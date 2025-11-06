Judiciales

Un hombre se llevó el frasco de propinas de un bar y fue condenado por intento de hurto

Ocurrió a la medianoche en un local de Recoleta. Aprovechó la distracción del bartender, sustrajo la recaudación del día de los empleados y huyó. Fue aprehendido a las pocas cuadras

El hecho ocurrió el 29 de marzo de 2025 en un bar de Recoleta, donde el imputado sustrajo un frasco con $138.410 en propinas y fue detenido tras una persecución policial

Un hombre en situación de calle fue condenado a dos meses de prisión efectiva por intentar robar un frasco con dinero de propinas en un bar de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.° 26. El hecho ocurrió el 29 de marzo de 2025, pasada la medianoche, en un local ubicado sobre la calle Ecuador. Según surge del expediente, el acusado ingresó al lugar y pidió agua y alimentos, recibió atención solidaria de los empleados y, en un momento de descuido, tomó un frasco de vidrio que contenía 138.410 pesos de propinas, recaudados por el equipo durante la jornada.

El ambiente en el local transcurría en calma habitual hasta que se produjo la sustracción. Los empleados, dos jóvenes habituados a turnos extensos y al trato con personas en situaciones precarias, detectaron la falta del frasco casi de inmediato. El bartender, al advertir la ausencia del recipiente sobre el mostrador, salió tras el hombre quien ya se alejaba a paso rápido. Su compañera de turno se sumó a la persecución, y alertó a los pocos clientes que aún quedaban en la vereda.

Tanto testigos como los propios trabajadores relataron ante la Justicia que la persecución abarcó varias cuadras, con el acusado doblando en calles y avenidas principales del barrio.

En la huida, el frasco de las propinas fue abandonado en la vía pública al advertir el hombre la presencia policial, lo que permitió su recuperación casi inmediata. Personal de la Policía de la Ciudad acudió y logró la detención a pocas cuadras, en avenida Pueyrredón. Según detallaron los efectivos, el procedimiento se vio favorecido por la colaboración de vecinos y por las grabaciones de cámaras del lugar.

Agentes de la Policía de la Ciudad logró la detención del imputado a pocas cuadras del lugar del hecho.

El imputado, de 38 años, fue identificado como una persona en situación de calle, sin trabajo formal y con antecedentes penales por delitos contra la propiedad. Durante la audiencia de juicio abreviado, reconoció los hechos ante el juez, asistido por un defensor oficial y en presencia de la fiscalía. El tribunal destacó que el imputado atraviesa una condición extrema de vulnerabilidad: es padre de tres hijos, arrastra una historia familiar marcada por el abandono y registra consumo problemático de sustancias estupefacientes, lo que agravó su exclusión social.

Los argumentos del fallo

De acuerdo con el fallo, la precariedad y el abandono social del imputado fueron considerados al momento de determinar la pena. El tribunal tuvo en cuenta sus intentos frustrados de inserción laboral, las condiciones de vida en la calle y el impacto de sus problemas de salud mental y adicciones. Si bien estos factores no excluyeron su responsabilidad penal, fueron ponderados como atenuantes frente a las agravantes propias del hecho, como el horario nocturno y el aprovechamiento de la distracción de las víctimas.

Si bien la Fiscalía solicitó la declaración de reincidencia por los antecedentes del acusado, el tribunal consideró abstracto ese planteo debido a que la condena es por menos de ocho meses, requisito temporal indispensable para limitar futuros accesos a libertad condicional. Ante este contexto, se dispuso que la condena a dos meses de prisión efectiva.

Temas Relacionados

Juicio abreviadoHurtoRecoletareincidenciafrasco de propinasÚltimas noticias

