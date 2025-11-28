Judiciales

Presentaron en Misiones los ejes del nuevo Código Penal: modernización, nuevos delitos y penas más altas

En una jornada encabezada por el camarista Mariano Borinsky, la provincia reunió a ministros del Superior Tribunal, legisladores y operadores judiciales para revisar las novedades del proyecto penal y su impacto en el sistema de justicia

Guardar
l juez de la Cámara
l juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky junto a las autoridades provinciales durante la presentación del proyecto de Código Penal en la Cámara de Representantes de Misiones

La Cámara de Representantes de Misiones fue escenario este jueves de una jornada institucional dedicada a la presentación y análisis del Código Penal y del Código Procesal Penal Federal, encabezada por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky. Ante la presencia de autoridades judiciales, legisladores provinciales, integrantes del Ministerio Público, representantes de instituciones profesionales y académicas, se abordaron los principales lineamientos de la normativa y los desafíos que plantea su aplicación en la provincia y en todo el país.

El encuentro, desarrollado en el salón de las “Dos Constituciones”, reunió a los ministros del Superior Tribunal de Justicia de Misiones -Juan Manuel Díaz, Valeria Fiore Cáceres, Ramona Velázquez, Cristina Leiva y Froilán Zarza-, así como al procurador general de la provincia, Carlos Giménez, a un grupo de legisladores, funcionarios judiciales y dirigentes. La actividad buscó acercar al ámbito local los aspectos centrales del nuevo paradigma penal y promover espacios de diálogo técnico entre la Justicia provincial, el sistema federal y el ámbito académico.

En ese contexto, el juez del máximo tribunal penal del país expuso en el recinto legislativo sobre los fundamentos estructurales del nuevo proyecto de Código Penal y explicó la lógica que guía su actualización: la necesidad de modernizar una norma con más de un siglo de vigencia, incorporar nuevas figuras delictivas vinculadas a la criminalidad contemporánea y establecer un esquema de penas más claro, coherente y proporcional. El magistrado destacó la importancia de que las provincias conozcan en detalle los alcances del texto y sus implicancias sistémicas, no solo sobre los operadores judiciales sino también sobre las políticas públicas de seguridad y prevención.

Autoridades del Superior Tribunal de
Autoridades del Superior Tribunal de Justicia de Misiones y funcionarios provinciales participaron de la exposición sobre la reforma del régimen punitivo

A su término, se llevó adelante una actividad en el Colegio de Abogados de Misiones, donde una mesa de trabajo evaluó los aspectos prácticos del sistema acusatorio. Allí se presentó también el Código Procesal Penal Federal Comentado, Anotado y Concordado, obra elaborada por Borinsky y la jueza federal Mariana Catalano. El debate estuvo a cargo de un panel integrado por el juez José Michilini, el dirigente gremial Julio Piumato, la fiscal Jimena Monsalve y el especialista Eduardo Villalba, quienes analizaron los desafíos operativos del modelo procesal, la interacción con las fiscalías y el rol de las fuerzas de seguridad en la investigación penal. Las jornadas fueron declaradas de interés municipal y judicial.

Aspectos centrales del Código Penal

La reforma del régimen punitivo propone una actualización integral que eleva penas en la mayoría de los delitos graves e incorpora figuras que hasta ahora no estaban contempladas en la legislación nacional. Entre ellas se destacan el robo de celulares, los ataques de motochorros, las entraderas y salideras bancarias, las estafas piramidales, el secuestro virtual, la pornovenganza, el hostigamiento digital y las denominadas “viudas negras”. También se agravan las sanciones para usurpaciones con restitución inmediata del inmueble, la corrupción en todas sus formas, las coimas entre privados y el fraude contra el Estado. Además, se endurecen las penas para el narcotráfico y el contrabando de estupefacientes, especialmente cuando son cometidos por organizaciones criminales.

El camarista y referentes del
El camarista y referentes del ámbito judicial y académico encabezaron en el Colegio de Abogados la presentación del Código Procesal Penal Federal Comentado

Uno de los capítulos más novedosos es el referido a los delitos informáticos, que incorpora conductas imposibles de prever al momento de la redacción original del Código. Allí se tipifican fraudes digitales, accesos indebidos a sistemas, hackeos, robo de datos personales, manipulación de información y la generación de imágenes sexuales falsas con inteligencia artificial, ordenando su supresión inmediata para evitar su difusión.

En línea con los acuerdos internacionales, el Código incorpora delitos de odio y discriminación, especialmente aquellos dirigidos contra minorías étnicas, religiosas, grupos vulnerables o colectivos de diversidad sexual. También contempla figuras vinculadas a la interferencia en el desempeño de jurados populares, regula delitos ambientales, de crueldad animal y contra el patrimonio cultural, e introduce sanciones severas para la violencia en espectáculos deportivos y la corrupción en el deporte.

El eje de protección a las víctimas ocupa un lugar central: se amplía su intervención en el proceso penal, se fortalecen los mecanismos de colaboración eficaz para investigar delitos complejos y se crean agravantes específicas para hechos cometidos contra menores, adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad. A su vez, se endurecen las penas ante falsas denuncias en materia sexual o familiar y se prohíbe la libertad condicional en una extensa lista de delitos graves, incluidos homicidio, trata, terrorismo, corrupción de menores, secuestro extorsivo y explotación sexual. Los reincidentes quedan excluidos de cualquier beneficio.

Por otra parte, se amplían los márgenes de la legítima defensa y del cumplimiento del deber, tanto para integrantes de fuerzas de seguridad como para particulares que actúen frente a un ilícito, en un marco que apunta a otorgar mayor seguridad jurídica a la actuación preventiva.

Temas Relacionados

Codigo PenalReforma del Código PenalSistema AcusatorioMisionesPoder JudicialMariano BorinskyCodigo Procesal Penal FederalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Importación de GNL: los detalles de la maniobra que derivó en las condenas para De Vido, Baratta y Nicolás Dromi

El Tribunal Oral Federal Nº7 reconstruyó las contrataciones del Programa Energía Total y concluyó que hubo comisiones irregulares, intervenciones sin sustento técnico y un perjuicio millonario al Estado durante 2008 y 2009

Importación de GNL: los detalles

Adelanto de “La utopía del estándar”, el nuevo libro de Juan Félix Marteau

El miembro consejero y director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional y Terrorismo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) presentó un minucioso análisis de las políticas implementadas en Argentina para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Adelanto de “La utopía del

La Corte Suprema dejó firmes tres condenas en la causa vinculada al ex jefe policial Hugo Tognoli

Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti desestimaron las quejas de las defensas y ordenaron a Casación dictar un nuevo fallo sobre la suspensión del juicio a prueba aplicada a tres imputadas, tras marcar vicios en la fundamentación del tribunal

La Corte Suprema dejó firmes

Liberaron todos los bienes de Hayden Davis, el creador de $LIBRA: lo embargaron por casi $37 millones

La decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi alcanza a otros imputados en el escándalo por el lanzamiento de la criptomoneda promocionada por Javier Milei

Liberaron todos los bienes de

Coimas en Discapacidad: presentaron una denuncia para investigar por qué no le incautaron el celular en Aeroparque a uno de los empresarios involucrados

El juez federal Sebastián Casanello hizo la presentación por averiguación de delito luego que no se concretara a tiempo una orden para requerir el teléfono de Sergio Mastropietro en su arribo a la Argentina

Coimas en Discapacidad: presentaron una
DEPORTES
La selección argentina de talla

La selección argentina de talla baja goleó 9-0 a Bolivia, se clasificó a la final de la Copa América y sueña con el bicampeonato

12 tenistas del Top 100 y varias caras conocidas: quiénes son las figuras que jugarán las Finales del Interclubes

La Conmebol confirmó dónde se jugarán las próximas dos finales de la Copa Sudamericana

Los jugadores del Benfica eligieron a sus candidatos para campeón de la Fórmula 1: la respuesta de Otamendi sobre Colapinto

Francisco Cerúndolo fue reconocido como Personalidad Destacada del Deporte por la Legislatura Porteña

TELESHOW
La mamá de Julieta Poggio

La mamá de Julieta Poggio defendió a su hija y fue dura con la China Suárez

Furor por Rosalía en Argentina: de su fanatismo por las milanesas a la camiseta de Boca que le regaló Pergolini

Shakira eligió la chacra de los De la Rúa para descansar en Punta del Este antes de sus shows

El sentido mensaje de Marcela Tauro por la muerte de Mercedes Portillo: “Una oración que eleve su alma”

Rocío Marengo fue internada en la semana 33 de su embarazo: su mensaje desde el sanatorio

INFOBAE AMÉRICA

La economía de India sorprende

La economía de India sorprende con un crecimiento del 8,2% en el tercer trimestre

Amenaza de Hezbollah: el nuevo líder de la organización terrorista no descartó retomar los ataques contra Israel

Un brote viral amenaza la supervivencia de los últimos guacamayos azules libres en Brasil

La historia detrás del origen de nombres, apodos y hasta apellidos populares en la Inglaterra medieval

Donald Trump dijo que indultará al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico