra Alpine que generó revuelo en la Fórmula 1

La nueva locura del Patón Guzmán en la final de la Liga MX con Tigres: de la cábala antes de los penales a bajarse el pantalón

TELESHOW
Facundo Arana recordó a su

Facundo Arana recordó a su mejor amigo en un nuevo aniversario de su muerte: “Significa mucho para mí”

Araceli González y su molestia con la producción de Mirtha tras el llanto en el programa: “Pedí que corten esa parte”

Diplomas, abrazos y sonrisas: el emotivo fin de curso de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza

Rocío Marengo respondió las críticas por su primera salida luego de ser mamá: “Jamás me harán dudar de mi rol”

La China Suárez y Mauro Icardi, entre abrazos, amigos y familia: las imágenes de sus paseos otoñales por Estambul

INFOBAE AMÉRICA

Seguros de vida en Colombia:

Seguros de vida en Colombia: los beneficios que pocos conocen y cómo han evolucionado más allá del fallecimiento

Un estudio revela por qué el arroz necesita estrategias propias para que la edición genética funcione en su cultivo

Gobiernos europeos y organizaciones de derechos humanos repudiaron la condena a Jimmy Lai en Hong Kong: “Es un juicio políticamente motivado”

Murieron otros 15 reclusos en la cárcel más peligrosa de Ecuador

Al menos 15 personas fueron secuestradas en un nuevo ataque contra una iglesia evangélica en Nigeria