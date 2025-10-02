Judiciales

Cómo es el Código Penal que presentó Milei: nuevos delitos, penas más altas y baja en la edad de imputabilidad

La iniciativa del Gobierno que será enviada al Congreso propone modificar el régimen punitivo con el fin de actualizarlo íntegramente. Cuáles son los puntos centrales de la propuesta

Tomás Martino

Por Tomás Martino

Guardar
Javier Milei encabezó la presentación
Javier Milei encabezó la presentación en Ezeiza (AFP)

El presidente Javier Milei oficializó este jueves en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza el proyecto de reforma del Código Penal, que propone una actualización del régimen punitivo después de más de un siglo de vigencia de un texto aprobado en 1921. La iniciativa legal, a su vez, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas como tres de los principales puntos del documento que será remitido al Congreso de la Nación.

El anteproyecto busca ordenar en un único cuerpo múltiples normas penales especiales e intenta responder a fenómenos contemporáneos como el crimen organizado transnacional, la violencia digital o el narcotráfico. Sus ejes nodales, en rigor, giran en torno al agravamiento de penas, la imprescriptibilidad de delitos graves, el cumplimiento efectivo de las condenas, la restricción de la liberación anticipada y la baja en la edad de imputabilidad.

En cuanto al agravamiento de sanciones, el esquema propone elevar mínimos y máximos en una gran cantidad de delitos. Así, el homicidio simple pasará de un rango de 8 a 25 años a uno de 10 a 30. El homicidio agravado seguirá castigado con prisión perpetua, aunque se amplían los supuestos: alcanzará a crímenes contra el presidente, ministros, docentes, menores de 16, mayores de 65, personas privadas de libertad o hechos cometidos en espacios de concurrencia masiva. A la vez, se elevan las penas por lesiones leves (de 1 mes a 1 año, a entre 1 y 3 años) y por lesiones viales (de 2 a 6 años en su forma simple y de 3 a 6 en la agravada).

Patricia Bullrich
Patricia Bullrich

Del mismo modo, el abuso de armas tendrá hasta 6 años de prisión si se dispara sin herir a alguien y entre 1 y 3 años si se agrede con un arma sin causar lesiones. La omisión de auxilio, que hoy se castiga solo con multa, será penada con entre 1 y 6 años, y con hasta 8 si la víctima es un niño o un adulto mayor. Las injurias dejarán de ser una infracción menor y pasarán a castigarse con entre 1 y 3 años de prisión, y hasta 6 en supuestos agravados. En materia de delitos sexuales, la pornografía infantil tendrá una escala de hasta 9 años, y la posesión con fines de distribución, entre 3 y 12 años. También se eleva la pena por privación ilegal de la libertad (de 1 a 4 años) y por trata de personas, que subirá de un máximo de 8 a 10 años, con un tope de 15 en su modalidad agravada.

En la misma línea, las amenazas anónimas o con armas pasarán de 1 a 3 años a un rango de 2 a 8, y se elevarán hasta 10 cuando busquen forzar a la víctima a realizar o tolerar una conducta. El hurto será penado con hasta 3 años, y el robo tendrá escalas diferenciadas: entre 3 y 8 años si hay fuerza en las cosas y entre 3 y 10 si media violencia contra las personas. Además, se crean figuras específicas para modalidades como los “motochorros” o las “viudas negras”. La estafa alcanzará hasta 8 años más multa, y la usurpación pasará a entre 3 y 10 años, con un máximo de 12 en supuestos agravados.

Por otro lado, el proyecto fija penas de entre 2 y 5 años para agresiones en manifestaciones públicas, que se elevan a entre 3 y 9 años si las víctimas son funcionarios o miembros de fuerzas de seguridad. La tenencia de armas de uso civil, hoy sancionada con hasta 2 años, subirá a un rango de 2 a 4, y la portación ilegal tendrá entre 3 años y 6 meses y 6 años y 6 meses. El falso testimonio se castigará con entre 3 y 6 años, con agravantes más severos en causas por delitos sexuales o de género. En el ámbito de la corrupción, el cohecho pasará a un rango de 3 a 10 años, que se ampliará a un máximo de 15 si involucra a altas autoridades del Poder Ejecutivo.

Otro núcleo de la iniciativa está en la imprescriptibilidad de los delitos graves. El texto elimina la posibilidad de que el paso del tiempo cierre investigaciones por homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, atentados contra el orden constitucional, terrorismo, narcotráfico y contrabando de estupefacientes. Además, incorpora actos que interrumpen la prescripción, como las órdenes de captura o los pedidos de extradición.

El discurso del Presidente

En relación con el cumplimiento de las condenas, se restringe la ejecución condicional. Al elevarse los mínimos, más del 80% de los delitos deberán cumplirse en prisión. Quedarán fuera del beneficio casos como estragos agravados, robos especialmente violentos, tenencia de armas de guerra o portación ilegal de armas de fuego.

Asimismo, la liberación anticipada tendrá límites más estrictos: reincidentes y condenados por homicidio, robo seguido de muerte, robo con armas o delitos dolosos cometidos por funcionarios en ejercicio no podrán acceder a este beneficio.

Finalmente, la reforma incluye la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en delitos graves. Hoy quienes tienen menos de 16 son inimputables, lo que, según el texto, genera incentivos para que las organizaciones criminales utilicen a menores en hechos delictivos. Con el cambio, los adolescentes de 14 y 15 años podrán enfrentar procesos penales con sanciones equivalentes a las de un adulto.

Además de estos cuatro ejes, el proyecto contempla nuevas figuras delictivas ligadas al contexto actual, como el acoso en ámbitos laborales y educativos, el “stealthing”, la pornovenganza, el hostigamiento, el mobbing laboral y los fraudes piramidales. También se refuerza la aplicación de la Ley Antimafias para asociaciones ilícitas complejas, se amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas a cualquier delito, se introduce el decomiso anticipado de bienes y se fortalece la figura del imputado colaborador en causas de crimen organizado y narcotráfico.

El nuevo Código elaborado por el gobierno será llevado al Congreso de la Nación para su análisis y tratamiento. El Poder Legislativo federal es el encargado de dictar las normas en materia penal.

Temas Relacionados

Reforma del Código PenalCódigo PenalJusticiaNarcotráficoHomicidioJavier MileiPatricia BullrichÚltimas noticias

Últimas Noticias

Renunció Alberto Nanzer, funcionario del Ministerio de Justicia

Estuvo a cargo de la subsecretaría de Política Criminal y trabajó en la implementación del sistema acusatorio en la Ciudad de Buenos Aires, prevista para noviembre

Renunció Alberto Nanzer, funcionario del

Archivaron la denuncia contra Gerardo Milman por el atentado a CFK

El diputado pidió su sobreseimiento, pero no se lo concedieron. La jueza María Eugenia Capuchetti determinó que no hay pruebas sólidas que lo incriminen y ahora indagará al testigo que lo acusó

Archivaron la denuncia contra Gerardo

Los cuadernos de las coimas a juicio: el pasamanos de campaña de Juan Manuel Abal Medina

El politólogo y ex funcionario de CFK ofreció $60 millones para cerrar la causa en su contra. Bonadio lo acusó de ser parte de las entregas de 18 coimas de empresarios como Calcaterra, Roggio y Armando Loson

Los cuadernos de las coimas

El Gobierno presentará el proyecto de reforma del Código Penal con un acto que encabezará Milei en la cárcel de Ezeiza

Será este jueves a las 18 en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. El acto estará a cargo del Presidente, la ministra Patricia Bullrich, el ministro Mariano Cúneo Libarona y el juez Mariano Borinsky, quien coordinó la Comisión encargada de elaborar la norma

El Gobierno presentará el proyecto

Reforma del Código Penal: Milei lanzará el proyecto en la cárcel de Ezeiza con ministros y magistrados

La iniciativa será presentada por el presidente, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona en el Complejo Penitenciario Federal N°1, con la participación de magistrados y penalistas como el camarista Mariano Borinsky

Reforma del Código Penal: Milei
ÚLTIMAS NOTICIAS
Juicio por YPF: al menos

Juicio por YPF: al menos 7 países más se sumaron al pedido de que Argentina no tenga que entregar las acciones de la petrolera

Rescataron a una mujer que estuvo esclavizada 22 años en una casa en el centro de Rosario

Qué revelaron las pericias sobre el origen del incendio de la histórica casa de Villa Blaquier en Mar del Plata

Uno por uno: así votaron los senadores el rechazo a los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y Universidades

Javier Milei volverá a reunirse mañana con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos

INFOBAE AMÉRICA
La Fiscalía de Chile apuntó

La Fiscalía de Chile apuntó a Diosdado Cabello por el asesinato de Ronald Ojeda

Ucrania rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicaragua por ser “cómplice” de la agresión rusa

Francia llevará a juicio al capitán del petrolero vinculado a la “flota fantasma” rusa

Por qué la desaparición del visón marino cambió el equilibrio natural en las costas de Estados Unidos

Canadá acusó a China y Rusia de intentar manipular sus elecciones de abril

TELESHOW
El tierno reencuentro de Marley

El tierno reencuentro de Marley y Milenka luego de semanas separados: “Te extrañé un montón”

Mauro Icardi anunció que la causa penal que le inició Wanda Nara quedó archivada: “Otro invento, otra falsa denuncia”

El mal momento de Melody Luz por el cierre de su negocio: “Esto es insostenible”

Georgina Barbarossa volvió a negar la posibilidad de una reconciliación con Moria Casán: “Murió ese vínculo”

Lali visitó la casa de Operación Triunfo en España: recordó el inicio de su carrera y aconsejó a los participantes