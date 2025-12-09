La historia de la mujer que huyó de Finlandia con su hija y hoy debe volver a Europa por orden de la Justicia

Roxana Quiroga Sollinger debe regresar hoy junto a su hija de cinco años a Finlandia. La menor deberá ser restituida a su padre, el hindú Venkatesh Sourirajan. La progenitora había escapado, con la nena, en 2022 sin la autorización paterna (Radio Mitre)

“Nosotras estamos a punto de que vengan o la guardia policial o la custodia a fin de retenernos ilícitamente y transportarnos a la fuerza al aeropuerto de Ezeiza para ser llevadas a Finlandia”.

Esa desesperada frase fue el disparador de Roxana Gladys Quiroga Sollinger, una ingeniera electrónica que vive en Belgrano, con casi dos décadas de experiencia en TI y que, desde hace tres años, confronta judicialmente a su exmarido, Venkatesh Sourirajan, de nacionalidad india.

El perfil laboral en X Place de la madre, Roxana Quiroga Sollinger (xplace)

En diálogo con el programa, Alguien tiene que decirlo conducido por Eduardo Feinmann, en Radio Mitre, la mujer denunció que la justicia argentina ordenó que hoy debe viajara para restituir a su hija de cinco años a su padre biológico, residente en Helsinki, capital del país escandinavo.

Quiroga sostuvo que la jueza María del Carmen Bacigalupo de Girard, del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 86 (Familia), no tomó en cuenta que el padre de la niña, solo fue reconocido formalmente como tal meses después de que ambas ingresaron a la Argentina.

La jueza María del Carmen Bacigalupo de Girard, a quien Quiroga acusa que cerró prematuramente la etapa probatoria

“Ella (por la jueza) dijo que yo sustraje a la niña, pero su progenitor no se había declarado como tal (durante el nacimiento de la menor ocurrido en junio de 2020, plena pandemia por el covid), sino que lo hizo seis meses después de haber ingresado acá al país“, afirmó Quiroga en su relato, . Y añadió: ”Sin embargo, la jueza pide una venia de viaje que no existe en la República de Finlandia y sentencia que yo transgredí toda norma y crea eso un litigio en lo internacional”, enfatizó.

Las acusaciones de envenamiento, secuestro y huidas a refugios de contención familiar, realizadas por Quiroga

Consultada sobre su vida en Finlandia, Quiroga relató: “Viví en Finlandia con él unos años. Tuve que vivir en albergues de violencia doméstica. Al mes y medio de volver a Finlandia -con el bebé en brazos- amenazó de muerte a la nena si no se la llevaba a la India, porque él es de allá. Después tuvimos que regresar nuevamente al albergue porque intentó secuestrarla, cambiarle la nacionalidad y llevársela a la India, tal cual como lo dejó escrito”, alegó la mujer al aire.

Quiroga y Sourirajan se conocieron en Alemania, en junio del 2015, comenzando una relación de pareja. Luego de más de un año de relación, el hombre la invitó a vivir a Helsinki, ciudad en la hoy se desempeña como profesional en Gestión y Dirección de Proyectos en CapGemini Finland.

En enero del 2017, la mujer comenzó a trabajar en la misma compañía (por entonces, Sogety) y luego, en abril de 2018, se casaron, compraron un departamento a comienzos de 2019 y, en junio de ese año, decidieron iniciar un tratamiento de fertilidad, con éxito meses después. Y en abril del año 2020, apenas se declaró la pandemia de covid a nivel local, ella viajó sola a Argentina para dar a luz a la hija de ambos, lo que ocurrió el 5 de junio de 2020.

El cambio de letrado que solicitó Roxana Quiroga Sollinger

La entrevistada subrayó que su hija, de nacionalidad argentina, posee un certificado de discapacidad. “Las enfermedades no están homologadas. Yo estoy enferma también. Llegamos allá y no tenemos servicio médico. Nos mandan a vivir a la casa del abusador. Posiblemente nos venga a dar un palazo a la noche mientras dormimos. No tenemos adónde ir”, continuó en su relato por Mitre.

Por otro lado, la abogada que defendió al padre de la niña, remarcó que la “apelante, por un lado, pide se aplique el Convenio de La Haya y por otro, aduce lo contrario; y que el centro de vida de la niña es en Finlandia, de donde fue sustraída ilícitamente, lugar en el que la pareja contrajo matrimonio y desarrollaron sus carreras profesionales desde el año 2018“.

Y agregó que ”profundizando su proyecto familiar con la idea de tener un hijo o hija, recurriendo a un tratamiento de fertilización en España, que el embarazo de la demandada se desarrolló en Finlandia y por pedido de esta se acordó el nacimiento de la niña en la República Argentina, para que a los pocos días de nacida, regresara a Finlandia, donde se desarrolló su residencia ininterrumpidamente, siendo el accionar ilícito de la emplazada la causa de la interrupción".

La madre de la menor declaró cuándo se caso, dónde y cómo vivía en Finlandia junto a los malos tratos y amenazas recibidos por parte del padre de la niña

Volviendo al testimonio de Quiroga, ella declaró que tampoco recibió asistencia de la Cancillería argentina ni del entonces cónsul en el país escandinavo, Nicolás Villamil: “El excónsul no nos asistió, nos dejó plantadas“, dijo durante la entrevista radial.

Y dejó un dato que se develaría durante la tarde de mañana, ya que el avión que la llevará de regreso a Europa parte hoy a las 16:25 desde Ezeiza y arribaría mañana a Helsinki, en poco más de 24 horas. “Yo puedo ser deportada en el exterior, no tengo permiso de residencia allá, dinero, nada y la nena se puede quedar institucionalizada en Finlandia“, dijo.

Helsinki, la capital de Finlandia y ciudad en donde se desató el infierno para Quiroga, según su relato (Freepik)

La niña, según su progenitora, expresó: “¿Por qué su papá no viene a verla acá en vez de que tenga que ir ella para allá?”. Y agregó que, desde que no residen más en Finlandia, el padre interrumpió el envío de la manutención y tampoco el Estado finés asistió en la situación económica y de protección de la menor.

Durante la entrevista, Feinmann le preguntó por qué consideraba ilícito el traslado si existía una resolución judicial. Quiroga insistió: “La nena no cumple con el periodo mínimo de residencia en Finlandia. Nadie lo miró. La jueza cerró la etapa probatoria en menos de 30 días a fin de poder dar sentencia”.

Respecto al procedimiento, agregó que no hubo audiencia virtual ni instancia para escuchar su defensa: “La Cámara dio un carpetazo, nadie nunca llamó a mediar. Hay mediaciones judiciales pero ese señor nunca apareció acá en la Argentina”.

Venkatesh Sourirajan, el padre de la menor, es un profesional en Gestión y Dirección de Proyectos que trabaja en CapGemini Finland

Al ser consultada sobre la salud y el origen de la niña, Quiroga señaló que nació en la Argentina después de pasar su embarazo en Finlandia y optó por regresar al país para el parto debido a complicaciones y falta de atención médica: “El servicio médico de Finlandia es muy malo, yo viví seis años con anemia y no me trataron. Tuve que regresar para acceder a un tratamiento de anemia. Tenía taquicardia, diabetes gestacional e hipertensión y no me dieron tratamiento”, adujo.

Qué dice el fallo

El fallo de la Cámara Civil, Sala C, número 15886, fechado en febrero de 2023 -al cual accedió Infobae sobre la restitución internacional de niños- fue firmado por los jueces de Cámara Omar Luis Díaz Solimine, Juan Manuel Converset y Pablo Tripoli.

La Justicia desestimó el presunto delito de abuso sobre el padre de la niña

Y cita expresamente que existe un acuerdo internacional (Convenio de La Haya) que informa que, si un niño es llevado de un país a otro sin el permiso del otro padre, debe ser devuelto rápidamente al país donde vivía normalmente. Esto es para evitar que uno de los padres se lleve al niño sin autorización y decida unilateralmente dónde vivirá.

Para la Justicia, la residencia habitual de la niña era Finlandia, porque vivió allí desde los 22 días de nacida hasta el año y medio, y la madre se la llevó a Argentina sin el consentimiento del padre.

El fragmento del fallo en donde se concluye el traslado ilegítimo de la niña hacia Argentina

Pero el Convenio de La Haya también expresa que no se debe devolver al niño si se prueba que esto significaría un grave riesgo físico o psicológico. Quiroga alegó que en Finlandia sufrió violencia de género y que la niña podría estar en peligro.

Sin embargo, la Justicia consideró que no se probó suficientemente que la niña correría un grave riesgo si vuelve a Europa, ya que allá existen mecanismos de protección y la madre ya había recurrido a refugios y servicios sociales.

Quiroga en uno de sus posteos de Facebook haciendo uno de los platos típicos de la India, el Naan (o pan indio)

La decisión se tomó pensando en el interés superior de la niña, que es un principio fundamental en todos los tratados internacionales sobre derechos de la infancia.

Además, la justicia no decidió la custodia definitiva o sea que esto no significa que la niña deba vivir con el padre ni que la madre pierda la custodia. Solo se decide que el país que debe resolver sobre la custodia es Finlandia, porque era el lugar donde la niña vivía habitualmente.

La hija del matrimonio, que por entonces tenía dos años, comiendo milanesas con puré en Argentina, apenas había regresado con su madre desde Finlandia

En cuanto a las medidas de protección se ordenó que, si la madre y el padre no se ponen de acuerdo sobre cómo será el regreso de la niña, la jueza deberá fijar las medidas necesarias para que el retorno sea seguro. Lo que se realizará esta tarde.